No dia 28 de outubro, o MTG Arena lançará um novo evento limitado: Arena Powered Cube! Diferente de qualquer outro evento disponível no MTG Arena, o Powered Cube incluirá alguns dos cards mais poderosos da história do Magic, incluindo os Power Nine. Com mais de 100 reimpressões para o MTG Arena, algumas das quais disponíveis nos lançamentos mais recentes de Arena Anthology, o Cube traz uma enorme atualização para o jogo. Vamos falar sobre todos os detalhes em uma série de vídeos e artigos que serão lançados durante os próximos dias explorando todos os aspectos do Cube. Enquanto isso, confira a estrutura do evento e as imperdíveis recompensas.

Detalhes do evento e recompensas do Powered Cube

O Powered Cube é uma experiência única e elevada de jogo Limitado. Nosso objetivo era aproveitar essa oportunidade para atualizar nossa estrutura de eventos Cube com base nos comentários que recebemos da comunidade acerca de recompensas e da competição. No lançamento, estarão disponíveis as opções de Draft Ranqueado Melhor de Um e Draft Não Ranqueado Tradicional Melhor de Três. O preço da inscrição e as recompensas também sofreram alterações para se adequar à natureza competitiva do evento. Agora, o evento está alinhado com a estrutura do Premier Draft, que é o formato de evento mais popular no MTG Arena. Os boosters distribuídos como recompensa no evento, chamados de Boosters Cube Prize, são diferentes daqueles distribuídos no Premier Draft,

Os Boosters Cube Prize são uma forma de lançar novos cards no MTG Arena, proporcionando uma experiência de premiação emocionante aos vencedores do evento. Os Boosters Cube Prize contam com 7 cards no total, sendo pelo menos 2 deles raros ou míticos raros. Cada booster Cube Prize contém também 1 card de uma folha bônus rotativa de cards inéditos no MTG Arena. Os jogadores também podem criar os novos cards lançados através dos Boosters Cube Prize usando seus curingas. Com cards raros e míticos raros adicionais e uma folha bônus de alto poder, esses boosters trazem o dobro do valor de um booster normal da Loja!

Cada Booster Cube Prize contém o seguinte:

1 card raro ou mítico raro Atemporal dentre qualquer * card válido no formato Atemporal (confira as exceções abaixo)

card válido no formato Atemporal É duas vezes mais provável encontrar um card raro do que um card mítico raro

1 card raro ou mítico raro da folha bônus Cube

É duas vezes mais provável encontrar um card raro do que um card mítico raro

1 card Flex, que pode ser:

Qualquer * card raro Atemporal (20%)

card raro Atemporal (20%)

Qualquer * card incomum Atemporal (30%)

card incomum Atemporal (30%)

Um card da folha bônus (50%)



Todos os cards da folha bônus podem ser encontrados em igual proporção neste espaço.

2 cards incomuns dentre qualquer * card válido no formato Atemporal

card válido no formato Atemporal 2 cards comuns dentre qualquer* card válido no formato Atemporal

* As exceções aos cards listados como "qualquer* card válido no formato Atemporal" incluem os seguintes:

Cards de qualquer coleção Universes Beyond .

. Cards banidos no formato Atemporal. No momento desta publicação, não havia nenhum.

Cards utilizados anteriormente como recompensas exclusivas do MTG Arena ou outros cards cuja criação não seja possível.

Estrutura do evento

Assim como acontece em todos os eventos Cube, este será um evento Fantasma, o que significa que os jogadores não poderão adicionar os cards selecionados durante o Draft às suas coleções. Eventos dessa natureza têm como foco a experiência de jogo no formato Limitado, e não a adição de novos cards à coleção. Veja abaixo todas as informações do evento:

Início do evento : 28 de outubro às 8h no horário do Pacífico (15h UTC)

: 28 de outubro às 8h no horário do Pacífico (15h UTC) Encerramento das inscrições : 18 de novembro às 8h no horário do Pacífico (15h UTC)

: 18 de novembro às 8h no horário do Pacífico (15h UTC) Entrada : 10.000 de ouro, 1.500 gemas ou 1 ficha de Draft de Jogador.

: 10.000 de ouro, 1.500 gemas ou 1 ficha de Draft de Jogador. Formato : Draft de Jogador Fantasma Powered Cube (os jogadores não poderão manter os cards do evento.)

