Hoje, vou falar sobre uma das coisas que vamos introduzir em Renascer de Zendikar — um novo tipo de booster. Caso o título ainda não tenha entregado, trata-se do booster da coleção e, na coluna de hoje, vou falar um pouco sobre isso.

Antes de entrar nos detalhes, uma observação rápida. Este é um novo item que estamos acrescentando ao jogo. Ele não substitui nenhum outro, e os produtos atuais não sofrerão nenhuma mudança. Se você gosta das coisas como estão, pode até ignorar o booster da coleção.

Mas o que é o booster da coleção?

Uma das maiores mudanças no pensamento de P&D recentemente é a ideia de adaptar nossos produtos ao público, em vez de fazer com que o público se adapte aos nossos produtos. Ou seja, nós tivemos que descobrir quem está comprando nosso jogo e o que essas pessoas querem, e então criar produtos que possam suprir essas necessidades,

Usemos o booster de Magic como exemplo. Durante décadas, havia somente uma versão, e ela era a única porta de entrada para uma nova coleção. Não importava que tipo de jogador você fosse, ou quais as suas partes favoritas do jogo, você tinha que entrar em todas as coleções com o mesmo booster dos outros jogadores. (O booster que agora chamamos de booster de draft). O problema com esse método é que, se fosse feita uma restrição para um grupo, ela se tornaria uma restrição para todos. Por exemplo, fazer o draft é uma parte importante de Magic. Várias decisões sobre como um booster é organizado são afetadas pela maneira como ele se comportará no draft. Então, não importa se você participava de drafts ou não. Você era afetado por essas escolhas, mesmo que elas não fossem feitas pensando na sua melhor experiência ao comprar um booster. Anos atrás, isso nos levou a uma pergunta: "Existem tipos diferentes de boosters que podemos fazer e que motivariam um público diferente do que geralmente pretendemos atingir com os boosters de draft?"

O primeiro booster que saiu dessa ideia foi o booster temático. Ele era mais focado em um tema e geralmente restrito a uma cor, permitindo que o jogador que o comprasse conseguisse pacotes com um maior número de cards que pudessem ir diretamente para o deck. Ele também dava um gostinho da coleção para cada jogador que estivesse interessado em um aspecto específico daquele mundo.

Depois, veio o booster de colecionador. Nós estávamos adicionando diversos cards novos para serem colecionados com a iniciativa Booster Fun (leia aqui se você não sabe do que estou falando) e queríamos criar um booster que ajudasse o colecionador a ter uma vida mais fácil colecionando aqueles cards mais difíceis de conseguir.

E então pensamos que, com três tipos de boosters, já teríamos a questão solucionada. Mas então vimos alguns dados interessantes. Descobrimos que muito mais da metade de todos os boosters que são abertos acabam não sendo usados em jogo Limitado (ou seja, Selado e Draft). Isso significa que a maioria dos jogadores está abrindo boosters otimizados para jogo Limitado, sem ter qualquer intenção de jogar Selado ou Draft. Para nós, isso pareceu uma oportunidade. E se fizéssemos um novo booster que fosse pensado de forma a tornar o momento da abertura o mais divertido possível? E se abrir um booster pudesse ser ainda mais legal? Porque é isso que a maioria dos jogadores faz. Então vamos criar um booster para eles.

Os Boosters da Coleção são isso.

E como tornar a abertura de um booster mais divertida?

Essa era a grande questão que tínhamos de responder. Não significa que abrir boosters atualmente não seja divertido. Porque é. Mas os boosters não foram idealizados de forma a que abri-los seja a experiência mais divertida possível.

O que tínhamos que pensar era que esse novo tipo de booster não era um boosters de draft. Não podíamos nos prender às regras ditadas pelas necessidades do Draft (ou Selado). Por exemplo, não precisávamos ter exatamente quinze cards. Nem ter um número definido de comuns, incomuns e raros ou míticos raros. Também estávamos livres para experimentar e colocar cards que não eram peças do jogo nos boosters. Podíamos fazer o que quiséssemos (desde que, é claro, o booster tivesse cards da coleção).

