Livros de Magias de Alchemy: Lorwyn
A intriga dicotômica de Lorwyn-Shadowmoor se adensa ainda mais com Alchemy: Lorwyn! Este lançamento exclusivo para o digital traz 30 novos cards de Magic para o MTG Arena pela primeira vez.
Alchemy: Lorwyn será lançado no MTG Arena amanhã, dia 3 de fevereiro. Confira todos os cards na Galeria de imagens de cards de Lorwyn Eclipsed! Há dois cards que permitem que você jogue com cards adicionais durante seus jogos. Confira abaixo mais detalhes sobre esses cards e seus livros de mágicas.
Livro de Magias
Armeira Adaptativa
Machado Amorfo Pé de Cabra do Cidadão Kirin Nuvem de Aço Mangual do Conquistador Jorra-fogo Vara de Pescar Coxa de Krovod Manopla Sanguessuga Faixa do Leão Maça dos Valentes Malho dos Enclaves Celestes Escudo do Reino Espada Insigne de Valeron Armadura Energética Thran Laço do Trovão
Sílfides Ladras de Pensamento
Florescência Amarga Caloteiro Descarado Truque das Florifadinas Esgrima Feérica Mente Mestra Feérica Chatice Esvoaçante Guardião de Glen Elendra Traquinas das Altas Fadinas Sílfide Hipnótica Saqueador de Semblantes Chatonilda Traquinas Arrombador Sílfide Magioclasta Facção Vendilion Esfoladora de Tomos Voraz
Procure os boosters e os cards de Alchemy: Lorwyn no MTG Arena! Veja todos os cards de Alchemy: Lorwyn na Galeria de imagens de cards completa de Lorwyn Eclipsed.