O Pioneiro finalmente chegou ao MTG Arena! Após o lançamento de três Explorer Anthologies, sete Historic Anthologies e da coleção Pioneer Masters com Draft, finalmente concluímos nossa jornada de três anos de desenvolvimento do formato Explorador até se tornar o Pioneiro competitivo. A estreia oficial do formato será no sábado, dia 10 de maio e, para comemorar, vamos dar uma festa no MTG Arena!

Como chegamos aqui

Em 2022, nós apresentamos o Explorador no MTG Arena como um formato fiel ao jogo físico formado por todos os cards válidos em Pioneiro disponíveis no MTG Arena. Sabíamos que, um dia, aposentaríamos o Explorador para abrir espaço para o Pioneiro, uma mudança que desejávamos implementar assim que tivéssemos todos os cards relevantes no MTG Arena. Estamos observando com cuidado o Pioneiro e acreditamos que atingimos esse objetivo. Dentre as 411 listas de decks competitivos distintos do Magic Online que foram jogados em março, só havia sete cards em falta no Explorador.

Os expectadores do Arena Championship 8 observaram que as 50 listas de decks de Explorador do evento eram quase idênticas às listas correspondentes de Pioneiro. Perguntamos aos jogadores do Arena Championship quais eram os cards que estavam em falta, e a grande maioria deles não julgava haver nenhuma omissão importante. Alguns mencionaram alguns cards importantes para a reserva e, por isso, queríamos nos certificar de que esses cards seriam implementados no jogo. Considerando o metajogo atual de Pioneiro, estamos certos de que atingimos o nosso objetivo e estamos prontos para avançar com esta alteração.

No futuro

No dia 10 de maio, o nome do formato Explorador será alterado para Pioneiro no MTG Arena. No futuro, a lista de cards banidos do formato será correspondente à lista de cards banidos no Pioneiro físico, o que significa que Trapaça de Tibalt será desbanido.

Também será adicionado o novo título "Prominent Pioneer" para todos aqueles que disputarem 450 partidas de Pioneiro no MTG Arena. Os jogadores que concluíram esta conquista no passado, recebendo o título "Veteran Explorer", poderão manter o título antigo e receber o novo título.

Para finalizar esta alteração, vamos adicionar onze cards inéditos no MTG Arena ao jogo. Essas escolhas foram informadas pelos principais decks do Magic Online e dos jogadores do Arena Championship. Esses cards estarão disponíveis para criar e como recompensas do nosso evento de tempo limitado Pioneer Showcase. Os novos cards incluem:

Batalha na Ponte

Borborigmo Enfurecido

Terras Invasoras

Coletor de Pedágio de Kazuul

Percepção Magmática

Derrota de Nissa

Amuleto Rakdos

Calcinar

Santuário de Ugin

Talassido Vigia-costa

Lamento Distorcedor

Continuaremos monitorando o desenvolvimento do metajogo competitivo de Pioneiro. Conforme novos cards se tornarem relevantes, nós os traremos para o MTG Arena a um ritmo que seja sustentável. Esperamos que essa atualização aconteça uma ou duas vezes por ano.

Evento Pioneer Showcase

De 10 a 13 de maio, será realizado um evento especial competitivo de Pioneiro no MTG Arena para celebrar esse lançamento. Cada entrada no evento permitirá que os participantes recebam como recompensa um dos onze cards inéditos no MTG Arena, além de qualquer outra recompensa obtida no evento.

Detalhes do evento

Início do evento : 10 de maio de 2025 às 14h no horário do Pacífico (21h UTC)

: 10 de maio de 2025 às 14h no horário do Pacífico (21h UTC) Fim das inscrições : 13 de maio de 2025 às 14h no horário do Pacífico (21h UTC) você ainda terá 3 horas para completar o jogo atual, mas não poderá se inscrever após este prazo final. Será permitido que as partidas que estiverem em andamento sejam finalizadas.

: 13 de maio de 2025 às 14h no horário do Pacífico (21h UTC) Fim do evento : 13 de março de 2025 às 17h no horário do Pacífico (00h UTC) Não poderão ser iniciadas novas partidas após essa hora, mas será permitido que as partidas que estiverem em andamento sejam finalizadas.

: 13 de março de 2025 às 17h no horário do Pacífico (00h UTC)

Custo da entrada:

5.000 de ouro

1.000 gemas

Formato: Pioneiro Construído Melhor de Três

Recompensas:

Entrada: 1 de 11 cards de Pioneiro inéditos no MTG Arena e listados acima

e listados acima 1 vitória: sem recompensas

2 vitórias: 2 boosters válidos no Pioneiro*

3 vitórias: 250 gemas e 4 boosters válidos no Pioneiro

4 vitórias: 450 gemas e 4 boosters válidos no Pioneiro

5 vitórias: 900 gemas e 8 boosters válidos no Pioneiro

6 vitórias: 1.350 gemas e 16 boosters válidos no Pioneiro

7 vitórias: 1.800 gemas e 24 boosters válidos no Pioneiro

* Os jogadores receberão um booster selecionado aleatoriamente dentre os seguintes: Tarkir: Tempestade de Dragões, Aetherdrift, Magic: The Gathering Foundations, Noctumbra: Casa dos Horrores, Bloomburrow, Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, Assassinato na Mansão Karlov, As Cavernas Perdidas de Ixalan, Terras Selvagens de Eldraine, Marcha das Máquinas: Consequências, Marcha das Máquinas, Phyrexia: Tudo Será Um, A Guerra dos Irmãos, Dominária Unida, Ruas de Nova Capenna, Kamigawa: Dinastia Neon, Innistrad: Voto Carmesim, Innistrad: Caçada à Meia-noite, Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms, Strixhaven: Escola de Magos, Kaldheim, Renascer de Zendikar, Coleção Básica 2021, Ikoria: Terra de Colossos, Theros: Além da Morte, Trono de Eldraine, Coleção Básica 2020, A Guerra da Centelha, Alianças em Ravnica, Guildas de Ravnica, Coleção Básica 2019, Dominária, Rivais de Ixalan, Ixalan, Khans de Tarkir e Pioneer Masters.