Para entender o que poderia tornar a abertura do booster mais divertida, começamos a olhar para o booster de draft. O que torna divertido abrir boosters de draft? Ver cards novos é legal, mas isso acontece com todos os boosters com cards novos. A resposta mais óbvia além dessa seria ver que card raro ou mítico raro você encontrou, ou se tirou aquele comum ou incomum de que precisava no seu deck. Mas era o espaço de card raro, no entanto, que causava mais expectativa. Será que poderíamos capturar aquele sentimento e espalhá-lo por todo o booster, para que você tivesse aquela experiência várias vezes? Além disso, olhamos para a história de Magic para ver o que fizemos no passado para tornar a abertura dos boosters mais divertida.

Depois de muitos testes, chegamos a um booster com 14 objetos, 12 dos quais eram cards de Magic (diferentemente de um booster de draft, que tem 16 cards, dos quais 15 são cards de Magic.)

O objetivo era criar um booster que tivesse um caminho para ser seguido enquanto você o abria. Em vez de ter apenas um momento de empolgação, ele foi projetado para ter vários. Para fazer isso, organizamos o booster em quatro partes, que vamos chamar de capítulos (Boas-vindas, Fogos de Artifício, Grande Final e Epílogo), cada uma com um número de cards que chamamos de espaços.

Para apresentar o booster da coleção para você, vou explicar cada um desses espaços separadamente, como se você estivesse abrindo o pacote. A cada espaço, vou explicar o que ele pode conter.

Começamos na parte de Boas-vindas, que tem oito espaços. A ideia é que ela dê as boas-vindas ao booster.

Espaço 1 - Espaço do card de arte

Em Modern Horizons, colocamos pela primeira vez os cards de arte. Esses cards têm arte completa na frente e informações sobre o card no verso. Eles não são cards de Magic jogáveis, apenas objetos divertidos para ter e colecionar.

Eles eram populares entre muitos jogadores (fãs de arte, de histórias, colecionadores etc), por isso decidimos que deveriam voltar. Os Boosters da Coleção de Renascer de Zendikar têm 81 cards de arte diferentes (Modern Horizons, por exemplo, tinha 54). Conforme expliquei acima, queríamos que cada espaço tivesse o potencial de empolgar você, então veja o que fizemos com os cards de arte. Em 5% das vezes, em vez de um card de arte normal, você receberá um com a assinatura do artista estampada em dourado. Todos os cards de arte existem em sua versão normal e versão assinada. A arte é uma parte importante do que torna Magic um jogo tão divertido, por isso estamos felizes por ter essa oportunidade de celebrar nossas artes e artistas incríveis. Também há um novo colecionável no jogo (e a história nos mostra que temos muitos jogadores que gostam de coleções).

Espaço 2 - Espaço de terreno

Continuando nossa experiência de imersão no capítulo de Boas-vindas, o segundo espaço destaca o tipo de card que melhor mostra nosso mundo — os terrenos. O padrão será ter terrenos básicos neste espaço, mas isso pode mudar de coleção para coleção. Renascer de Zendikar tem terrenos básicos com arte completa, então para este booster da coleção optamos por terrenos básicos. Em 15% das vezes, o terreno neste espaço será metalizado. O fato de este espaço ter um card metalizado não impede que você encontre mais cards metalizados no booster. (Falaremos sobre metalizados em um próximo espaço).

Espaços 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – Comuns e Incomuns conectados

Os próximos seis espaços são dedicados a cards comuns e incomuns. Em um booster de draft, os cards comuns e incomuns existem em uma certa proporção para assegurar que tenhamos suficiente cards em média para o jogo Limitado. Eles também têm um equilíbrio de forças para tornar aquela coleção adequada para um draft. Nada disso nos preocupa no booster da coleção. Então, veja o que fizemos. Usamos os comuns e incomuns para mostrar algo legal sobre a coleção. Em todos os Boosters da Coleção, esses seis espaços serão agrupados de forma a que cada card tenha relação com o card seguinte de mesma raridade. Talvez essa conexão seja um tipo de criatura, ou os cards funcionem bem juntos, ou tenham algum elemento de história em comum. Estamos experimentando todos os tipos de conexão. Parte da diversão de abrir essa seção de cards se trata de ver que conexão nós fizemos.

