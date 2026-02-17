Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles está chegando ao MTG Arena no dia 3 de março! Temos o prazer de anunciar o Passe de Maestria e a Maestria da Coleção para Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Jogos contra outros jogadores no MTG Arena farão você avançar pela Maestria da Coleção. À medida que ganha mais XP, você pode desbloquear boosters do MTG Arena e orbes de maestria que podem ser trocados por avatares e estilos de card digitais no Empório de Maestria da coleção.

Fazer o upgrade para o Passe de Maestria abre uma trilha completamente nova com recompensas do Passe de Mastreia. Subir de posição lhe concederá recompensas como um avatar, companheiros, fichas de evento, protetores e gemas, além de boosters e estilos de card de MTG Arena.

Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

  • 21 boosters de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
  • 5 orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)

Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Avatares

  • Avatar do Destruidor

Cards e boosters

  • 20 boosters:
    • 4 boosters de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
    • 4 boosters de Lorwyn Eclipsed
    • 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios
    • 4 boosters de Limiar das Eternidades
    • 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm
  • 10 recompensas de card individual (RCI) mítico raro de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
  • Nível de 51 ou mais: 1 RCI incomum

Protetores para cards

  • Protetor Furgão da Equipe de Tartarugas
  • Protetor requintado Comunicador Tartaruga

Estilos de card

  • 38 orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)
  • 15 estilos de card Comuns
  • 10 estilos de card Incomuns

Fichas de evento

  • 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

  • 4.000 ouro
  • 1.200 gemas

Companheiros de batalha

  • 4 companheiros Teenage Mutant Ninja Turtles

Há quantos níveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles?

A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles vai até o nível 50. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 50 e além!

Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Os jogadores podem gastar orbes de maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles em ofertas do Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles:

Avatares

Cada avatar está disponível por dois (2) orbes de maestria:

  • 9 avatares

Estilos de card

Cada estilo de card fica disponível por um (1) orbe de maestria:

  • 4 estilos de card comuns
  • 6 estilos de card incomuns
  • 15 estilos de card raros