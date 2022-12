Wizards of the Coast

Há muitos anos, como parte de uma promoção limitada, os jogadores obtiveram protetores de cards com as bandeiras de alguns países no MTG Arena. Sentimos que isso impactou a capacidade de alguns jogadores aproveitarem o jogo. Por isso, em breve restringiremos a forma com que esses protetores de cards específicos de países aparecem no jogo.

Jogadores que adquiriram esses protetores previamente ainda poderão vê-los em sua coleção e colocá-los em seus decks.

Durante as partidas, apenas o jogador que tem os protetores de cards aplicados os verá em seu deck; para os oponentes, eles aparecerão como protetores padrão.

Os jogadores receberão 300 gemas para cada protetor com bandeira que tenham na coleção, assim que esta mudança for feita; isso independe da forma como o(s) protetor(es) foram obtidos.

Além disso, nós não temos quaisquer planos para que estes protetores voltem a estar disponíveis no jogo, ou em promoções regionais. Esta mudança entrará em vigor como parte de nossa atualização do jogo, em 13 de dezembro, e o reembolso das gemas será feito logo depois.