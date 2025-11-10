Como funciona

Ao participar de um evento físico de Magic: The Gathering na loja Wizards Play Network mais próxima de você, sua participação será vinculada à sua conta da Wizards. Uma vez que o MTG Arena também utiliza contas da Wizards, na próxima vez que abrir o jogo, você avançará automaticamente 3 vitórias na sua trilha de vitórias diárias e semanais. Naturalmente, isso inclui o recebimento de todo ouro, todas as recompensas de cards individuais (ICRs) e toda experiência decorrente dessas vitórias.

O ouro e as ICRs obtidos serão apresentados em uma janela pop-up de recompensa na próxima vez que você fizer login. Se, como resultado do aumento de experiência, você subir de nível na Maestria da Coleção, será exibida uma segunda janela pop-up com os itens resultantes.

Você ainda não joga MTG Arena? Ao criar um perfil utilizando sua conta da Wizards, suas recompensas de vitória estarão disponíveis assim que você concluir ou pular o tutorial.

Por que fazer isso?

Acreditamos que Magic é Magic, quer seja disputado na sua loja local ou digitalmente no MTG Arena. Se já joga na sua loja local e no MTG Arena, você não perderá a oportunidade de receber recompensas de vitória depois de jogar em uma loja. Caso jogue apenas na loja e tenha vontade de começar a jogar no MTG Arena, essas recompensas podem ajudá-lo a receber moedas no jogo para começar. E, por fim, se você joga apenas no MTG Arena, não perca a oportunidade de conferir um evento na sua loja local.

E isso é só o começo. Estamos testando novas formas de conectar atividades entre diferentes sistemas da Wizards e proporcionar uma experiência de jogo mais coerente.

Esperamos que as lojas que realizam eventos físicos de Magic estejam animadas com o suporte que será fornecido aos jogadores (sem custos ou operações adicionais) e aproveitem ao máximo todas as oportunidades que um ecossistema conectado tem a oferecer.

Dúvidas frequentes

Meu desempenho durante um evento físico influenciará o número de bônus de vitória que eu receberei no MTG Arena?

Não. Mesmo que não tenha vencido um único jogo no evento de mesa, você continuará recebendo três vitórias no MTG Arena.

Minha loja precisa fazer alguma coisa para que o evento gere recompensas no MTG Arena?

Não. Basta realizar um evento de Magic no EventLink para que as vitórias contem.

Após o evento de mesa, quanto tempo demora para a recompensa aparecer no MTG Arena?

Suas recompensas aparecerão dentro de minutos. As recompensas são aplicadas automaticamente, não sendo necessária nenhuma operação manual.

Se disputar vários eventos de mesa sem entrar no MTG Arena entre eles, eu ainda receberei recompensa por todos eles?

Sim!

As recompensas serão recebidas na caixa de entrada do MTG Arena?

Não, as recompensas aparecerão em uma janela pop-up.

As vitórias serão adicionadas às mesmas trilhas de vitórias diárias e semanais que as partidas normais do MTG Arena ou virão em trilhas diferentes?

As trilhas são as mesmas, a única diferença é que agora há mais progresso nelas!

Se eu participar de vários eventos, as recompensas se acumularão além da duração das trilhas de vitórias?

Não. A quantidade de recompensas que é possível obter no jogo continuará sendo a mesma.

O avanço das trilhas será baseado na data em que os eventos de mesa foram disputados ou na data do primeiro acesso ao MTG Arena após os eventos?

O avanço das trilhas será baseado na data do acesso ao MTG Arena.