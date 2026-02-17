Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles está chegando ao MTG Arena no dia 3 de março! Temos o prazer de anunciar o Passe de Maestria e a Maestria da Coleção para Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Jogos contra outros jogadores no MTG Arena farão você avançar pela Maestria da Coleção. À medida que ganha mais XP, você pode desbloquear boosters do MTG Arena e orbes de maestria que podem ser trocados por avatares e estilos de card digitais no Empório de Maestria da coleção.

Fazer o upgrade para o Passe de Maestria abre uma trilha completamente nova com recompensas do Passe de Mastreia. Subir de posição lhe concederá recompensas como um avatar, companheiros, fichas de evento, protetores e gemas, além de boosters e estilos de card de MTG Arena.

Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

21 boosters de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 5 orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)

Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Avatares

Avatar do Destruidor

Cards e boosters

20 boosters: 4 boosters de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles 4 boosters de Lorwyn Eclipsed 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios 4 boosters de Limiar das Eternidades 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm

10 recompensas de card individual (RCI) mítico raro de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Nível de 51 ou mais: 1 RCI incomum

Protetores para cards

Protetor Furgão da Equipe de Tartarugas

Protetor requintado Comunicador Tartaruga

Estilos de card

38 orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles )

| ) 15 estilos de card Comuns

10 estilos de card Incomuns

Fichas de evento

1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

4.000 ouro

1.200 gemas

Companheiros de batalha

4 companheiros Teenage Mutant Ninja Turtles

Há quantos níveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles?

A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles vai até o nível 50. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 50 e além!

Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Os jogadores podem gastar orbes de maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles em ofertas do Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles:

Avatares

Cada avatar está disponível por dois (2) orbes de maestria:

9 avatares

Estilos de card

Cada estilo de card fica disponível por um (1) orbe de maestria: