Detalhes sobre maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit

Magic: The Gathering | O Hobbit chega ao MTG Arena em 11 de agosto de 2026 e incluirá novas trilhas de Passe de Maestria e Maestria da Coleção! A trilha da Maestria da Coleção permite obter boosters do MTG Arena e Orbes de Maestria ao jogar MTG Arena. Orbes de Maestria podem ser trocados por avatares e estilos de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit.

O Passe de Maestria é um aprimoramento que desbloqueia uma trilha de recompensas adicional na qual você pode obter uma variedade de recompensas, incluindo cards e boosters digitais, estilos de card, ouro, gemas, fichas de evento, cosméticos e muito mais!

Continue lendo para saber mais sobre quais itens estão disponíveis em cada trilha. Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | O Hobbit

21 boosters de Magic: The Gathering | O Hobbit

| 5 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou avatar no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit)

Passe de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit

Avatares

Avatar de Bilbo

Cards e boosters

20 boosters do MTG Arena :

: 4 boosters de Magic: The Gathering | O Hobbit

|

4 boosters de Secrets of Strixhaven



4 boosters de Lorwyn Eclipsed



4 boosters de Limiar das Eternidades



4 boosters de Tarkir: Dragonstorm

10 recompensas de cards individuais (RCIs) míticos raros de Magic: The Gathering | O Hobbit

| Nível acima de 46: 1 RCI incomum

Protetores para cards

Protetor básico Bolsão

Protetor sublime Smaug, o Magnífico

Estilos de card

30 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit )

| ) 15 estilos de card comuns

10 estilos de card incomuns

Fichas de evento

1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

4.000 ouro

1.200 gemas

Companheiros de batalha

3 companheiros Anões:

Cozinheiro Anão



Ferreiro Anão



Thorin Escudo-de-carvalho

Quantos níveis estão disponíveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | O Hobbit?

A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | O Hobbit vai até o nível 42. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 45 e além!

Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit

Os jogadores podem gastar seus Orbes de maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit em ofertas no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | O Hobbit:

Estilos de card

Cada estilo de card estará disponível por um (1) orbe de maestria:

5 estilos de card comuns

5 estilos de card incomuns

10 estilos de card raros

5 estilos de card míticos raros

Avatares

Cada avatar está disponível por dois (2) orbes de maestria: