Mesmo jogo. Mesma coleção. Nova plataforma.

Estamos felizes em anunciar que, em parceria com a Epic Games Store, o MTG Arena em breve estará disponível no macOS.

Quando exatamente? Exatamente esta semana.

A partir de 25 de junho de 2020, jogadores poderão fazer o download do MTG Arena para macOS através da Epic Games Store. Nosso lançamento para macOS trará suporte multiplataforma completo em paridade com a versão Windows, incluindo o lançamento vindouro da Coleção Básica 2021. Jogadores novos e atuais encontrarão os mesmos cards, formatos, eventos, filas de jogo e características no macOS que encontram no executável do Windows.

Se você já jogou MTG Arena, poderá entrar no jogo usando sua conta da Wizards e credenciais existentes para acessar sua coleção atual, incluindo cards, protetores, ouro e gemas. Uma conta separada da Epic Games Store é necessária para baixar o executável de macOS.

Estamos muito empolgados em finalmente anunciar a data de lançamento para o macOS, enquanto preparamos o terreno para levar o MTG Arena para ainda mais plataformas mais tarde neste ano.

Requisitos mínimos do macOS

OS: macOS X/10 (64-bit Intel)

Processador: Intel Core i5.

Memória: 4 GB.

Gráficos: 1024MB VRAM.

Resolução: 1280 x 720 de exibição mínima

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Por que a Epic Games Store?

Em resumo, essa foi a forma mais rápida de conseguir um executável nativo de macOS com todos os recursos para nossos jogadores. Temos uma parceria existente com a Epic Games Store e trabalhar com eles para apoiar nosso lançamento de macOS garantiu que os jogadores terão a mesma experiência no macOS que eles têm no Windows, e muito em breve.

Quando o executável de macOS estará disponível?

O executável de macOS estará disponível com nossa atualização do jogo de junho, agendada no momento para esta quinta-feira. Fique de olho em nossa página de status para as informações mais recentes sobre os períodos de manutenção!

A Wizards têm planos de manter um executável macOS próprio?

Não nesse momento.

Há alguma diferença entre jogar no macOS em relação ao Windows?

Os jogadores devem esperar diferenças mínimas entre macOS e Windows porque esses dois executáveis diferentes foram desenvolvidos para duas plataformas diferentes (por exemplo, Ctrl em vez de Cmd para usar atalhos).

Fora isso, nosso objetivo é fornecer a mesma experiência independentemente da plataforma que você escolher. Observe que algumas configurações de jogabilidade são salvadas localmente em seu dispositivo e não em nossos servidores (como avatar e seleção de pet), então você pode ter que atualizar algumas de suas preferências!

O que fazer se eu jogava no Windows e agora quiser jogar no macOS?

Vá fundo! Sua conta da Wizards e credenciais existentes funcionarão em qualquer plataforma.

Encontrei um bug! ... O que posso fazer?

Boa pergunta! Como essa é uma nova plataforma, há algumas questões conhecidas que aparecem apenas no macOS. A maioria deve ser pequenos bugs visuais, já que tomamos a decisão de lançar essa versão de qualquer maneira por saber o quão ansiosos vocês estavam por isso.

As filas de jogo são multiplataforma?

Sim! Você poderá jogar com seus amigos e rivais independentemente de sua plataforma. Isso é algo que estaremos mantendo para macOS e Windows e que planejamos manter para nossos lançamentos móveis agendados para mais tarde neste ano.

Como funcionam as compras dentro do jogo?

Da mesma forma que no executável de Windows. Transações monetárias usarão o mesmo fluxo de check-out e serão completadas dentro do jogo através do executável.

Quem devo contatar caso precise de suporte?

Se você encontrar qualquer problema no download, instalação ou execução da versão de macOS através da Epic Games Store, por favor contate a equipe de suporte deles.

Para todos os outros problemas, por favor nos contate!