Maestria da Coleção de Dominária Unida

33x boosters de Dominária Unida

5x Orbes de Maestria (cada um pode ser resgatado por um estilo de card ou protetor para card na Árvore de Maestria de Dominária Unida)

Passe de Maestria de Dominária Unida

Avatar

Jaya, Negociadora Flamejante

Cards e boosters

20x boosters: 4x Dominária Unida 4x Ruas de Nova Capenna 4x Kamigawa: Dinastia Neon 4x Innistrad: Voto Carmesim 4x Innistrad: Caçada à Meia-noite

10x recompensas de cards individuais (ICRs) míticos raros de Dominária Unida

Nível 81+: 1x ICR incomum

Protetores para cards

Protetor para card de Dominária Unida

Protetor para card exclusivo

Protetor para card estilo vitral de Rei Darien XLVIII*

Protetor para card estilo vitral de Rona, Devota de Sheoldred*

Protetor para card estilo vitral de Braids, Pesadelo Desperto*

Protetor para card estilo vitral de Squee, Monarca Discutível*

Protetor para card estilo vitral de Shanna, Lâmina Purificadora*

*Obtido na Árvore de Maestria de Dominária Unida.

Estilos de card

25x Orbes de Maestria (cada um pode ser resgatado por um estilo ou protetor de card na Árvore de Maestria de Dominária Unida)

15x estilos de cards comuns

10x estilos de cards incomuns

Fichas de evento

1x ficha de draft de jogador (pode ser resgatada por um Draft Tradicional ou Premier)

Ouro e gemas

4000 de ouro

1200 gemas

Mascotes

Goblin de Rundvelt

Goblin de Calimã

Goblin Otariano

Recompensas de renovação

Aventura não é a única coisa que Dominária Unida (DMU) traz para nós! A rotação do formato padrão também ocorrerá no dia 1 de setembro e, embora continue sendo possível usar Renascer de Zendikar, Kaldheim, Strixhaven: Escola de Magos e Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms nos formatos Históricos, chegou a hora de dar início a um novo metajogo de Padrão.

Para começar as coisas, além do presente de renovação que os jogadores receberão quando entrarem no jogo depois de 1 de setembro, também acrescentaremos recompensas adicionais à Maestria de Coleção de Dominária Unida — sem precisar de passe de maestria!

Coisas Importantes

É necessário que os usuários tenham criado uma conta e acessado o MTG Arena em ou antes de 1 de setembro para poderem receber as recompensas.

As recompensas de cards individuais (ICRs) serão do formato Padrão atual em 1 de setembro de 2022.

Limite de uma (1) ativação por cada conta do MTG Arena.

Presente de Renovação

10x ICRs raras ou de raridade superior

Recompensas de Renovação de Domínio

Nível 3: 2x ICRs incomuns de DMU

Nível 7: 1x booster de DMU e 1x ICR mítica rara de DMU

Nível 9: 2x ICRs incomuns de DMU

Nível 11: 2x ICRs incomuns de DMU

Nível 13: 1x booster de DMU e 1x ICR mítica rara de DMU

Nível 17: 2x ICRs incomuns de DMU

Nível 21: 2x ICRs incomuns de DMU

Nível 27: 1x booster de DMU e 1x ICR mítica rara de DMU

Nível 31: protetor de card básico Padrão 2022

Reforçamos que, para poder receber as recompensas de renovação, é necessário que você tenha criado uma conta e acessado o jogo antes do lançamento de Dominária Unida!

Quantos níveis estão disponíveis na Maestria da Coleção de Dominária Unida?

A Maestria da Coleção de Dominária Unida vai até o nível 80. Todos os jogadores receberão recompensas até o nível 66, e os jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 80 — e além!