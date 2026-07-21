Detalhes sobre maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit
Detalhes sobre maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit
Magic: The Gathering | O Hobbit chega ao MTG Arena em 11 de agosto de 2026 e incluirá novas trilhas de Passe de Maestria e Maestria da Coleção! A trilha da Maestria da Coleção permite obter boosters do MTG Arena e Orbes de Maestria ao jogar MTG Arena. Orbes de Maestria podem ser trocados por avatares e estilos de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit.
O Passe de Maestria é um aprimoramento que desbloqueia uma trilha de recompensas adicional na qual você pode obter uma variedade de recompensas, incluindo cards e boosters digitais, estilos de card, ouro, gemas, fichas de evento, cosméticos e muito mais!
Continue lendo para saber mais sobre quais itens estão disponíveis em cada trilha. Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.
Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | O Hobbit
- 21 boosters de Magic: The Gathering | O Hobbit
- 5 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou avatar no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit)
Passe de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit
Avatares
- Avatar de Bilbo
Cards e boosters
- 20 boosters do MTG Arena:
- 4 boosters de Magic: The Gathering | O Hobbit
- 4 boosters de Secrets of Strixhaven
- 4 boosters de Lorwyn Eclipsed
- 4 boosters de Limiar das Eternidades
- 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm
- 10 recompensas de cards individuais (RCIs) míticos raros de Magic: The Gathering | O Hobbit
- Nível acima de 46: 1 RCI incomum
Protetores para cards
- Protetor básico Bolsão
- Protetor sublime Smaug, o Magnífico
Estilos de card
- 30 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit)
- 15 estilos de card comuns
- 10 estilos de card incomuns
Fichas de evento
- 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)
Ouro e gemas
- 4.000 ouro
- 1.200 gemas
Companheiros de batalha
- 3 companheiros Anões:
- Cozinheiro Anão
- Ferreiro Anão
- Thorin Escudo-de-carvalho
Quantos níveis estão disponíveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | O Hobbit?
A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | O Hobbit vai até o nível 42. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 45 e além!
Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit
Os jogadores podem gastar seus Orbes de maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit em ofertas no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit:
Estilos de card
Cada estilo de card estará disponível por um (1) orbe de maestria:
- 5 estilos de card comuns
- 5 estilos de card incomuns
- 10 estilos de card raros
- 5 estilos de card míticos raros
Avatares
Cada avatar está disponível por dois (2) orbes de maestria:
- Avatar de Bard
- Avatar de Gollum
- Avatar de Radagast
- Avatar de Smaug
- Avatar de Thorin Escudo-de-carvalho