Pela primeira vez, jogue com os decks de Commander pré-construídos em sua loja local da WPN e use os comandantes nos seus decks de Brawl do MTG Arena.

Ao participar do evento Festa de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan, os jogadores que tiverem realizado sua inscrição com sua conta da Wizards em uma loja da Wizards Play Network (WPN) receberão quatro cards de criatura lendária na sua caixa de correio do MTG Arena que poderão ser usados como comandante ao jogar o formato Brawl. Na Festa de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan, os jogadores moverão fichas por um mapa em uma corrida ao centro do plano! Este evento ocorrerá de 15 a 17 de dezembro, por isso não se esqueça de pedir mais informações em sua loja local.

Os cards do MTG Arena incluídos são:

1x Almirante Bronze, Inafundável

1x Clavileño, Primeiro dos Abençoados

1x Pantlaza, Favorito do Sol

1x Xolatoyac, a Enchente Sorridente

Para se qualificarem, os jogadores deverão participar do evento de Festa de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan em uma loja da Wizards Play Network entre 15 e 17 de dezembro. Os jogadores devem se inscrever no evento usando sua conta da Wizards, que está conectada à conta do MTG Arena.

Os quatro cards de criaturas lendárias listados acima serão entregues diretamente na caixa de entrada do MTG Arena dos jogadores elegíveis no final do mês. Não se esqueça de visitar sua loja WPN local para participar da Festa de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan e receber cards no MTG Arena.

Não sabe onde jogar Magic: The Gathering em uma loja WPN? Vá até Locator.Wizards.com para encontrar sua loja local mais próxima.

Precisa de uma conta no MTG Arena? Cadastre-se e jogue grátis no PC, iOS ou Android!

Detalhes importantes: