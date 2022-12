Mecânicas de Sombras em Innistrad

Matt explica as novas mecânicas que chegam (e as que retornam) com Sombras em Innistrad.

Saudações, Planeswalker. Parabéns por uma visita tão bem-sucedida a Zendikar. As histórias de suas viagens com certeza estão se espalhando pelo Multiverso. Tanto heroísmo! Deve ser gratificante ter salvo um mundo inteiro. Imagino que você esteja a caminho de algum plano pastoril para desfrutar da recuperação de que tanto necessita. Mas espere aí. Você está indo para onde mesmo? Innistrad? O mundo da desolação, do terror e da morte? Essa Innistrad? Mmm... Então provavelmente é melhor darmos uma olhada nas mecânicas de Sombras em Innistrad para você se preparar. Tudo bem. Você sabe que aquelas sombras não são de arco-íris, certo?

Cards dupla face

Innistrad não seria Innistrad se coisas horríveis não estivessem se transformando em outras coisas horríveis. Assim, os cards dupla face retornam. Cada card dupla face têm uma segunda face no reverso. Opa! De modo geral eles não mudaram, embora tenhamos feito alguns ajustes nas regras que podem vir a ser relevantes. Se você estiver confortável com cards dupla face, fique à vontade para pular para a seção Alterações nas regras de cards dupla face. Se você ainda está na parte do "Opa!", vamos ver o que você precisa saber.

(Ei, um rápido aparte. Olha, não sei se o meu editor vai deixar isso sair, mas eu já cansei de digitar "card dupla face". Vou usar simplesmente CDF. Todo mundo sabe o que eu quero dizer, certo? Ótimo.)

Girando o card

Cada lado tem seu próprio conjunto de características: nome, tipos, habilidades e assim por diante. Enquanto um CDF está no campo de batalha, apenas o lado que está voltado para cima conta. Se um CDF não está no campo de batalha, apenas sua face conta. Você conjura todos os CDFs usando a face. Isso significa que você conjura Atormentadora Elusiva pagando {2}{B}{B}. Você não pode conjurar Névoa Insidiosa nem qualquer outro reverso. Quando a mágica é resolvida, Atormentadora Elusiva entra no campo de batalha.

As faces dos CDFs (e alguns reversos) têm uma habilidade que transforma aquela permanente. Quando um CDF se transforma, ele gira para o reverso. Um CDF que se transforma jamais deixa o campo de batalha, portanto, conserva eventuais marcadores, Auras ou Equipamentos anexados e continua a ser afetado por qualquer efeito que o afetasse anteriormente. Se ele estava atacando ou bloqueando, ele continua a fazer isso. Transformar não provoca "enjoo de invocação" em uma permanente, de modo que se uma criatura esteve continuamente sob o seu controle desde o início de seu turno, ela ainda pode atacar mesmo que se transforme — presumindo que se transforme em uma criatura! Alguns CDFs, como Atormentadora Elusiva/Névoa Insidiosa, podem se transformar e destransformar ao longo do jogo. Para outros CDFs, geralmente a transformação é um caminho sem volta.

Girando o card

Cards curinga

É muito importante que os reversos de todos os cards de seu deck sejam indistinguíveis uns dos outros. Hoje em dia, a maioria dos jogadores usa protetores de deck opacos para conseguir isso. Se você estiver jogando com CDFs e protetores opacos, tudo bem. Mas algumas pessoas não usam protetores, especialmente em eventos Limitados. E aí?

Observe que a maioria dos nomes está visível no card. Nós só não podemos dizer o que eles são ainda. Ou não queremos dizer... Dá na mesma para você.

Você vai encontrar cards curinga em alguns boosters de Sombras em Innistrad. Há dois modelos: um para comuns e incomuns e outro para raros e míticos raros. Eles funcionam como substitutos dos CDFs em sua mão e no grimório (ou se eles forem, de alguma forma, exilados com a face voltada para baixo.) Antes do jogo, basta marcar com qual CDF você está jogando e usar o card curinga no deck. Você precisa ter e estar com o CDF para usar um card curinga. Só não o misture com a reserva, caso você tenha uma. No campo de batalha ou no cemitério, use o próprio CDF. Se ele voltar para sua mão ou for embaralhado em seu grimório, use novamente o card curinga. Você precisa usar cards curinga, protetores opacos ou ambos.

