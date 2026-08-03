Magic: The Gathering | O Hobbit chega ao MTG Arena no dia 11 de agosto, dando início a uma grande programação de eventos que ocorrerão até setembro. Continue lendo para algumas breves observações sobre formatos novos e que estão voltando, mudanças dignas de menção e a programação de eventos completa! A menos que afirmado o contrário, todos os eventos de Limitado abaixo serão de Magic: The Gathering | O Hobbit!

Premier Draft

Nossa estrutura de draft mais popular está de volta, colocando os jogadores em mesas de oito para se enfrentarem no draft. Ele ocorrerá por toda a duração dos eventos de Magic: The Gathering | O Hobbit.

Draft de Dois em Dois

O Draft de Dois em Dois agora é parte crucial dos lançamentos das coleções, uma vez que há um grupo definido de jogadores que gostam da experiência de draft de ritmo rápido. Planejamos ter eventos de Draft de Dois em Dois por toda a duração do lançamento desta coleção.

Draft Tradicional

O Draft Tradicional melhor de três usará uma estrutura de um em um com oito jogadores por toda a duração do lançamento. Isso refletirá a forma como a coleção será usada em mesas de torneios competitivos.

Draft Rápido

Com foco nas coleções legais do Padrão, este draft sem tempo com bots rotacionará entre Noctumbra: A Casa dos Horrores, Magic: The Gathering | O Hobbit, Secrets of Strixhaven, As Cavernas Perdidas de Ixalan e, finalmente, voltará a Magic: The Gathering | O Hobbit pelas próximas sete semanas.

Selado e Selado Tradicional

Magic: The Gathering | O Hobbit não é uma coleção de facções, portanto tanto o Selado melhor de um quanto o Tradicional voltarão às suas configurações originais.

Premier Draft Misturado

Abrace o caos com o retorno do popular formato de draft Misturado no MTG Arena! Cada um de oito jogadores abre três boosters especiais que podem conter qualquer card colecionável no MTG Arena. Que sinergias especiais você descobrirá de uma reserva de cards tão grande?

Duelos de Decks de Boas-vindas (novidade)

Há muito tempo, gostaríamos de criar um evento perfeito para novos jogadores que estejam chegando ao MTG Arena para se divertir com um lançamento específico de Universes Beyond. Este evento usa dois Decks de Boas-vindas prontos com os quais os jogadores podem jogar uns contra os outros o quanto quiserem. Não há taxa de inscrição e o risco é baixo, então esse é um ótimo ponto de partida para novos jogadores que sejam fãs de Magic: The Gathering | The Hobbit.

Eventos Arena Direct

Para esse lançamento, temos uma quantidade limitada de Boosters de Colecionador e Boosters de Jogo de Magic: The Gathering | The Hobbit, que serão usados como recompensa em um evento estendido do Arena Direct até se esgotarem. Os eventos começarão uma semana antes do usual, com o início do Arena Direct para as caixas de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering | The Hobbit no dia 14 de agosto.

Além disso, estamos felizes em oferecer alguns eventos por tempo limitado com caixas de Boosters de Jogo de Aetherdrift e caixas de Booster de Coleção de March of the Machine.

Magic: The Gathering | O Hobbit - Limitado Aberto (novidade)

Teste suas habilidades em um torneio de draft competitivo no qual será possível ganhar até US$ 2.000,00! Estruturado de forma parecida com os novos eventos de Classificatória do Campeonato Limitado do Arena, os jogadores competirão em dois eventos de draft quantas vezes quiserem durante o fim de semana do evento. Observe que esse evento não é o evento de Classificatória do Campeonato Limitado do Arena.

Arena Powered Cube

O Arena Powered Cube está de volta, com cards dignos de reis inéditos no MTG Arena. Além disso, haverá novos cards nos Boosters Cube Prize de recompensa! Espere três semanas inteiras de um poderoso (e cheio de poder) Magic entre 8 e 28 de setembro.

Premier Drafts Flashback

Nas últimas semanas do lançamento de Magic: The Gathering | O Hobbit, traremos de volta os seguintes formatos de draft para os jogadores se divertirem. Cada evento usará a estrutura de Premier Draft.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

Modern Horizons 3

Dominária Unida

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Calendário de eventos completo

Premier Draft

11 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit

Premier Draft Flashback

25 de agosto a 7 de setembro: O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

8 a 15 de setembro: Modern Horizons 3

16 a 21 de setembro: Dominária Unida

22 a 28 de setembro: Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Draft de Dois em Dois

11 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit

Draft Tradicional

11 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit

Draft Rápido

21 a 27 de agosto: Noctumbra: A Casa dos Horrores

20 a 30 de agosto: Magic: The Gathering | O Hobbit

| 31 de agosto a 7 de setembro: Secrets of Strixhaven

Selado

11 de agosto a 8 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit

| 28 de agosto a 3 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit + O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

Selado Tradicional

11 a 25 de agosto: Magic: The Gathering | O Hobbit

Arena Direct

14 a 23 de agosto: Arena Direct para as caixas de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering | The Hobbit

| 28 de agosto a 6 de setembro: Arena Direct para as caixas de Boosters de Jogo de Magic: The Gathering | The Hobbit

| 15 a 20 de setembro: Arena Direct para as caixas de Boosters de Jogo de Aetherdrift

25 a 27 de setembro: Arena Direct para as caixas de Booster de Coleção de March of the Machine

Arena Powered Cube

8 a 28 de setembro: Arena Powered Cube

Draft Competidor

24 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit

Desafio do Metajogo

14 a 17 de agosto: Desafio do Metajogo Atemporal

28 a 31 de agosto: Desafio do Metajogo Padrão

Semana Magic

11 a 13 de agosto: Brawl

18 a 20 de agosto: Pauper Histórico

25 a 27 de agosto: Brawl - Desafio do Construtor

1º a 3 de setembro: Semana Magic: Foundations Middle-earth

Eventos de Classificatória do Campeonato do Arena

Formato de agosto: Atemporal

22 de agosto: classificatória Play-In melhor de um

28 de agosto: classificatória Play-In melhor de três

29 a 30 de agosto: fim de semana de classificatórias

Formato de setembro: Selado de Magic: The Gathering | The Hobbit

12 de setembro: classificatória Play-In melhor de um

18 de setembro: classificatória Play-In melhor de três

19 a 20 de setembro: fim de semana de classificatórias

Outros eventos