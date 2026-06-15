Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes chega ao MTG Arena em 23 de junho, dando início a uma grande série de novos eventos que ocorrerão até agosto. Continue lendo para algumas breves observações sobre formatos novos e que estão voltando, mudanças dignas de menção e a programação de eventos completa! A menos que afirmado o contrário, todos os eventos de Limitado abaixo serão de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Brawl Competitivo

Como anunciado anteriormente, estamos adicionando um novo formato de Brawl Competitivo com suas próprias regras e lista de banimento. Você pode ler o anúncio completo aqui e jogar o novo formato a partir do lançamento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Premier Draft

Nossa estrutura de draft mais popular está de volta, colocando os jogadores em mesas de oito para se enfrentarem no draft. Ele ocorrerá por toda a duração dos eventos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Draft de Dois em Dois

O Draft de Dois em Dois tornou-se parte crucial dos lançamentos das coleções, uma vez que há um grupo definido de jogadores que gostam da experiência de draft de ritmo rápido. Planejamos ter eventos de Draft de Dois em Dois por toda a duração do lançamento desta coleção.

Participe do Jump In! com Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Com mais de 50 temas de Jumpstart, este evento de Jump In! é um dos maiores que já lançamos. Este evento de Jump In! também terá uma nova estrutura de evento que recompensa você com base em suas vitórias e derrotas, incentivando os jogadores a melhorarem seus decks e explorarem a grande coleção de novos cards em conjunto. Além disso, atualizamos as recompensas para conceder mais recompensas de cards individuais com base nas vitórias.

Custo da entrada

1.000 ouro

200 gemas

Ficha de Jump In!

Estrutura do evento

Jogue até obter 2 vitórias ou 3 derrotas

Recompensas

0 vitória – 1 card raro

1 vitória – 2 cards raros

2 vitórias – 2 cards raros + 1 card incomum

Desafio de Pauper Histórico (novo)

Estamos felizes com a empolgação da comunidade sobre nossos eventos da Semana Magic de Pauper Histórico desde que atualizamos a lista de cards banidos. Acreditamos que esse formato está pronto para uma competição mais acirrada, portanto criamos um evento de Desafio Pauper Histórico, com duração de uma semana e com foco em competitividade! Esse evento vai requerer pagamento para participação e oferecerá recompensas em gemas e pacotes, assim como o Premier Draft.

Draft Tradicional

O Draft Tradicional melhor de três usará uma estrutura de um em um com oito jogadores por toda a duração do lançamento. Isso refletirá a forma como a coleção será usada em mesas de torneios competitivos.

Draft Rápido

Com foco em coleções válidas do Padrão, este draft com bots sem tempo rotacionará entre Bloomburrow, Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, Lorwyn Eclipsed e Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão ao longo das próximas sete semanas.

Selado e Selado Tradicional

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes não é uma coleção de facções, portanto tanto o Selado melhor de um quanto o Tradicional voltarão às suas configurações originais.

Arena Direct (nova atualização)

Com este lançamento, estamos adicionando um novo recurso para eventos do Arena Direct no qual eles podem “lotar” com base em um número limitado de inscrições. Assim que o evento atingir o limite de inscrições, os jogadores não poderão mais se inscrever para o evento e o banner será movido para o fundo da tela do evento, indicando que o evento lotou. Os jogadores que já tiverem se inscrito no evento ainda terão até o fim da duração do evento para concluir suas partidas. Isso deve reduzir drasticamente a necessidade de recompensas de evento de substituição.

Também atualizamos nossos termos e condições a respeito do uso, por parte dos jogadores, de várias contas do MTG Arena para se inscreverem nos eventos Arena Direct. O suporte a várias contas tem sido um desafio considerável e atrasa a entrega dos prêmios. A partir de agora, cada jogador poderá se inscrever nos eventos Arena Direct usando apenas uma conta da Wizards. Inscrever-se no mesmo evento Arena Direct com várias contas será proibido. Fazer isso constituirá uma violação das Regras do Direct e poderá resultar na não entrega de todos os prêmios. No entanto, os jogadores ainda poderão se inscrever em um evento quantas vezes desejarem usando uma única conta da Wizards.

Além disso, estamos estendendo a duração de nossos eventos de Arena Direct a partir deste lançamento para fornecer mais acesso aos jogadores cujas rotinas dificultem a participação aos finais de semana.

Draft Competidor

Os jogadores ultrapassaram nossas expectativas de participação durante o primeiro Draft Competidor, então nós o traremos de volta em duas semanas diferentes durante Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Os jogadores terão outra chance de obter o título de “Competidor de Draft” nesses eventos que têm muito em jogo.

Um Novo Cubo?

Estamos desenvolvendo um novo evento para o formato Cubo que chegará nas últimas três semanas do lançamento desta coleção. Ainda não está tudo pronto para o anúncio de todos os detalhes, mas podemos dizer isto:

Ele terá inspiração em algo antigo para fazer algo novo.

Será nosso maior evento de cubo já feito, mas sem ser maior que qualquer outro cubo.

Ele terá várias mecânicas e temas que nunca adotamos em outros cubos do MTG Arena.

Draft de Retrospectiva

Durante as quatro últimas semanas do lançamento da coleção, traremos de volta os seguintes formatos de draft para os jogadores aproveitarem. Cada evento usará a estrutura de Premier Draft.

Aetherdrift

Duskmourn: House of Horror

Limiar das Eternidades

A Guerra da Centelha

Calendário de eventos completo

Premier Draft

23 de junho a 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Premier Draft Flashback

17 de junho a 1º de julho: Bloomburrow

14 a 20 de julho: Aetherdrift

21 a 27 de julho: Duskmourn: House of Horror

28 de julho a 3 de agosto: Limiar das Eternidades

4 a 10 de agosto: A Guerra da Centelha

Selado

23 de junho a 20 de julho: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes melhor de um

Draft Tradicional

23 de junho a 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes melhor de três

Selado Tradicional

23 de junho a 6 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes melhor de três

Draft de Dois em Dois

23 de junho a 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Draft Rápido

17 de junho a 1º de julho: Bloomburrow

2 a 11 de julho: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

12 a 20 de julho: Lorwyn Eclipsed

21 a 30 de julho: Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

31 de julho a 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Eventos de Classificatória do Campeonato do Arena

Formato de julho: Selado

4 de julho: Qualifier Play-In melhor de um

10 de julho: Qualifier Play-In melhor de três

11 a 12 de julho: Qualifier Weekend

Arena Direct

30 de junho a 5 de julho: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (suprimento limitado)

(suprimento limitado) 17 a 26 de julho: Arena Direct para caixas de Booster de Jogo de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 31 de julho a 2 de agosto: Arena Direct para caixas de Booster de Jogo de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender

Cubo, a anunciar

21 de julho a 10 de agosto

Draft Competidor

7 a 13 de julho: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

4 a 9 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Desafio do Metajogo

3 a 5 de julho: Desafio do Metajogo Pioneiro

17 a 19 de julho: Desafio do Metajogo Padrão

31 de julho a 2 de agosto: Desafio do Metajogo Histórico

Semana Magic

23 a 24 de junho: Brawl

30 de junho a 1º de julho: Padrão de Início Lento

7 a 8 de julho: Magic: The Gathering Foundations + Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

+ | 14 a 15 de julho: Momir

21 a 22 de julho: Brawl - Desafio do Construtor

28 a 29 de julho: Pauper Histórico

4 a 5 de agosto: Draft de Bot de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Outros eventos