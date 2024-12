Wizards of the Coast

Pioneer Masters reúne cards de toda a história do formato Pioneiro — de cards inéditos no MTG Arena e reimpressões clássicas a cards com uma nova arte de Magic — e os introduziu ao MTG Arena, criando uma paridade competitiva entre os formatos Explorador e Pioneiro.

A Loja do MTG Arena oferecerá Boosters da Loja de Pioneer Masters (unitários e em pacotes com 3, 6, 10, 45 e 90 boosters, com Tumba de Yawgmoth como card bônus para os pacotes de 45 e 90 boosters) e Boosters Míticos (unitários e em pacotes com 10 boosters). A progressão dos Boosters Dourados será rastreada com boosters de Pioneer Masters até o lançamento de Aetherdrift, no dia 11 de fevereiro de 2025.

Pioneer Masters chegou trazendo muitos cards clássicos e nostalgia e, para os fãs do formato Limitado de Magic, também estamos trazendo de volta as folhas bônus rotativas para os eventos de Limitado exclusivos do MTG Arena, como aquelas introduzidas com Sombras em Innistrad Remasterizada em março de 2023. Pioneer Masters contará com três folhas bônus rotativas, sendo que cada uma delas aparecerá nos eventos durante um período de duas semanas.

Listas de cards das folhas bônus e programação

Os temas das folhas bônus serão usados por duas semanas cada, de acordo com a seguinte programação:

(Cada período começa e termina às 8h (horário do Pacífico)/16h (UTC).)

Planeswalkers: 10 a 24 de dezembro

Mágicas: 24 de dezembro a 7 de janeiro

Devoção: 7 a 21 de janeiro

Esta programação se aplica a todos os eventos nos formatos Selado e Draft de Pioneer Masters, incluindo o Arena Open dos dias 11 e 12 de janeiro, que utilizará uma folha bônus de Devoção. A única exceção a esta regra será o evento Selado Fantasma de Midweek Magic realizado entre 7 e 9 de janeiro, que incluirá dois boosters de cada uma das folhas bônus.

Eventos nos formatos Selado, Selado Tradicional, Premier Draft e Draft Tradicional não serão reiniciados entre as versões temáticas. Isso significa que as partidas realizadas durante esse evento poderão incluir jogadores que abriram suas reservas de selado ou draftaram seus decks durante períodos com folhas de bônus diferentes. Tudo faz parte da diversão digital de experimentar algo diferente!

Na descrição dos eventos no formato Limitado, você poderá conferir a folha bônus de Pioneer Masters que está sendo utilizada no momento. Se estiver procurando fazer draft de uma nova folha bônus na sua data de início, verifique a descrição na página do evento para se certificar de que a versão que você deseja é a versão utilizada.

Boosters de Pioneer Masters

Cada Booster da Loja de Pioneer Masters terá o seguinte:

8 cards de Pioneer Masters 4 cards comuns da coleção principal 2 cards incomuns da coleção principal 1 card raro ou mítico raro da coleção principal Um card raro poderá ser mítico raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 5. 1 card de qualquer folha bônus Um card comum ou incomum poderá ser raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 10. Um card raro poderá ser mítico raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 3.



Cada Booster de Limitado de Pioneer Masters terá o seguinte:

15 cards de Pioneer Masters 8 cards comuns da coleção principal 3 cards incomuns da coleção principal 1 card raro ou mítico raro da coleção principal Um card raro poderá ser mítico raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 5. 1 espaço de variedade da coleção principal Neste espaço, é mais provável encontrar cards incomuns do que comuns, em uma taxa de aproximadamente 4 a cada 1. Um card incomum poderá ser raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 5. Um card raro poderá ser mítico raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 4. 1 card da folha bônus programada (veja a programação acima) Neste espaço, é mais provável encontrar cards incomuns do que comuns, em uma taxa de aproximadamente 5 a cada 4. Para as folhas bônus de Planeswalkers e Devoção: Um card comum ou incomum poderá ser mítico raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 10. Não há cards raros nessas folhas bônus. Para a folha bônus de Mágicas: Um card comum ou incomum poderá ser raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 10. Um card raro poderá ser mítico raro em uma taxa de aproximadamente 1 a cada 5. 1 terreno Portão da Guilda



Observe que os Boosters da Loja de Pioneer Masters não seguem a programação de folhas bônus indicada acima. Qualquer card de qualquer uma das três folhas bônus poderá aparecer nos Boosters da Loja a qualquer momento, independentemente de quando tenham sido adquiridos, abertos ou do tema em vigor!

Curingas nunca substituirão um card da folha bônus, apenas cards da coleção principal de Pioneer Masters. A proteção contra duplicatas se aplica a cards raros e míticos raros, separados por raridade e entre os cards de Pioneer Masters e os cards da coleção principal de Pioneer Masters.

Raridade e legalidade em formatos

Diversos cards de Pioneer Masters tiveram suas raridades alteradas de impressões anteriores para ajudar na coleção e na jogabilidade do formato Limitado. Diversos cards aparecem com a raridade comum pela primeira vez em Pioneer Masters e, por isso, gostaríamos de clarificar como isso afetará a validade dos mesmos em formatos como Pauper.

A raridade dos cards no MTG Arena aplica-se apenas a formatos do MTG Arena, o que significa que os cards comuns de Pioneer Masters serão válidos no formato Pauper Construído do MTG Arena mas não no formato Pauper físico e do Magic Online.

94240_PIO: Herói de Iroas

Por exemplo, o card Herói de Iroas aparece pela primeira vez na coleção como card comum. Herói de Iroas será válido no formado Pauper Construído do MTG Arena, mas não no formato Pauper oficial.

Lista completa dos cards de Pioneer Masters

Você pode conferir todos os cards da coleção visitando a Galeria de imagens de cards de Pioneer Masters. Use o filtro de coleção para exibir apenas os cards da coleção principal ou apenas os cards das folhas bônus. Qualquer um desses cards poderá estar incluído nos Boosters da Loja. Os Boosters da Loja não estão sujeitos à programação de folhas bônus indicada acima.

Todos os cards de Pioneer Masters poderão ser criados usando curingas ou encontrados nos boosters mostrados acima após o lançamento da coleção no MTG Arena, no dia 10 de dezembro de 2024!

Garanta seus boosters de Pioneer Masters na Loja do MTG Arena e participe dos eventos de Pioneer Masters agora mesmo!