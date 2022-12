A rhox irrompe pela porta, chutando-a com força. Você veio logo atrás, dando uma boa olhada pela sala. Era decorada com veludo, ouro e carpintaria de altíssima qualidade — “lugar bacana” não definiria bem, mas serviria.

E ainda assim você encontrou: uma pintura na parede um pouquinho torta, você sabia que era a deixa certa. Puxando de lado a pintura, você se pôs a trabalhar no cofre atrás dela.

Quem quer que tivesse vendido esse cofre para esse lugar deve ter dito que era “um cofre muito bom”, mas ele levou menos de um minuto para ceder aos seus esforços. Não lhe disseram o que você encontraria dentro, mas seu contato insistiu que o que quer que fosse valeria a pena.

Boas-vindas às Ruas de Nova Capenna.

Boosters da Coleção

Boosters da coleção são uma forma empolgante de ampliar sua coleção. Você tem muito mais chance de obter vários raros em boosters da coleção do que em boosters de draft. Boosters da Coleção de Ruas de Nova Capenna sempre contêm um card com o acabamento de era de ouro ou arranha-céu, um card metalizado tradicional e um card de arte. 4% dos boosters da coleção contêm um card dourado. Os cards comuns e incomuns de um booster da coleção específico estão conectados, contando pequenas histórias sobre as famílias de Nova Capenna. Por fim, sempre há a chance de abrir um card da Lista (incluindo versões temáticas de cards de Magic de Stranger Things x Secret Lair).

Desde Innistrad: Caçada à Meia-noite, temos incluído vários cards de Commander nos boosters da coleção. Além dos cards de "face" das dez criaturas lendárias dos Decks de Commander de Ruas de Nova Capenna, você pode encontrar mais oito cards de Magic novos no Commander que não são encontrados nesses Decks de Commander.

Boosters da Coleção de Ruas de Nova Capenna contêm:

Pelo menos 1 card raro ou raro mítico, mas até 4 (aproximadamente 27% dos boosters da coleção contêm 2 raros ou míticos raros; 3% contêm 3 e menos de 1% contêm 4).

1 card metalizado tradicional ou metalizado dourado de qualquer raridade.

1 card de arte.

1 terreno básico ou terreno de metrópole.

3 comuns.

3 incomuns.

1 comum ou incomum com acabamento de era de ouro ou arranha-céu.

2 coringas de qualquer raridade.

1 ficha, propaganda ou card de marcador destacável, ou um card da Lista

.

Boosters da coleção estão disponíveis individualmente e em caixas de 30 boosters (mais caixas de dez boosters apenas em japonês). Cada caixa de 30 boosters contém um card especial metalizado tradicional: Recepcionistas do Baile. A arte e o idioma do card especial de Recepcionistas do Baile sempre são os mesmos do idioma da caixa. A arte de cada card especial é uma peça de arte única celebrando a cultural regional de seu idioma — e nossos times de marketing internacional foram fundamentais para ajudar nos conceitos de cada card.

Se comprar uma caixa, você poderá ficar elegível para este promo metalizado especial de Compre uma caixa — pergunte em sua loja local!

Boosters de Draft

Boosters de draft são perfeitos para a experiência clássica de Draft ou Selado de Magic. Esses boosters são otimizados para fazer draft, então não incluem os dezoito cards de Commander encontrados em boosters da coleção, mas contêm as versões de era de ouro, arranha-céu, art déco e phyrexianas de cards que você pode abrir em boosters da coleção, incluindo versões metalizadas.

Boosters de Draft de Ruas de Nova Capenna contêm:

1 card raro ou raro mítico.

3 incomuns.

10 comuns (em 33% dos Boosters de Draft de Ruas de Nova Capenna, um card metalizado tradicional de qualquer raridade substitui um card comum).

1 terreno básico, com chances de 33% de terreno básico de metrópole.

1 ficha, propaganda ou card de marcadores destacáveis.

Você pode comprar boosters de draft individualmente e em caixas de 36 boosters. Assim como nos boosters da coleção, cada caixa de 36 boosters contém um card especial de Recepcionistas do Baile, com arte e idioma de acordo com o idioma da exposição.

Como ocorre em boosters da coleção, sua compra de caixa pode ser elegível para um promo de Compre uma caixa — pergunte na sua loja local!

Boosters de Colecionador

Boosters de colecionador são a forma mais legal de colecionar os cards mais badalados de Ruas de Nova Capenna. Você encontrará 5 cards raros e/ou míticos raros, além dos acabamentos mais luxuosos que Nova Capenna pode oferecer. Cards metalizadas gravados e cards com artes estendida são exclusivos dos Boosters de Colecionados de Ruas de Nova Capenna. Você também pode abrir um dos novos cards dourados metalizados. Para mais informações sobre esses acabamentos, confira o artigo Colecionando Ruas de Nova Capenna.