Mais duas coisas sobre esses espaços. Primeiro, eles são os únicos espaços com cards comuns e incomuns garantidos no booster. (Embora seja possível encontrar cards comuns e incomuns em outros espaços). Tradicionalmente, em um booster de draft, você tem dez comuns e três incomuns. Olhando para nossa pesquisa, descobrimos que a maioria dos jogadores sente, ao abrir um booster, que chega um momento em que os cards comuns já não importam (e isso também pode acontecer com os incomuns). Portanto, o booster da coleção tem menos cards comuns e incomuns que um booster de draft, mas acreditamos que conseguimos equilibrar esse número para algo mais adequado para os jogadores (sem criar cards que eles ignorariam rapidamente) e permitindo-nos colocar outras coisas nos boosters, que seriam mais empolgantes e impactantes.

Segundo, todo booster da coleção tem garantido pelo menos um card incomum nesses seis espaços, mas todos os comuns podem ser substituídos por um incomum. Isso significa que esses seis espaços no booster da coleção variam de cinco comuns e um incomum até nenhum comum e seis incomuns. Estas são as porcentagens:

Cinco comuns e um incomum acontecerá em 35% das vezes.

Quatro comuns e dois incomuns acontecerá em 40% das vezes.

Três comuns e três incomuns acontecerá em 12,5% das vezes.

Dois comuns e quatro incomuns acontecerá em 7% das vezes.

Um comum e cinco incomuns acontecerá em 3,5% das vezes.

Nenhum comum e seis incomuns acontecerá em 2% das vezes.

Espaço 9 - Espaço de virar a cabeça

Agora, chegamos ao primeiro espaço do capítulo Fogos de Artifício. O objetivo deste capítulo é ser impactante e emocionante. Você nunca sabe muito bem o que pode acontecer aqui. O card do espaço 9 sempre terá um visual interessante. O que significa que ele vai mudar de coleção para coleção. Para os Boosters da Coleção de Renascer de Zendikar, você receberá um comum ou incomum que pode ser um card de exibição ou um elemento interessante da coleção sobre o qual ainda não falamos.

Espaços 10 e 11 - Espaços-curinga de raridade

Esses dois espaços podem ter basicamente tudo, de comum a mítico raro. É possível obter versões de exibição de cards raros ou míticos raros nestes espaços. (Os cards de exibição de cards comuns e incomuns aparecem no espaço anterior). Observe que nenhum desses espaços é o espaço raro, portanto qualquer card raro ou mítico raro que você conseguir nesses dois espaços será extra. A raridade de cada espaço é independente, então você pode potencialmente encontrar dois míticos raros aqui. Aqui estão as porcentagens: (perceba que, quando eu digo "raro" abaixo, significa raro ou mítico raro)

Card comum + card comum acontecerá em 49% das vezes.

Card comum + card incomum acontecerá em 24,5% das vezes.

Card comum + card raro acontecerá em 17,5% das vezes.

Card incomum + card incomum acontecerá em 3,1% das vezes.

Card incomum + card raro acontecerá em 4,3% das vezes.

Card raro + card raro acontecerá em 1,6% das vezes.

Isso significa que em 23,4% das vezes (pouco menos de um quarto) você encontrará pelo menos um raro ou mítico raro no Booster da Coleção, e isso apenas nos espaços-curinga. Ainda existe outra maneira de conseguir um raro extra, já falaremos dela.

Espaço 12 - Espaço de raro/mítico raro

Agora vamos para o capítulo Grande Final. Este capítulo é sobre maravilhas garantidas. O primeiro espaço aqui é o seu espaço de card raro/mítico raro. Isso era a coisa mais empolgante dos boosters de draft, e não podíamos deixar de lado aqui. Esse espaço funciona exatamente como o que você conheceu e que tanto ama nos boosters de draft.

A partir de Renascer de Zendikar, os cards míticos raros terão uma mudança em sua taxa de aparecimento. No passado, 1 a cada 8 cards raros era um mítico raro. A partir de Renascer de Zendikar, isso vai mudar, e 1 a cada 7,4 cards raros será um mítico raro. Isso também vai valer para os boosters de draft.

Espaço 13 - Espaço de Metalizado

Muitos jogadores gostam dos cards metalizados, então decidimos criar um espaço para que você encontre um metalizado em cada pacote. Este espaço pode ser de qualquer raridade, então sim, este é outro lugar em que pode aparecer um raro ou mítico raro.

Espaço 14 - Ficha/Card de Propaganda

Esses cards são similares aos que você encontraria em um booster de draft.

