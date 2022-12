Wizards of the Coast

Apresentando Alquimia

Alquimia é nosso novo modo de jogo do MTG Arena baseado no formato Padrão que incorpora um novo Magic em formato digital junto a cards reequilibrados do Padrão para criar uma experiência rápida e sempre em evolução para nossos jogadores.

Um modo de jogo sempre em evolução

Construa decks com cards do Padrão, cards novos para o digital e cards reequilibrados em um novo formato de jogo de MTG Arena que evolui tão rápido quanto seus jogadores.

Construa decks com cards do Padrão, cards novos para o digital e cards reequilibrados em um novo formato de jogo de MTG Arena que evolui tão rápido quanto seus jogadores. Cards novos para o digital

Alquimia será lançado com 63 cards de Magic novos para o digital com mecânicas desenhadas especificamente para o jogo digital. E os jogadores podem esperar mais cards junto a cada coleção do Padrão.

Alquimia será lançado com 63 cards de Magic novos para o digital com mecânicas desenhadas especificamente para o jogo digital. E os jogadores podem esperar mais cards junto a cada coleção do Padrão. Cards de Magic reequilibrados

Alquimia tem versões reequilibradas de cards do Padrão para mudar o meta do jogo digital. Os jogadores podem esperar essas mudanças regulares no formato para criar uma experiência de jogo dinâmica entre os lançamentos de coleções do Padrão.

Para mais informações sobre a criação e o desenvolvimento de Alquimia, dê uma olhada no Estado do Jogo em dezembro.

Experimente Alquimia!

Quando Alquimia for lançado, entre no MTG Arena para receber automaticamente, sem custo para você:

3 boosters de Alquimia

6 cards individuais de recompensa de Alquimia

1 card mítico raro de recompensa de Alquimia

Dúvidas Frequentes de Alquimia

Quando será o lançamento de Alquimia?

Alquimia será lançado com nossa Atualização do Jogo de Dezembro, agendada para 9 de dezembro de 2021.

Onde posso ver os cards de Magic novos para o digital?

Faremos as prévias de mais cards de Magic novos para o digital nos próximos dias, e os cards estarão disponíveis para serem vistos na Galeria de Imagem de Alchemy: Innistrad.

Onde posso ver os cards reequilibrados?

Você pode assistir a transmissão ao vivo de Weekly MTG de 2 de dezembro para ver todas as mudanças planejadas. Estes cards também estarão disponíveis para serem vistos na Galeria de Imagens de Alchemy: Innistrad.

Como eu jogo Alquimia?

Como Histórico, Alquimia será um novo formato digital jogável no MTG Arena. Você poderá jogar Alquimia em partidas únicas ou em melhor de três, ambas em ranqueado e não-ranqueado.

Alquimia também terá eventos especiais, como a Semana Magic, os Festivais etc.

Quando custam os boosters de Alquimia?

Os jogadores poderão comprar boosters de Alquimia individualmente por 1.000 ouros ou 15 por 3.000 gemas — o mesmo preço dos boosters da coleção Padrão.

Um pacote especial de Alquimia com 20 boosters de Alquimia estará disponível por 3.000 gemas ou 15.000 ouros — com o limite de uma compra por jogador.

Como posso conseguir cards de Alquimia?

Os jogadores podem comprar boosters de Alquimia na loja ou criar cards de Alquimia usando curingas de raridade apropriada para receber os novos cards digitais de Magic. Os jogadores podem coletar cards de Alquimia reequilibrados tanto em Alquimia quanto nos boosters de coleções Padrão adjacentes:

Os boosters de Alquimia terão os cards de Magic novos para o formato digital, cards reequilibrados, e cards da coleção Padrão adjacente (ex.: Innistrad: Voto Carmesim).

Ao receber um card reequilibrado de um booster de Alquimia , você também receberá uma versão Padrão do card.

O mesmo vale para quando abrir um booster Padrão que contenha um card que já foi reequilibrado para Alquimia — você receberá ambas as versões do card.

Como posso dizer que um card é uma versão de Alquimia reequilibrada ou uma versão Padrão?

As versões reequilibradas de cards do Padrão terão o “A” do Magic Arena alinhado com o nome do card. Eles também terão o “A” do Magic Arena como um “carimbo metalizado” na parte inferior do card.

E se eu já possuir cards que foram reequilibrados para jogar no Alquimia?

Os jogadores que já possuam cards que terão uma versão de Alquimia devem ver ambas em sua coleção quando Alquimia for lançada; você não precisará “reobter” esses cards. Isso também se aplicará às futuras mudanças de equilíbrio de Alquimia.

Como a proteção de duplicados funciona com os boosters de Alquimia?

Os boosters de Alquimia usarão uma versão modificada da proteção duplicada.

Ao abrir um booster de Alquimia, a prioridade será dos cards de Magic novos para o formato digital criados para a coleção atual de Alquimia.

Se você possui conjuntos de jogo de todos os novos cards de Alquimia da coleção atual, você receberá cards de mesma raridade de uma coleção adjacente do Padrão (ex.: Innistrad: Voto Carmesim).

Se você já tem a “coleção completa” para Alquimia e a coleção de Padrão adjacente, a regra normal de proteção de duplicadas entra em vigor.

Como um lembrete, ao criar ou abrir um booster contendo um card reequilibrado para Alquimia, você receberá as versões Padrão e Alquimia da coleção; você não precisará coletá-los separadamente.

Com que frequência devemos esperar mudanças de equilíbrio ou novos cards no jogo de Alquimia?

Atualmente planejamos lançar as novas coleções de Alquimia nas semanas seguintes ao lançamento da coleção Padrão adjacente. Por exemplo, os jogadores podem esperar a coleção Alquimia para Kamigawa: Dinastia Neon em algum momento de março.

Nós pretendemos reequilibrar os cards de forma mais frequente para manter o formato divertido, rápido e dinâmico.

Ainda tenho dúvidas!

Estaremos felizes em respondê-las! Você pode entrar em contato conosco no @MTG_Arena usando a hashtag #MTGAlchemy, e incluiremos todas as perguntas adicionais em nosso post da semana que vem.