Alterações nas regras de cards dupla face

Ajustamos três coisas nos CDFs dessa vez para aparar algumas arestas. Ah, você pulou para esta seção direto do topo? É. Agora nós chamamos de CDF. Já somos íntimos o suficiente para isso. Esta parte é mais técnica, mas já voltaremos à "Terra Feliz das Prévias das Mecânicas", eu juro.

1. Custo de mana convertido

Lembra quando eu disse que apenas as características do lado que está para cima contam? Não é exatamente assim. Nas novas regras o custo de mana convertido do reverso de um CDF é baseado no custo de mana da face. (Anteriormente, os reversos não tinham custo de mana; seus custos de mana convertidos eram todos 0.) A exceção é se alguma coisa for uma cópia do reverso de um CDF: o custo de mana convertido dessa coisa é 0. Assim, se eu controlo Névoa Insidiosa, ela não tem custo de mana, mas seu custo de mana convertido é 4. Se eu, então, coloco no campo de batalha uma cópia de Névoa Insidiosa, o custo de mana convertido daquela cópia é 0.

2. Entrando no campo de batalha transformado

Alguns efeitos colocam um card no campo de batalha transformado. Isso significa colocá-lo no campo de batalha com o reverso para cima. A partir desta coleção, temos uma nova regra: se lhe for dito para colocar um card que não seja um CDF no campo de batalha transformado, ele simplesmente permanece onde está. Isso pode afetar alguns cards nesta coleção, mas acho que os planeswalkers de Magic – Origens ilustram bem essa mudança. (Isso é um código para "Os cards legais dessa coleção que eu poderia usar para ilustrar isso ainda não foram revelados." É. Eu sei. Eu também acho.) Digamos que você controle um Clone que esteja copiando Jace, Prodígio de Vryn e você ative a habilidade do falso Jace com quatro mil cards em seu cemitério. Bem, quatro mil é "cinco ou mais", de modo que o Jace falso exilará a si mesmo. Então, ele tenta retornar transformado, mas, no exílio, ele é apenas um Clone de face única. Ele não é um CDF, ficando detido na fronteira e permanecendo no exílio. Espero que o card que você comprou tenha sido bom, pois caso contrário essa não foi uma grande jogada.

3. Sem gira-gira

Deixei a mudança mais técnica por último. Eis a nova regra: se um CDF tem uma habilidade ativada ou desencadeada que o transforma, aquela permanente só se transforma se não tiver se transformado desde que a habilidade foi colocada na pilha. O que isso significa? Por exemplo, digamos que você ative a habilidade de Atormentadora Elusiva e depois a ative novamente em resposta. Por quê? Porque você quer descartar muitos cards. Por quê? Estamos chegando lá. Relaxe. A primeira habilidade a ser resolvida fará com que Atormentadora Elusiva se transforme, como esperado. Mas a segunda habilidade não o fará, pois Atormentadora Elusiva já se transformou por causa da primeira habilidade.

Delírio

Como anunciado, Innistrad é um mundo de desolação, terror e morte, de modo que um foco no cemitério já é esperado. Delírio é uma nova palavra de habilidade que destaca cards que ficam melhores se você tiver quatro ou mais tipos de card representados em seu cemitério. Há muitos tipos de habilidades de delírio, incluindo habilidades ativadas como a de Ceifadora do Bando Prata Lunar.

Os tipos de card que podem aparecer em seu cemitério são artefato, criatura, encantamento, mágica instantânea, terreno, planeswalker, feitiço e tribal (um tipo de card que aparece em cards mais antigos). Não conte supertipos, como básico ou lendário, nem subtipos, como Vampiro ou Equipamento. O número de cards não importa, contanto que haja quatro ou mais tipos de card. Uma criatura artefato, uma mágica instantânea e um planeswalker servirão.

Quanto a como você coloca todos esses tipos de card em seu cemitério, há o caminho tradicional: fazer alguma criatura morrer em combate, conjurar algumas mágicas, e talvez um planeswalker resolva que cansou das suas tretas e sente lá no seu cemitério por um tempo porque a lealdade... Olha, nem toda metáfora funciona, tranquilo? Também fomos prestativos e providenciamos algumas outras formas de levar os cards para o seu cemitério, como Paisagem Distorcida.

