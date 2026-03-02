A equipe do MTG Arena está trabalhando duro para preparar os heróis quelônios para sua estreia digital no Magic. Com tantos eventos preparados para o lançamento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles no MTG Arena, criamos este guia para ajudar você a se planejar! Todos os eventos Limitados listados abaixo são de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (exceto se especificarmos o contrário).

Premier Draft

O Premier Draft é a principal oferta do MTG Arena para partidas de Limitado. Ele é nosso padrão. Para este lançamento, ofereceremos o mesmo formato de Premier Draft de um em um com oito jogadores que disponibilizamos no lançamento de todas as coleções. Quando não oferecemos o Premier Draft no lançamento da coleção Pela Trilha dos Presságios, recebemos feedback de que os jogadores sentiram saudades desse formato. Este evento durará por todo o lançamento.

Draft de Dois em Dois

A versão rápida, de “quatro vitórias ou duas derrotas”, do Draft de Dois em Dois estará disponível por toda a duração do lançamento. Fizemos testes sobre como o Draft de Dois em Dois funciona melhor no MTG Arena e descobrimos que a estrutura de evento mais rápida é mais envolvente para os jogadores. Estamos empolgados para ouvir mais opiniões dos jogadores sobre essa nova estrutura de evento e continuaremos testando.

Draft Tradicional

O Draft melhor de três usará uma estrutura de um em um com oito jogadores por toda a duração do lançamento. Isso refletirá a forma como a coleção será usada em mesas de torneios competitivos.

Draft Rápido

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles usará uma estrutura de um em um com oito jogadores para o Draft Rápido. A coleção rotacionará para o agendamento do Draft Rápido a partir de 12 de março. O cronograma de eventos de Draft Rápido terá uma rotação de coleções válidas para o Padrão para ajudar com a colecionabilidade ao mesmo tempo que oferece variedade.

Selado e Selado Tradicional

Assim como com coleções anteriores, ofereceremos o formato Selado pelas primeiras três semanas após o lançamento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles no MTG Arena. Como o Selado melhor de três tem menos jogadores, ele estará disponível pelas primeiras duas semanas do lançamento para manter um pareamento saudável.

Eventos Arena Direct

Haverá Arena Directs para caixas de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles e caixas de Boosters de Jogo de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, além de caixas de Boosters de Jogo de Bloomburrow.

Arena Powered Cube

Esse cubo popular voltará em 31 de março com novas atualizações tanto para a lista do cubo quanto para as recompensas de Booster Cube Prize. Anunciaremos mais detalhes mais próximo dessa data.

Desafio do Metajogo Brawl Modificado

De 31 de março a 21 de abril, ofereceremos novamente o Desafio do Metajogo Brawl Modificado. Desta vez, o evento terá entrada gratuita e terá ranqueamento parecido com as de outras filas ranqueadas de Construído. Jogadores que vencerem pelo menos uma partida receberão 1.000 XP adicionais. Tajic, Bravura da Legião , será adicionado à lista de banidos.

Premier Drafts Flashback

Estamos planejando cinco semanas de drafts flashback para este lançamento! Todos estes eventos são Premier Drafts lançados anteriormente. Traremos um deles de volta por semana.

17 de março : Marcha das Máquinas: Consequências

: 24 de março : Draft Remix de Artefatos

: Draft Remix de Artefatos 31 de março : Bloomburrow

: 7 de abril : Os Alicerces de Magic: The Gathering

: 14 de abril: Kamigawa: Dinastia Neon

Calendário de eventos completo

Premier Draft

3 de março a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 31 de março a 6 de abril: Bloomburrow

7 a 13 de abril: Os Alicerces

Premier Draft Flashback

17 a 23 de março: Marcha das Máquinas: Consequências

24 a 30 de março: Draft Remix de Artefatos

14 a 20 de abril: Kamigawa: Dinastia Neon

Draft de Dois em Dois

3 de março a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft Tradicional

3 de março a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft Rápido

12 a 22 de março: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 23 de março a 6 de abril: Os Alicerces

7 a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Selado e Selado Tradicional

3 a 26 de março: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Selado

| Selado 3 a 17 de março: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Selado Tradicional

Arena Direct

13 a 15 de março: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 27 a 29 de março: Arena Direct para caixas de Booster de Jogo de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 10 a 12 de abril: Arena Direct para caixas de Booster de Jogo japonesas de Bloomburrow

Arena Powered Cube

31 de março a 20 de abril: Arena Powered Cube

Desafio do Metajogo

13 a 15 de março: Desafio do Metajogo Histórico

27 a 29 de março: Desafio do Metajogo Pioneiro

31 de março a 20 de abril: Desafio do Metajogo Brawl Modificado

3 a 5 de abril: Desafio do Metajogo Padrão

10 a 12 de abril: Desafio do Metajogo Atemporal

Semana Magic

3 a 4 de março: Pauper Padrão

10 a 11 de março: No Limiar (com Os Alicerces )

) 17 a 18 de março: Brawl - Desafio do Construtor

24 a 25 de março: Alquimia de Início Lento

31 de março a 1º de abril: Brawl Ritos de Desabrochar

7 a 8 de abril: Draft de Bot Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 14 a 15 de abril: Momir

Eventos de classificatórias do Arena Championship

Formato de março

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Selado

21 de março: classificatória Play-In melhor de um

27 de março: classificatória Play-In melhor de três

28 a 30 de março: fim de semana de classificatórias

Formato de abril

Histórico