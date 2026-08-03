Programação de evento MTG Arena - Magic: The Gathering | O Hobbit
Magic: The Gathering | O Hobbit chega ao MTG Arena no dia 11 de agosto, dando início a uma grande programação de eventos que ocorrerão até setembro. Continue lendo para algumas breves observações sobre formatos novos e que estão voltando, mudanças dignas de menção e a programação de eventos completa! A menos que afirmado o contrário, todos os eventos de Limitado abaixo serão de Magic: The Gathering | O Hobbit!
Premier Draft
Nossa estrutura de draft mais popular está de volta, colocando os jogadores em mesas de oito para se enfrentarem no draft. Ele ocorrerá por toda a duração dos eventos de Magic: The Gathering | O Hobbit.
Draft de Dois em Dois
O Draft de Dois em Dois agora é parte crucial dos lançamentos das coleções, uma vez que há um grupo definido de jogadores que gostam da experiência de draft de ritmo rápido. Planejamos ter eventos de Draft de Dois em Dois por toda a duração do lançamento desta coleção.
Draft Tradicional
O Draft Tradicional melhor de três usará uma estrutura de um em um com oito jogadores por toda a duração do lançamento. Isso refletirá a forma como a coleção será usada em mesas de torneios competitivos.
Draft Rápido
Com foco nas coleções legais do Padrão, este draft sem tempo com bots rotacionará entre Noctumbra: A Casa dos Horrores, Magic: The Gathering | O Hobbit, Secrets of Strixhaven, As Cavernas Perdidas de Ixalan e, finalmente, voltará a Magic: The Gathering | O Hobbit pelas próximas sete semanas.
Selado e Selado Tradicional
Magic: The Gathering | O Hobbit não é uma coleção de facções, portanto tanto o Selado melhor de um quanto o Tradicional voltarão às suas configurações originais.
Premier Draft Misturado
Abrace o caos com o retorno do popular formato de draft Misturado no MTG Arena! Cada um de oito jogadores abre três boosters especiais que podem conter qualquer card colecionável no MTG Arena. Que sinergias especiais você descobrirá de uma reserva de cards tão grande?
Duelos de Decks de Boas-vindas (novidade)
Há muito tempo, gostaríamos de criar um evento perfeito para novos jogadores que estejam chegando ao MTG Arena para se divertir com um lançamento específico de Universes Beyond. Este evento usa dois Decks de Boas-vindas prontos com os quais os jogadores podem jogar uns contra os outros o quanto quiserem. Não há taxa de inscrição e o risco é baixo, então esse é um ótimo ponto de partida para novos jogadores que sejam fãs de Magic: The Gathering | The Hobbit.
Eventos Arena Direct
Para esse lançamento, temos uma quantidade limitada de Boosters de Colecionador e Boosters de Jogo de Magic: The Gathering | The Hobbit, que serão usados como recompensa em um evento estendido do Arena Direct até se esgotarem. Os eventos começarão uma semana antes do usual, com o início do Arena Direct para as caixas de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering | The Hobbit no dia 14 de agosto.
Além disso, estamos felizes em oferecer alguns eventos por tempo limitado com caixas de Boosters de Jogo de Aetherdrift e caixas de Booster de Coleção de March of the Machine.
Magic: The Gathering | O Hobbit - Limitado Aberto (novidade)
Teste suas habilidades em um torneio de draft competitivo no qual será possível ganhar até US$ 2.000,00! Estruturado de forma parecida com os novos eventos de Classificatória do Campeonato Limitado do Arena, os jogadores competirão em dois eventos de draft quantas vezes quiserem durante o fim de semana do evento. Observe que esse evento não é o evento de Classificatória do Campeonato Limitado do Arena.
Arena Powered Cube
O Arena Powered Cube está de volta, com cards dignos de reis inéditos no MTG Arena. Além disso, haverá novos cards nos Boosters Cube Prize de recompensa! Espere três semanas inteiras de um poderoso (e cheio de poder) Magic entre 8 e 28 de setembro.
Premier Drafts Flashback
Nas últimas semanas do lançamento de Magic: The Gathering | O Hobbit, traremos de volta os seguintes formatos de draft para os jogadores se divertirem. Cada evento usará a estrutura de Premier Draft.
- O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média
- Modern Horizons 3
- Dominária Unida
- Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão
Calendário de eventos completo
Premier Draft
- 11 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit
Premier Draft Flashback
- 25 de agosto a 7 de setembro: O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média
- 8 a 15 de setembro: Modern Horizons 3
- 16 a 21 de setembro: Dominária Unida
- 22 a 28 de setembro: Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão
Draft de Dois em Dois
- 11 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit
Draft Tradicional
- 11 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit
Draft Rápido
- 21 a 27 de agosto: Noctumbra: A Casa dos Horrores
- 20 a 30 de agosto: Magic: The Gathering | O Hobbit
- 31 de agosto a 7 de setembro: Secrets of Strixhaven
Selado
- 11 de agosto a 8 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit
- 28 de agosto a 3 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit + O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média
Selado Tradicional
- 11 a 25 de agosto: Magic: The Gathering | O Hobbit
Arena Direct
- 14 a 23 de agosto: Arena Direct para as caixas de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering | The Hobbit
- 28 de agosto a 6 de setembro: Arena Direct para as caixas de Boosters de Jogo de Magic: The Gathering | The Hobbit
- 15 a 20 de setembro: Arena Direct para as caixas de Boosters de Jogo de Aetherdrift
- 25 a 27 de setembro: Arena Direct para as caixas de Booster de Coleção de March of the Machine
Arena Powered Cube
- 8 a 28 de setembro: Arena Powered Cube
Draft Competidor
- 24 de agosto a 29 de setembro: Magic: The Gathering | O Hobbit
Desafio do Metajogo
- 14 a 17 de agosto: Desafio do Metajogo Atemporal
- 28 a 31 de agosto: Desafio do Metajogo Padrão
Semana Magic
- 11 a 13 de agosto: Brawl
- 18 a 20 de agosto: Pauper Histórico
- 25 a 27 de agosto: Brawl - Desafio do Construtor
- 1º a 3 de setembro: Semana Magic: Foundations Middle-earth
Eventos de Classificatória do Campeonato do Arena
Formato de agosto: Atemporal
- 22 de agosto: classificatória Play-In melhor de um
- 28 de agosto: classificatória Play-In melhor de três
- 29 a 30 de agosto: fim de semana de classificatórias
Formato de setembro: Selado de Magic: The Gathering | The Hobbit
- 12 de setembro: classificatória Play-In melhor de um
- 18 de setembro: classificatória Play-In melhor de três
- 19 a 20 de setembro: fim de semana de classificatórias
Outros eventos
- 11 de agosto a 29 de setembro: Duelos de Decks de Boas-vindas de Magic: The Gathering | O Hobbit
- 3 a 4 de setembro: Dia do Yargle!
- 4 a 18 de setembro: Premier Draft Misturado
- 11 a 13 de setembro: Limitado Aberto de Magic: The Gathering | O Hobbit