Algumas mágicas instantâneas e feitiços têm efeitos adicionais se você tiver quatro ou mais tipos de card em seu cemitério. Outras usam "em vez disso" para denotar um efeito aprimorado. Lembre-se de que a mágica instantânea ou feitiço que está sendo resolvida não conta. Ela está na pilha conforme você segue suas instruções, e não em seu cemitério.

Investigar e pistas

Os mistérios permeiam Innistrad como as referências estranhas permeiam o que eu escrevo. Ô, diabo! Para resolver esses mistérios, você vai precisar investigar e seguir as Pistas.

Ela parece amistosa. Com certeza vai ajudar! Investigar é uma nova ação de palavra-chave de Sombras em Innistrad. É bem direto ao ponto. Para investigar, você coloca no campo de batalha uma ficha de Pista. Uma Pista é um novo tipo de artefato. Pitas são artefatos incolores (O quê? Você achou que elas seriam azuis?) e têm a habilidade "{2}, Sacrifique este artefato: Compre um card."

O Inspetor investiga um pouco, mas sai para o cafezinho bem cedo. Talvez um instrumento clássico de análise seja uma fonte mais confiável de informações.

Na maior parte do tempo você sacrificará Pistas para comprar cards — mas elas são artefatos; tenho certeza de que você também encontrará outros usos para elas.

Loucura

A próxima parada em nosso passeio pelas inéditas, jamais vistas, habilidades de Sombras em Innistrad é loucura, uma habilidade que retorna, mas você pode nunca ter visto. Se você descarta um card com loucura, você o exila em vez de colocá-lo em seu cemitério. Isso faz com que uma habilidade seja desencadeada. Quando aquela habilidade é resolvida, você conjura a mágica por seu custo de loucura. Se você não conjura a mágica desta forma, ela é colocada em seu cemitério. Bem, tudo isso parece simplesmente coisa de louco.

Observe que o descarte obrigatório para o exílio é uma pequena mudança em relação às regras anteriores. Antes, você podia descartar um card com loucura para seu cemitério e pular toda a questão da loucura. Isso pode ser relevante com cards como Jace, Prodígio de Vryn. Esse camarada aparece bastante neste artigo para um card que não está nesta coleção.

Uma coisa legal de conjurar uma mágica usando a habilidade loucura é que não importa quais são os tipos de card dela. Assim, se você conseguir descartar um card de criatura com loucura durante o turno de um oponente, você poderá conjurar aquela mágica e talvez criar um bloqueador surpresa. O custo de mana e o custo de mana convertido da mágica não mudam. Você só está, em vez disso, pagando o custo de loucura.

Não importa o motivo pelo qual você está descartando um card com loucura. Pode ser para pagar o custo de ativação de uma habilidade como a de Atormentadora Elusiva. Talvez seja porque seu oponente forçou você a fazê-lo com uma mágica. Talvez o turno esteja terminando e você tenha mais de sete cards na mão. Qualquer que seja o motivo, você terá a chance de conjurar o card pagando seu custo de loucura. Só se lembre de que não pode descartar um card simplesmente porque quer. Você precisa receber uma instrução para fazer isso. O vento não basta.

Ah, sim. Tudo bem. Ele pode dizer. Sem problema. Continuando...

Esquivo

A essa altura tenho certeza de que você já notou que Innistrad é um mundo de desolação e... Tudo bem, já vimos essa parte. Algumas criaturas não gostam de chamar a atenção. Nós temos uma nova palavra-chave para elas: esquivo. Uma criatura com esquivo não pode ser bloqueada por nenhuma criatura com poder maior que o seu. Apresentamos o Espectro de Brejolonge.

Óóó... Ele é uma gracinha, no seu jeito imundo de ser. Com esquivo, você só considera o poder dos bloqueadores em potencial conforme os bloqueadores estão sendo declarados. Se Espectro de Brejolonge for bloqueado de forma válida por uma criatura de poder 1, aumentar esse pode não desfará o bloqueio. Porém, se seu oponente montou defesas parrudas, esquivo pode ser uma forma eficaz de fazer algum dano passar.

Boa caçada!

E é isso. Espero que essa prévia de Sombras em Innistrad prepare você para seu Pré-lançamento, e além! Além das mecânicas novas e das que retornam, há muitos cards incríveis que planeswalkers como vocês não vêem a hora de colocar as mãos. Ou os pés. Protuberâncias? O que quer que você tenha aí. Eu não vou julgar ninguém.