Enquanto se prepara para a Universidade Strixhaven, no mundo de Arcávios, você possivelmente terá algumas dúvidas. Talvez as mesmas dúvidas que os estudantes universitários do nosso mundo se perguntam todo semestre: em que eu vou me formar? Dá para fazer um calendário sem aulas antes das duas da tarde? Quais são as novas ferramentas existentes para eu vencer rapidamente meus inimigos? E, embora eu não possa ajudar a responder às duas primeiras, a última é a minha especialidade. Podem se sentar. Essa aula será sobre as Mecânicas de Strixhaven 101.

Lições que aprendemos

Em Strixhaven, você não vai apenas flertar, enfrentar colegas, praticar Torre do Mago e reclamar dos inspetores. Durante algumas horas da semana, nós também nos dedicamos à educação formal, por isso a nova palavra-chave é aprender.

Se uma mágica ou habilidade instruir você a aprender, você terá duas escolhas (bem, na verdade, tecnicamente são três, já vamos chegar lá). Sua primeira escolha é descartar um card e depois comprar outro card. Esta é uma ótima forma de melhorar a sua mão, trocando terrenos extras ou cards indesejados por uma chance de conseguir algo que você precise.

Mas nem sempre o que você procura está no seu grimório. Sua segunda escolha para aprender é revelar um card de Lição de fora do jogo e colocá-lo em sua mão. Lição é um novo tipo de mágica, encontrado em mágicas instantâneas e feitiços, como Anatomia Expandida.

Há uma grande variedade de cards de Lição para representar uma grande variedade de áreas de estudo. Geração de fichas, remoção, compra de cards... se alguém em Strixhaven dá aulas sobre algo, é possível que isso apareça como um card de Lição. Se o seu duelo usar regras de torneio, "fora do jogo” significa a sua reserva. Se estiver em uma partida informal, "fora do jogo” significa a sua coleção. De qualquer forma, você pode usar as Lições para configurar um repertório acadêmico e estar preparado para qualquer situação. Você também pode incluir suas Lições em seu deck principal, como qualquer outra mágica instantânea ou feitiço.

A terceira escolha que você tem ao aprender é simplesmente não fazer nada. Tudo é opcional. Não acredito que você fará isso sempre, mas talvez você não tenha nenhuma Lição e planeje descartar, daí aconteceram algumas coisas em resposta, uma coisa levou a outra, e agora é hora de aprender, mas sua mão está vazia, o que é bem constrangedor, por isso nem vamos mais falar nisso, tudo bem?

Magifício

As Lições são apenas uma das várias mágicas instantâneas e feitiços que você poderá conjurar e copiar enquanto estiver em Strixhaven. E embora essas mágicas tenham efeitos impressionantes isoladamente, as novas habilidades de Magifício vão recompensá-lo ainda mais. Conheça a Caloura Entusiasmada

Magifício é uma palavra de habilidade que destaca habilidades desencadeadas que dão a você algum benefício ao conjurar ou copiar uma mágica instantânea, ou um feitiço. Então, você conjura uma mágica. +1/+0. Depois, como resposta, você conjura uma mágica que copiará o feitiço. +1/+0. A mágica instantânea é resolvida e copia o feitiço. +1/+0. Ou talvez você encontre uma maneira de copiar uma mágica instantânea ou feitiço várias vezes! Uma garoa pode rapidamente se transformar em uma tempestade.

O bônus de +1/+0 de Caloura Entusiasmada é legal, mas vamos falar a verdade: às vezes você quer mesmo é algo um pouco mais impactante. Professor?

Cada bônus de Magifício é diferente, e há cards de Magifício para apoiar vários tipos de estilos de decks e preferências de jogo... desde que você se dedique aos estudos do arcano (não, não aquele Arcano) e tenha várias mágicas instantâneas e feitiços à disposição.

Salvaguarda

Os feiticeiros não concordam em quase nada, mas todos odeiam que mexam nas coisas deles. Mas agora, com a nova palavra-chave perene,salvaguarda, quem mexer nas suas coisas pagará bem caro. As palavras-chave perenes são aquelas que você vê em todas as coleções, como voar e atropelar. De agora em diante, você encontrará salvaguarda até fora dos prestigiosos muros de Strixhaven.

Sei que vocês acreditam em mim, mas vou deixar que meus colegas expliquem por que salvaguarda é importante.

Salvaguarda é uma habilidade desencadeada. Toda vez que um permanente com salvaguarda se tornar alvo de uma mágica ou habilidade controlada pelo oponente, anule aquela mágica ou habilidade, a menos que seu oponente pague o custo que está depois da palavra "salvaguarda". Este custo pode ser mana, pontos de vida, ou qualquer outro tipo de custo. É importante observar que qualquer mágica ou habilidade controlada pelo oponente pode ser afetada por salvaguarda. Isso inclui mágicas de Aura, habilidades desencadeadas e qualquer outra coisa que possa ter como alvo uma permanente com salvaguarda. Entretanto, mágicas e habilidades sem alvos não desencadeiam salvaguarda.

Cards dupla face modais

Não tenho certeza se nos lembramos como fazer coleções de Magic sem cards dupla face modais, mas eles são divertidos, então por que não fazer de novo? Eles são uma novidade não-tão-nova-assim nos cards dupla face, em vez de transformar, esses cards permitem que você jogue com qualquer uma de suas faces.

Girar o card

Cada faculdade de Strixhaven tem um card dupla face modal com seus dois decanos. A coleção também tem outros cards dupla face modais. Quase todos eles mostram a dualidade das cinco faculdades. E, é claro, há algumas surpresas preparadas.

As regras para cards dupla face modais não mudaram. Se você conjura um, você escolhe qual face conjurar. O mesmo acontece quando você joga uma face de terreno de um card dupla face modal, embora não haja faces com terrenos nesta coleção. Se você vai colocar um deles no campo de batalha sem jogá-lo ou conjurá-lo, você fica com a face da frente, mas apenas se a face da frente puder entrar no campo de batalha. Caso a face da frente seja uma mágica instantânea ou um feitiço, o card não poderá ser colocado no campo de batalha desta maneira.

Para mais informações sobre interações complexas de cards dupla face modais, leia as Notas de Lançamento de Strixhaven, que serão publicadas em breve. Você também pode ler as Notas de Lançamento de Kaldheim ou as Notas de Lançamento de Renascer de Zendikar.