Mas espere, que nós temos mais um truque na manga. Em 25% das vezes, em vez de uma ficha ou um card de propaganda, você receberá um card que será da Lista. E o que é exatamente a Lista? Bem, uma das partes mais legais de Magic é a sua história, então estamos tirando um coelho da cartola de Espiral Temporal e Mystery Booster. Fizemos uma lista com 300 cards interessantes do passado de Magic. Assim como em Mystery Booster, eles são reimpressos como no original (incluindo arte, moldura e símbolo da expansão), com a exceção de um pequeno símbolo de Planeswalker no canto inferior esquerdo.

A Lista tem cards comuns, incomuns, raros e míticos raros, todos com taxa de aparecimento semelhante. Estar na Lista não torna os cards válidos no Padrão. Eles serão válidos em quaisquer formatos em que os cards já sejam legais. Esses cards podem vir de qualquer lugar da história de 27 anos de Magic. O plano é que a Lista passe por pequenas mudanças de coleção para coleção, trazendo cards que façam sentido com a coleção do momento, mas a maioria estará intacta, o que significa que você vai memorizar os cards da Lista.

Aqui vai uma pequena amostra da Lista que aparecerá nos Boosters da Coleção de Renascer de Zendikar.

Como você pode ver, a Lista trará algumas das mecânicas mais amadas do passado, mundos divertidos e criativos e os cards mais espetaculares que já fizemos. Isso significa que, quando abrir um booster da coleção, você pode encontrar todos os tipos de cards de Magic.

O Ponto Alto

Agora que já mostrei a você todo o caminho do booster da coleção, deixe-me falar um pouco sobre ele.

Antes de mais nada, devo dizer que os boosters da coleção custarão um pouco mais que os boosters de draft (estimamos algo em torno de US$ 1 a mais por pacote, mas isso varia de acordo com a região), porque você terá mais chances de encontrar cards raros em cada um deles (no total, podem ser até quatro raros ou míticos raros em um booster da coleção — os dois espaços-curinga, o espaço raro e o espaço metalizado — e nem estamos contando a Lista). Nós esperamos que você encontre o mesmo número de cards raros e míticos por dólar gasto, se comparado a quando compra um booster de draft.

Os Boosters da Coleção virão em caixas de 30 pacotes, em vez dos 36 tradicionais.

O booster da coleção foi projetado para ser muito diferente dos boosters de draft, portanto você poderá diferenciá-los sem problemas. Veja como será o booster da coleção de Renascer.

No início, os boosters da coleção estarão disponíveis apenas em Inglês e Japonês, mas temos planos de ampliar o número de idiomas no futuro.

Se você ainda tem dúvidas sobre o booster da coleção e quer ter a chance de testar um, vá a algum Pré-Lançamento de Renascer de Zendikar. Todos os clientes receberão um booster da coleção para jogar (enquanto durar o estoque).

A última coisa que queria comentar é: o booster da coleção de Renascer de Zendikar é a nossa primeira tentativa de fazer algo assim. Estamos experimentando várias coisas que achamos que os jogadores vão gostar, mas o teste de verdade é a sua experiência prática. Queremos ouvir comentários. Estamos mais que abertos a fazer mudanças e adaptações com base no que ouvimos de vocês. Também estamos abertos a explorar novas formas de tornar os Boosters da Coleção uma opção divertida e empolgante para os jogadores que não estão interessados em usar seus boosters para jogar Limitado. Reconhecemos que os projetos de Boosters da Coleção ainda têm muitos anos pela frente para chegar ao nível dos boosters de draft, então esse é apenas o ponto de partida. Colocamos nossa bandeira na areia para dizer que queremos fazer boosters que sejam mais divertidos de abrir. Ajude-nos a alcançar este objetivo.

E mais uma coisa

Nós mostramos a imagem do booster da coleção, então talvez tenhamos que mostrar o restante da embalagem. A embalagem de Renascer de Zendikar é assim. E, sim, isso significa que Jace, Nissa e Nahiri são os três planeswalkers nesta coleção.

Coleção completa

Isso é tudo por hoje Espero que você esteja animado com os boosters da coleção e que vá atrás deles quando Renascer de Zendikar for lançada em setembro. Se você já tem ideias e opiniões sobre os boosters da coleção, eu adoraria ouvi-las. Você pode me mandar um e-mail ou entrar em contato por qualquer rede social (Twitter, Tumblr, Instagram eTikTok) para me dizer o que achou.

Nos vemos na semana que vem para a prévia de Double Masters.

Até lá, que abrir os boosters de Magic seja tão divertido quanto jogar.