Cada Booster de Colecionador de Ruas de Nova Capenna contém:

1 tradicional metalizado de Booster Fun raros ou míticos raros (geralmente, um card metalizado tradicional com acabamento de era de ouro, arranha-céu, art déco, phyrexiano, arte estendida ou sem bordas, mas de vez em quando você pode abrir um card raro ou mítico raro metalizado gravado, ou até mesmo um raro ou mítico raro dourado).

1 raro ou mítico raro não metalizado de era de ouro, arranha-céu, art déco, phyrexiano ou sem borda.

1 raro ou mítico raro não metalizado com arte estendida.

1 raro ou mítico raro não metalizado com arte estendida de Commander de Ruas de Nova Capenna.

1 raro ou mítico raro metalizado tradicional.

1 terreno básico de metrópole metalizado tradicional.

1 metalizado tradicional da era de ouro ou arranha-céu comum ou incomum, ou 1 metalizado dourado comum ou incomum.

2 comuns ou incomuns não metalizados de era de ouro ou arranha-céu.

2 incomuns metalizados tradicionais.

4 comuns metalizados tradicionais.

1 ficha dupla-face metalizada tradicional.

Boosters de colecionador estão disponíveis individualmente e em caixas contendo doze boosters. Assim como em boosters de coleção e de draft, cada caixa de booster de colecionador contém um card especial de Recepcionistas do Baile, com arte e idioma de acordo com o idioma da caixa.

Decks de Commander

Cada família de Nova Capenna tem seu próprio Deck de Commander em Ruas de Nova Capenna. Não importa se você vai se juntar aos Obscura, Maestros, Rebiteiros, Cabaretti ou Mediadores, há um Deck de Commander para você. Cada deck contém duas lendas de “face”, quinze outros cards de Magic novos para Commander e um comandante de exposição metalizado e gravado.

Cada Deck de Commander de Ruas de Nova Capenna também contém um pacote de amostra de booster de colecionador. Cada pacote de amostra de booster de colecionador contém dois cards:

Um raro ou mítico raro com acabamento Booster Fun que você também pode encontrar nos Boosters de Colecionador de Ruas de Nova Capenna (não é um card dourado; em 20% dos boosters de amostra é um metalizado tradicional).

Um comum ou incomum metalizado tradicional de era de ouro ou arranha-céu.

Seu pacote de amostra de booster de colecionador pode conter uma versão especial de um dos cards do seu Deck de Commander ou um card perfeito para adicionar a um outro Deck de Commander.

A maioria dos Decks de Commander de Ruas de Nova Capenna contém um pacote de amostra de booster de colecionador no mesmo idioma do deck. No entanto, se o Deck de Commander estiver em chinês tradicional, italiano, português, russo ou espanhol, seu pacote de amostra de booster de colecionador será em inglês.

Boosters Temáticos

Cada família também tem seu próprio booster temático. Boosters temáticos são uma ótima maneira de adicionar mais uns cards novos ao seu deck — escolha sua família favorita e abra um booster cheio de cards das cores dela. Cada booster temático contém um ou dois raros e/ou míticos raros e 33 a 34 comuns e incomuns.

Pacote de Pré-lançamento

Sua primeira oportunidade de jogar Ruas de Nova Capenna é durante os eventos de Pré-lançamento que acontecem entre 22 e 28 de abril na sua loja de jogos local. A cada Pré-lançamento, você vai se juntar a uma família, pegar seu pacote de Pré-lançamento temático e construir um deck com os cards que vêm dentro.

Cada Pacote de Pré-lançamento contém:

1 booster de família contendo 1 raro ou mítico raro, 3 incomuns, 8 comuns e 2 terrenos de Ruas de Nova Capenna combinando com a família escolhida, além de 1 raro ou mítico raro metalizado com estampa do ano de Ruas de Nova Capenna.

5 Boosters de Draft de Ruas de Nova Capenna.

1 dado de 20 lados Spindown.

1 caixa de deck reutilizável com divisória.

1 card de código para MTG Arena.

Pacote

Cada Pacote contém oito boosters da coleção e uma caixa grande para guardá-los, além de mais surpresas.

1 Limusine Misteriosa metalizado tradicional com arte alternativa.

20 terrenos básicos metalizados tradicionais.

20 terrenos básicos não metalizados.

1 dado grande de 20 lados Spindown.

A rhox ficou vigiando a porta. “Qual é, temos que levar essas coisas para Ziatora”, ela resmungou enquanto você esvaziava o conteúdo do cofre. Entrada rápida, saída rápida: esse é o segredo para ficar rico e seguro nas ruas de Nova Capenna.

Confira o artigo Colecionando Ruas de Nova Capenna para informações sobre cards dourados e mais acabamentos incríveis, e não deixe de acompanhar os eventos mais recentes pela cidade nos artigos mais recentes.