Cinco famílias. Cinco oportunidades de mandar ver nessa cidade. Os contatos certos — e o conhecimento das regras — são tudo nas Ruas de Nova Capenna.

Lealdade a uma delas é guerra contra as outras quatro, então escolha com sabedoria. Talvez você queira saber um pouco mais antes de decidir? Sagaz da sua parte. Cada família tem seus métodos. Se alguém tiver sorte, vai seguir a vida toda e nunca ver nenhum deles. Você? Você vai ver todos de uma vez só. Que dia.

Acobertar

Os Obscura são a família branco-azul-preto com a mecânica exclusiva acobertar. Os Obscura usam a magia para manipular e distrair, sempre em busca de uma posição mais vantajosa. Acobertar pode te deixar em uma posição mais vantajosa, tanto em termos de força de criaturas quanto em tamanho de mão.

Se uma criatura que você controla for instruída a acobertar, você faz o seguinte: primeiro, compre um card e descarte um card. Isso pode ajudar você a encontrar um terreno de que precisa ou, numa fase mais avançada do jogo, permitir que você descarte um terreno inútil e tenha acesso mais rapidamente a uma das suas ameaças para dar o golpe de misericórdia no seu oponente. Mas calma. Se você descarta um card que não seja um terreno, você põe um marcador +1/+1 na criatura que acobertou.

Uma criatura pode acobertar mesmo se ainda não estiver no campo de batalha. Então, se Picotador de Livros-caixa encontrar um fim infeliz em resposta à sua própria habilidade desencadeada, você ainda poderá comprar e descartar. Não vai ter nenhum marcador +1/+1, é claro, mas as criaturas que querem ficar mais fortes precisam evitar morrer de bobeira.

Baixa

Os Maestros são a família azul-preto-vermelho com a mecânica exclusiva baixa. Os membros dessa sociedade de elite não apreciam nenhuma arte mais requintada do que a arte de matar. Baixa é um custo adicional e opcional que aparece em mágicas como Conversinha.

Como custo adicional para conjurar uma mágica com baixa, você pode sacrificar um subalterno . . . perdão, uma criatura com poder N ou maior, sendo N o número que aparece depois da palavra-chave. Se você escolher fazer isso, uma habilidade desencadeada acontece e copia a mágica. Se a mágica original exigia algum alvo, você poderá escolher novos alvos para a cópia. Como a cópia é criada diretamente na pilha, ela não é "conjurada", o que significa que a habilidade de baixa não vai fazer nada, e você não vai poder copiar ela de novo. Mas a cópia ainda é uma mágica na pilha, portanto, pode ser respondida ou anulada normalmente, e será resolvida de verdade antes da mágica original.

Você pode sacrificar apenas uma criatura para cada habilidade de baixa, não importa quanta sede de sangue você tenha. Se uma mágica tem baixa 2, por exemplo, você não pode sacrificar duas criaturas 1/1, mesmo que eu admire sua força de vontade.

Blitz

Os Rebiteiros são a família preto-vermelho-verde com a mecânica exclusiva blitz. Diligentes e durões, os Rebiteiros nunca se acovardam diante de uma briga e, com blitz, você vai entrar imediatamente em ação.

Blitz é um custo alternativo que aparece em vários cards de criaturas dos Rebiteiros. Conforme você conjura uma mágica como Jaxis, a Desordeira, você pode conjurá-la normalmente pelo seu custo de mana, ou pode escolher conjurar por seu custo de blitz. De uma forma ou de outra, seu valor de mana não muda. Para a Jaxis, é sempre 4.

Conjurar uma mágica pelo custo blitz tem vários efeitos. A criatura ganha ímpeto e "Quando essa criatura morrer, compre um card". Você não vai precisar esperar muito por esse card, porque no começo da sua próxima etapa final, você vai sacrificar a criatura. Bata primeiro, bata forte e meta o pé antes que alguém saiba de você.

A habilidade desencadeada que faz você comprar um card vai desencadear independentemente de como ou quando a criatura morrer. Se ela não sobreviver ao combate, você vai comprar o card a tempo de conjurá-lo na fase principal pós-combate. A criatura não precisa sobreviver até a etapa final e ser sacrificada, mas precisa morrer. Se for devolvida para a mão ou exilada, você não vai comprar um card.

