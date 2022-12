Era uma vez um mundo não muito diferente do nosso, onde viviam cavaleiros, fadas, gigantes, bruxas e biscoitos... de gengibre animados? Certo, talvez Eldraine seja um pouco diferente, mas é ao mesmo tempo assombrosamente familiar. Inspirada nos contos fantásticos de nossa infância, Trono de Eldraine está quase chegando, e é hora de darmos uma olhada nas novas mecânicas que ela traz. Afinal de contas, sua história acaba de começar.

Aventuras

Seja procurar reis perdidos,seja escalar pés de feijão ou simplesmente admirar a paisagem, em Eldraine há uma aventura à espera de cada um. As Aventuras são a grande novidade em Eldraine, e elas não são difíceis de encontrar. Aqui está Gigante do Pé de Feijão na nova e elegante moldura de Aventura.

Algumas criaturas na coleção têm sua própria aventura: uma mágica instantânea ou um feitiço que ocupa o canto inferior esquerdo dos cards. Cada Aventura tem seu próprio nome, custo de mana, linha de tipo (incluindo o novo subtipo de mágicas instantâneas e feitiços, Aventura) e texto de regras. O nome, o custo de mana, a linha de tipo e o poder/resistência da criatura continuam em suas posições habituais. O texto de regras da criatura fica à direita.

Enquanto está conjurando este card premonitório mas estranhamente belo, você escolhe qual parte, criatura ou Aventura, será conjurada. Se você conjurar Gigante do Pé de Feijão, ele irá para a pilha como esperado para uma mágica de criatura, poderá ser anulado ou respondido normalmente e, caso seja resolvido, entrará no campo de batalha sob seu controle. Muito bem.

Conjurar uma Aventura é parecido. Se você conjurar Pegadas Férteis, ela irá para a pilha como esperado para um feitiço, poderá ser anulada ou respondida normalmente e, se for resolvida, suas instruções serão seguidas... e agora chegamos à primeira reviravolta de nossa história. Conforme uma mágica de Aventura é resolvida, ela não é colocada em seu cemitério. Em vez disso, você a exila. Ela está agora em uma aventura. Emocionante!

Agora vem a parte divertida de participar de uma aventura: retornar em segurança! Se um de seus cards no exílio estiver em uma aventura, você poderá conjurar a criatura. Isso pode ser feito no mesmo turno em que você conjurou a Aventura ou em um turno futuro. Isso só funciona se a mágica de Aventura foi resolvida e o card permanece no exílio. Se você conjurou a Aventura e ela foi anulada, você deu azar. Obviamente, você não precisa conjurar a Aventura. Você poderia simplesmente conjurar Gigante do Pé de Feijão, caso esteja precisando de músculos ou não queira correr o risco de Pegadas Férteis ser anulada.

Enquanto Gigante do Pé de Feijão estiver no campo de batalha, simplesmente ignore a Aventura e todo seu texto. Enquanto este card estiver em sua mão, seu cemitério, seu grimório ou mesmo no exílio, ele terá apenas as características da criatura, e não da Aventura. Por exemplo, se você conjurar uma mágica que lhe permite procurar em seu grimório e encontrar um card de criatura, você poderá encontrar Gigante do Pé de Feijão. Mas se você conjurar uma mágica que permite procurar no grimório e encontrar um card de mágica instantânea ou feitiço, você não será capaz de encontrar Pegadas Férteis.

Venham, amigos. Aventuras esperam por vocês.

Obstinação

Existem cinco cortes em Eldraine que formam "o reino". Cada corte é alinhada a uma cor e dedicada a uma virtude em particular (lealdade, conhecimento, persistência, coragem e força), e cada uma recompensa muito bem aqueles que demonstram dedicação a essa virtude. Para isso, os novos cards com obstinação incluem bônus se você gastar pelo menos três manas de uma cor específica para conjurá-los.

Eis Paladino de Brasoreth, um corajoso cavaleiro do Castelo de Brasoreth. Um 4/1 com ímpeto, Paladino de Brasoreth entrará na batalha sem pensar duas vezes. Conforme Paladino de Brasoreth entra no campo de batalha, ele olha com carinho para a época tranquila em que foi conjurado. Você sabe, dez ou quinze segundos atrás. Se pelo menos três manas usados para conjurá-lo eram vermelhos, ele entrará com um marcador +1/+1.

Mágicas instantâneas e feitiços também podem participar da diversão. Em muitos casos, a habilidade obstinação fornecerá um efeito adicional. Vamos dar uma olhada na corte do Vale Arden e no Ritual da Chama Argêntea

Em alguns casos, a habilidade obstinação pode substituir o efeito base com algo melhor. Essas habilidades de obstinação, como a de Fogo Matador, incluirão "em vez disso" para lhe ajudar a entender como funcionam.

As habilidades de obstinação enxergam o mana gasto naquela mágica específica, incluindo quaisquer custos adicionais ou alternativos que você pague. É claro, você deve também considerar reduções de custos ou a habilidade de conjurar um card sem pagar seu custo de mana. Se você conjurar Fogo Matador sem pagar seu custo de mana de alguma forma, você provavelmente não terá gasto pelo menos três manas vermelhas para conjurá-la, logo o bônus de obstinação não será aplicado.

Se você for sincero e demonstrar sua dedicação ardente a uma das cortes, o reino inteiro poderá ser seu. E falando no que você pode ter...

Comida

Biscoito de gengibre. Mingau. Feijões mágicos. Cestas de piquenique cheias de delícias. Até mesmo uma torta ocasional. Os contos de fadas estão cheios de referências a comida. Seria um descuido não colocar pelo menos um pouco de comida em nossos contos.

Trono de Eldraine marca a chegada das fichas de Comida. Assim como as fichas de Tesouro, as fichas de Comida são um tipo pré-determinado de ficha criada por vários cards na coleção. Uma ficha de Comida é uma ficha de artefato incolor com "2, T, sacrifique este artefato: Você ganha 3 pontos de vida." Comer... quer dizer... sacrificar fichas de Comida para ganhar vida é bom, mas você encontrará outros usos para fichas de Comida na coleção.

Comida é um subtipo de artefato, logo é justo que também apareça em cards de artefato. Pegue estes cards se puder.

Pelo reino!

Trono de Eldraine tem de tudo: esgrima, lutas, vingança, gigantes, monstros, perseguições, fugas, amor verdadeiro, milagres e muito mais. Nos vemos no Pré-lançamento!