O mundo de Zendikar vai ficar ainda mais interessante. Seu mana selvagem e imprevisível provocou um intenso frenesi na já tumultuada paisagem do plano, mas isso tornou Zendikar um lugar ainda mais excitante e perigoso para visitar.

Que perigos mortais o aguardam conforme Zendikar dá lugar a Despertar do Mundo? Vamos dar uma olhada.

Multireforçar

Zendikar trouxe de volta o poder de reforçar, que permite que uma mágica qualquer, como Mordida do Vampiro , dê um golpe ainda maior se você tiver algum mana para gastar. Em Despertar do Mundo, você terá ainda mais opções. Em vez de reforçar, Despertar do Mundo apresenta uma nova palavra-chave: Multireforçar.

Multireforçar é exatamente o que parece: reforçar sem limites. Com uma mágica com reforçar, há somente duas opções: reforçar uma vez ou não reforçar. É uma questão de sim ou não. Mas se a sua mágica tem multireforçar, você pode reforçá-la quantas vezes quiser, contato que tenha o mana necessário. Se comprar Saltador de Lagartos logo no início, você terá uma criatura 1/1 ou 2/2 com ímpeto de eficiência razoável. Mas se comprá-lo mais tarde, você não terá simplesmente uma criatura pequena. Quer saber o quanto grande Saltador de Lagartos pode ser? Vai depender de você.

O mundo desperto

Como sugere o nome da coleção, a própria terra está despertando e entrando na briga. Quando as montanhas estão navegando de cabeça para baixo e as planícies estão na vertical, é melhor você chamar um terreno seu para ajudá-lo na briga.

Que tal Zendikon de Matavasta? Esta Aura verde pode encantar qualquer terreno, não apenas uma Floresta , e pode transformá-lo num monstruoso 6/4. Com custo de 4G , ele é mais barato que um Serpente Terrestre de Craw , e se você conjurá-lo encantando um terreno que você controlava desde o início do seu turno, poderá até mesmo atacar com ele imediatamente. Se o terreno que ele está encantando for para o cemitério, o seu Zendikon estará fora da briga, mas o terreno voltará para a sua mão pronto para gerar mana ou, por exemplo, para desencadear aterragem. E por falar nisso...

Aterragem

Aterragem volta em Despertar do Mundo, portanto prepare-se para encontrar mais cards que lhe concedem bônus quando um terreno entra no campo de batalha sob o seu controle, como Planador de Gêiser ou Caranguejo de Edro .

Mas nem todos os cards com aterragem de Despertar do Mundo funcionam desse modo. Alguns deles funcionam mais ou menos assim:

Mistérios das Profundezas é uma mágica instantânea, portanto você pode conjurá-la praticamente quando quiser para um incremento rápido de dois cards. Mas se ela for resolvida quando você tiver um terreno que entrou no campo de batalha no mesmo turno, em vez disso, você poderá comprar três cards. Isso pode significar que você renunciou à flexibilidade de uma mágica instantânea e a conjurou durante o seu turno... ou que você colocou um terreno extra no campo de batalha durante o turno do seu oponente com algo como Expedição ao Coração de Khalni ou Lago Alpino Fervente .

Kor, vampiros e aliados

Mesmo com todas essas novidades, você ainda encontrará rostos familiares.

Os vampiros ainda estão com tudo em Despertar do Mundo. Espadachim do Descarte Implacável, como você pode ver, adiciona mais alguns caninos à mecânica sanguinária de "10 ou menos pontos de vida" de Zendikar.

Os kor também estão de volta. Alguns deles, como Aprendiz de Aerovelismo, com a mesma paixão que seus irmãos de Zendikar tinham por um bom equipamento.

Despertar do Mundo também traz muitos novos aliados para fortalecer seus grupos expedicionários. Alguns deles são puro músculo, mas Escavador de Halimar proporciona uma nova maneira de vencer à estratégia de aliados.

Abrindo o caminho

Esta foi apenas uma introdução às mecânicas de Despertar do Mundo. Há muito mais a ser descoberto na coleção, mas considere essa introdução como o seu mapa da expedição para as terras agrestes de Zendikar.