Aliança

Os Cabaretti são a família vermelho-verde-branco com a mecânica exclusiva aliança. Estilosos e hedonistas, os Cabaretti só são o que são graças aos seus contatos. Aliança é uma palavra de habilidade que enfatiza habilidades desencadeadas que ocorrem sempre que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle.

Nada complicado aqui — você quer mais criaturas e muitas delas. Se você controlar várias criaturas com a habilidade de aliança e uma criatura entrar no campo de batalha sob seu controle, todas as habilidades de aliança se desencadeiam. Essas habilidades podem ser colocadas na pilha em qualquer ordem, e a última a ser colocada na pilha será a primeira a ser resolvida.

Se a criatura que está entrando também tem uma habilidade que desencadeia ao entrar no campo de batalha, como Gato Cromado, essa habilidade é resolvida junto do bolo de habilidades de aliança. E não se esqueça das fichas! Elas entram no campo de batalha assim como criaturas que não são fichas, e são excelentes para desencadear habilidades de aliança.

Marcadores de escudo

Os Mediadores são a família verde-branco-azul que tem como mecânica exclusiva os marcadores de escudo. Me diz, você acha que é intocável? Os marcadores de escudo fazem suas criaturas (e de vez em quando, outros tipos de permanentes) mais difíceis de remover.

Os marcadores de escudo oferecem dois benefícios. Primeiro, se uma permanente com um marcador de escudo seria destruída por um efeito, um marcador de escudo é removido da permanente, em vez de ela ser destruída.

Se seu oponente só pensa em Homicídio, ele vai precisa de um plano B, porque a única coisa que sua criatura vai sentir é o marcador de escudo sendo removido e o doce sabor da vingança.

O segundo efeito funciona contra dano. Se uma permanente com marcador de escudo sofreria dano, esse dano é prevenido e um marcador de escudo é removido da permanente. Nesse caso, "permanente" significa criatura ou planeswalker, os dois tipos de card que podem sofrer dano.

Esse efeito preventivo funciona para impedir qualquer tipo de dano — dano de combate, dano causado por mágicas como Esganar, ou dano causado por causa de habilidades ativadas ou desencadeadas. Mas cuidado, hein. Isso não funciona se o dano não puder ser prevenido. Um marcador de escudo será removido e a criatura ou planeswalker sofrerá o dano.

Cada ocorrência de dano (e, para esses propósitos, cada efeito de destruir) remove apenas um marcador de escudo, portanto, se você encontrar uma forma de causar dano várias vezes, seus oponentes vão se ver em maus lençóis e sem soluções fáceis.

Refúgio

Há uma mecânica que está voltando que merece ser mencionada: refúgio. Refúgio não está associada a nenhuma família específica e aparece em um ciclo de cards, assim como em algumas reimpressões nos decks de Commander. Refúgio permite que você guarde um card para uso futuro.

Refúgio recebeu uma pequena atualização desde que apareceu pela última vez. Refúgio é uma habilidade desencadeada de entrada no campo de batalha. Quando uma criatura com refúgio N entrar no campo de batalha, olhe os primeiros N cards do seu grimório, exile um deles com a face para baixo e então ponha o resto no fundo do seu grimório.

Refúgio costumava significar quatro cards especificamente, mas agora pode ser qualquer número (especialmente cinco!), e esse número vai aparecer depois da palavra "refúgio". Além disso, refúgio costumava fazer com que a criatura com refúgio entrasse no campo de batalha virada, mas isso não é mais verdade. Cards anteriores com refúgio agora possuem "[Esta permanente] entra no campo de batalha virada" como uma habilidade separada.

Permanentes com refúgio vão ter outra habilidade que permite jogar o card exilado sem pagar seu custo de mana sob certas condições.

Casos de Fa . . . Não, quer saber? Pelo menos cinco outros autores vão usar essa piada. Eu me recuso.

Nova Capenna traz muitas oportunidades, mas ninguém aqui faz por merecer sozinho. Boa sorte por aí. Cuidado para não cair. Encontre sua fortuna. Encontre sua família.