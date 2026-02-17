Detalhes da Maestria de Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles
Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles está chegando ao MTG Arena no dia 3 de março! Temos o prazer de anunciar o Passe de Maestria e a Maestria da Coleção para Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.
Jogos contra outros jogadores no MTG Arena farão você avançar pela Maestria da Coleção. À medida que ganha mais XP, você pode desbloquear boosters do MTG Arena e orbes de maestria que podem ser trocados por avatares e estilos de card digitais no Empório de Maestria da coleção.
Fazer o upgrade para o Passe de Maestria abre uma trilha completamente nova com recompensas do Passe de Mastreia. Subir de posição lhe concederá recompensas como um avatar, companheiros, fichas de evento, protetores e gemas, além de boosters e estilos de card de MTG Arena.
Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.
Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 21 boosters de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 5 orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)
Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Avatares
- Avatar do Destruidor
Cards e boosters
- 20 boosters:
- 4 boosters de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 4 boosters de Lorwyn Eclipsed
- 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios
- 4 boosters de Limiar das Eternidades
- 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm
- 10 recompensas de card individual (RCI) mítico raro de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- Nível de 51 ou mais: 1 RCI incomum
Protetores para cards
- Protetor Furgão da Equipe de Tartarugas
- Protetor requintado Comunicador Tartaruga
Estilos de card
- 38 orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)
- 15 estilos de card Comuns
- 10 estilos de card Incomuns
Fichas de evento
- 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)
Ouro e gemas
- 4.000 ouro
- 1.200 gemas
Companheiros de batalha
- 4 companheiros Teenage Mutant Ninja Turtles
Há quantos níveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles?
A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles vai até o nível 50. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 50 e além!
Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Os jogadores podem gastar orbes de maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles em ofertas do Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles:
Avatares
Cada avatar está disponível por dois (2) orbes de maestria:
- 9 avatares
Estilos de card
Cada estilo de card fica disponível por um (1) orbe de maestria:
- 4 estilos de card comuns
- 6 estilos de card incomuns
- 15 estilos de card raros