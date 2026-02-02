A intriga dicotômica de Lorwyn-Shadowmoor se adensa ainda mais com Alchemy: Lorwyn! Este lançamento exclusivo para o digital traz 30 novos cards de Magic para o MTG Arena pela primeira vez.

Alchemy: Lorwyn será lançado no MTG Arena amanhã, dia 3 de fevereiro. Confira todos os cards na Galeria de imagens de cards de Lorwyn Eclipsed! Há dois cards que permitem que você jogue com cards adicionais durante seus jogos. Confira abaixo mais detalhes sobre esses cards e seus livros de mágicas.

Livro de Magias

Armeira Adaptativa

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer

Machado Amorfo

Pé de Cabra do Cidadão

Kirin Nuvem de Aço

Mangual do Conquistador

Jorra-fogo

Vara de Pescar

Coxa de Krovod

Manopla Sanguessuga

Faixa do Leão

Maça dos Valentes

Malho dos Enclaves Celestes

Escudo do Reino

Espada Insigne de Valeron

Armadura Energética Thran

Laço do Trovão

Sílfides Ladras de Pensamento

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites

Florescência Amarga

Caloteiro Descarado

Truque das Florifadinas

Esgrima Feérica

Mente Mestra Feérica

Chatice Esvoaçante

Guardião de Glen Elendra

Traquinas das Altas Fadinas

Sílfide Hipnótica

Saqueador de Semblantes

Chatonilda

Traquinas Arrombador

Sílfide Magioclasta

Facção Vendilion

Esfoladora de Tomos Voraz

Procure os boosters e os cards de Alchemy: Lorwyn no MTG Arena! Veja todos os cards de Alchemy: Lorwyn na Galeria de imagens de cards completa de Lorwyn Eclipsed.