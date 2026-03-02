Magic: The Gathering® | Agendamento de evento de Teenage Mutant Ninja Turtles no MTG Arena
A equipe do MTG Arena está trabalhando duro para preparar os heróis quelônios para sua estreia digital no Magic. Com tantos eventos preparados para o lançamento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles no MTG Arena, criamos este guia para ajudar você a se planejar! Todos os eventos Limitados listados abaixo são de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (exceto se especificarmos o contrário).
Premier Draft
O Premier Draft é a principal oferta do MTG Arena para partidas de Limitado. Ele é nosso padrão. Para este lançamento, ofereceremos o mesmo formato de Premier Draft de um em um com oito jogadores que disponibilizamos no lançamento de todas as coleções. Quando não oferecemos o Premier Draft no lançamento da coleção Pela Trilha dos Presságios, recebemos feedback de que os jogadores sentiram saudades desse formato. Este evento durará por todo o lançamento.
Draft de Dois em Dois
A versão rápida, de “quatro vitórias ou duas derrotas”, do Draft de Dois em Dois estará disponível por toda a duração do lançamento. Fizemos testes sobre como o Draft de Dois em Dois funciona melhor no MTG Arena e descobrimos que a estrutura de evento mais rápida é mais envolvente para os jogadores. Estamos empolgados para ouvir mais opiniões dos jogadores sobre essa nova estrutura de evento e continuaremos testando.
Draft Tradicional
O Draft melhor de três usará uma estrutura de um em um com oito jogadores por toda a duração do lançamento. Isso refletirá a forma como a coleção será usada em mesas de torneios competitivos.
Draft Rápido
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles usará uma estrutura de um em um com oito jogadores para o Draft Rápido. A coleção rotacionará para o agendamento do Draft Rápido a partir de 12 de março. O cronograma de eventos de Draft Rápido terá uma rotação de coleções válidas para o Padrão para ajudar com a colecionabilidade ao mesmo tempo que oferece variedade.
Selado e Selado Tradicional
Assim como com coleções anteriores, ofereceremos o formato Selado pelas primeiras três semanas após o lançamento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles no MTG Arena. Como o Selado melhor de três tem menos jogadores, ele estará disponível pelas primeiras duas semanas do lançamento para manter um pareamento saudável.
Eventos Arena Direct
Haverá Arena Directs para caixas de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles e caixas de Boosters de Jogo de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, além de caixas de Boosters de Jogo de Bloomburrow.
Arena Powered Cube
Esse cubo popular voltará em 31 de março com novas atualizações tanto para a lista do cubo quanto para as recompensas de Booster Cube Prize. Anunciaremos mais detalhes mais próximo dessa data.
Desafio do Metajogo Brawl Modificado
De 31 de março a 21 de abril, ofereceremos novamente o Desafio do Metajogo Brawl Modificado. Desta vez, o evento terá entrada gratuita e terá ranqueamento parecido com as de outras filas ranqueadas de Construído. Jogadores que vencerem pelo menos uma partida receberão 1.000 XP adicionais.
Premier Drafts Flashback
Estamos planejando cinco semanas de drafts flashback para este lançamento! Todos estes eventos são Premier Drafts lançados anteriormente. Traremos um deles de volta por semana.
- 17 de março: Marcha das Máquinas: Consequências
- 24 de março: Draft Remix de Artefatos
- 31 de março: Bloomburrow
- 7 de abril: Os Alicerces de Magic: The Gathering
- 14 de abril: Kamigawa: Dinastia Neon
Calendário de eventos completo
Premier Draft
- 3 de março a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 31 de março a 6 de abril: Bloomburrow
- 7 a 13 de abril: Os Alicerces
Premier Draft Flashback
- 17 a 23 de março: Marcha das Máquinas: Consequências
- 24 a 30 de março: Draft Remix de Artefatos
- 14 a 20 de abril: Kamigawa: Dinastia Neon
Draft de Dois em Dois
- 3 de março a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft Tradicional
- 3 de março a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft Rápido
- 12 a 22 de março: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 23 de março a 6 de abril: Os Alicerces
- 7 a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Selado e Selado Tradicional
- 3 a 26 de março: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Selado
- 3 a 17 de março: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Selado Tradicional
Arena Direct
- 13 a 15 de março: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 27 a 29 de março: Arena Direct para caixas de Booster de Jogo de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 10 a 12 de abril: Arena Direct para caixas de Booster de Jogo japonesas de Bloomburrow
Arena Powered Cube
- 31 de março a 20 de abril: Arena Powered Cube
Desafio do Metajogo
- 13 a 15 de março: Desafio do Metajogo Histórico
- 27 a 29 de março: Desafio do Metajogo Pioneiro
- 31 de março a 20 de abril: Desafio do Metajogo Brawl Modificado
- 3 a 5 de abril: Desafio do Metajogo Padrão
- 10 a 12 de abril: Desafio do Metajogo Atemporal
Semana Magic
- 3 a 4 de março: Pauper Padrão
- 10 a 11 de março: No Limiar (com Os Alicerces)
- 17 a 18 de março: Brawl - Desafio do Construtor
- 24 a 25 de março: Alquimia de Início Lento
- 31 de março a 1º de abril: Brawl Ritos de Desabrochar
- 7 a 8 de abril: Draft de Bot Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 14 a 15 de abril: Momir
Eventos de classificatórias do Arena Championship
Formato de março
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Selado
- 21 de março: classificatória Play-In melhor de um
- 27 de março: classificatória Play-In melhor de três
- 28 a 30 de março: fim de semana de classificatórias
Formato de abril
Histórico
- 4 de abril: classificatória Play-In melhor de um
- 10 de abril: classificatória Play-In melhor de três
- 11 a 12 de abril: fim de semana de classificatórias