: Draft de Jogador Fantasma Powered Cube (os jogadores não poderão manter os cards do evento.) Estrutura : Melhor de Um: sete vitórias ou três derrotas; ranqueado Melhor de Três: três partidas; não ranqueado

Recompensas de Melhor de Um

Vitórias Gemas Booster de Histórico Boosters Cube Prize 0 50 1 1 100 1 2 250 2 3 1.000 2 4 1.400 3 5 1.600 4 1 6 1.800 4 2 7 2.200 4 3

Recompensas de Melhor de Três

Vitórias Gemas Booster de Histórico Boosters Cube Prize Pontos Play-In 0 100 1 1 250 1 2 1.000 2 1 3 2.500 3 2 2

Colecionando Boosters de Prêmio e cards do Powered Cube

Nem todos os cards disponíveis no Powered Cube poderão ser adicionados à sua coleção no momento em que o evento for lançado. Essa concessão foi feita de forma a acelerar o lançamento do recurso e proporcionar a melhor experiência possível aos jogadores de todos os nossos formatos Construídos. Existem quatro motivos principais por trás dessa concessão:

Ao restringir a colecionabilidade dos cards disponíveis no Powered Cube, foi possível criar uma lista de cards mais inclusiva. Decisões como a validade de um determinado card no formato Construído não impediram a inclusão do mesmo. Ao restringir alguns dos cards para jogo apenas no Powered Cube, reduzimos o número de interações que nossa equipe de desenvolvimento precisaria contemplar do ponto de vista da dinâmica de jogo e da implementação. Isso permite que seja incluída uma maior variedade de cards no evento. Se todos esses cards fossem lançados de uma só vez, os formatos Histórico e Atemporal ficariam saturados. Ao lançá-los gradualmente, podemos assegurar o equilíbrio e a diversidade desses formatos. Alguns desses cards estão entre os mais poderosos já impressos. Não antecipamos a inclusão de cards como Black Lotus, as Moxes, Anel Solar ou até mesmo os terrenos duais originais ao jogo Construído do MTG Arena em um futuro próximo.

Quais são os cards disponíveis na folha bônus do booster Cube Prize?

Os cards da folha bônus serão atualizados com o tempo, conforme os cards disponíveis no MTG Arena forem sendo alterados. No futuro, as opções poderão incluir novos cards competitivos para o Pioneiro, novas reimpressões de cards com artes clássicas e cards adicionais do Cube que não estavam disponíveis para coleção anteriormente. Ainda que nem todos os cards da folha bônus estejam nessa versão do Powered Cube, cada card é uma parte emocionante da história de Magic. A lista inicial de cards da folha bônus é:

Carnage Interpreter

Relíquia da Coalizão

Dack Fayden

Campeão da Saudadora da Morte

Desaprovar

Imagem do Destino

Explosão de Fogo

Lente da Cintilação

Leovold, Emissário de Trest

Colapso da Mina

Esfera de Batalha Myr

Preordenar

Pentaprisma

Pirocinesia

Canção Fervilhante

Liquidar

Titânia, Protetora de Argoth

Torsten, Fundador de Benália

Tourach, Chantre Medonho

Ausência Inesperada

Túmulo Incógnito

Sublevação

Maga Amaldiçoadora Vampiresa

Ventos do Abandono

Primaz Desmatador

Orbe Zurana

Devido ao seu poder, à sua capacidade de acelerar mana e/ou ao fato de poderem ser jogados sem custo, os seguintes cards serão pré-banidos no formato Histórico:

Explosão de Fogo

Preordenar

Pirocinesia

Canção Fervilhante

Quais serão os cards incluídos no Powered Cube?

Mas e aí, quais serão os cards que farão sua estreia no MTG Arena? A maior parte desses cards são mecanicamente novos, enquanto outros são reimpressões com nova arte de coleções clássicas que ainda não chegaram ao MTG Arena.

A lista completa será revelada posteriormente. Enquanto isso, veja abaixo algumas dicas para os mais curiosos:

Um card cujo áudio será interpretado por um ator não humano

Um card que, quando foi impresso, era o sexto de um ciclo de cinco cards

Um card que não foi impresso em Limited Edition (Alpha) e cujo nome aparece, na versão completa, no texto de pelo menos 800 outros cards, sendo que nenhum deles foi impresso antes dele

e cujo nome aparece, na versão completa, no texto de pelo menos 800 outros cards, sendo que nenhum deles foi impresso antes dele Um card cujo nome, quando lido ao contrário, é igual ao de outro card de Magic

Pelo menos quatro cards que, em determinado momento, estavam restritos a todos os formatos que não fossem Vintage

Um card com duas ou mais palavras no nome, sendo que cada uma delas apareceu na linha de tipo de um card que não era este card

Um card que nunca esteve disponível em nenhuma plataforma digital de Magic

Mais cards serão revelados durante a semana. Confira mais novidades com Luis Scott-Vargas e Paul Cheon no YouTube, no dia 22 de outubro!

Prepare-se para o Powered Cube com estilo

Mox de Pérola Mox de Safira Mox de Azeviche Mox de Rubi Mox de Esmeralda

Antes de encerrarmos, temos mais duas surpresas para vocês. Já que estamos celebrando os superpoderosos do passado (e do presente)de Magic com Powered Cube, queremos fazer algo especial para alguns dos nossos cards preferidos. Ainda que as Moxes já tenham aparecido no MTG Arena, quando conjuradas pelo Oráculo do Alfa, as Moxes em Powered Cube terão a arte original de Dan Frazier.

Por fim, adicionaremos mais uma recompensa para os jogadores que entrarem na emoção do Powered Cube. Os jogadores que participarem de qualquer um desses novos eventos receberão um protetor para card muito especial, com a nova ficha de Esquilo. É muita fofura!