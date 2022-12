Já há vários meses, a comunidade tem tido uma discussão dedicada sobre a economia do Magic: The Gathering Arena. Nós não tínhamos muito a dizer nesse período, então ouvimos, coletamos dados e conversamos internamente. Ao longo desse tempo, mais e mais jogadores expressaram preocupação, compartilharam seus problemas e pediram para que resolvêssemos a situação.

Enquanto isso, nosso silêncio provavelmente tornou tudo mais difícil. Esse é um assunto delicado, e que queríamos abordar por completo em vez de responder aos poucos. Nós com certeza ouvimos vocês e estamos prontos para ter essa conversa.

Esse é o começo da nossa conversa. Hoje não é o dia em que vamos resolver todos os problemas que a comunidade apontou. Vamos discutir a visão central para o MTG Arena e como isso se traduz na economia que temos hoje. Vamos discutir algumas das questões que vimos, tanto em nossos dados quanto vindo da comunidade. Por fim, vamos falar sobre algumas coisas a curto prazo que vamos fazer para abordar os feedbacks.

Tudo isso pode ser encontrado a seguir, mas também vamos ter uma conversa aberta com o produtor executivo do MTG Arena, Chris Kiritz, e vocês podem assistir o vídeo completo com o papo sobre a economia do jogo. Kiritz falou não só do que pode ser encontrado no documento como também respondeu perguntas adicionais ao vivo dos fãs.

Obrigado por assistirem, perguntarem e lerem todo o nosso lado da conversa. Esperamos ler mais das opiniões de vocês.

Visão para o MTG Arena

Antes de entrarmos de cabeça em alguns pontos específicos e decisões a respeito da economia do jogo, vamos primeiro estabelecer uma base do que é a nossa visão e filosofia do MTG Arena enquanto jogo, e como isso guia nossas decisões de desenvolvimento.

Já dissemos antes, mas vamos repetir: o objetivo do MTG Arena é fornecer uma experiência de Magic rápida e divertida para qualquer um, em qualquer lugar.

O que isso significa para os jogadores é que, seja jogando do conforto da sua casa, seja na rua, em um PC ou no seu celular, você tem acesso a tudo que o MTG Arena oferece, desde explorar novos lançamentos, a jogar com seus amigos e competir nos níveis mais altos do Magic competitivo. Nós queremos criar experiências incríveis que abracem nossa plataforma digital enquanto se mantêm leais à essência de Magic.

Ao mesmo tempo que queremos abraçar a raiz do Magic, também devemos reconhecer que somos uma plataforma diferente com suas próprias necessidades e limitações únicas. O MTG Arena foi originalmente criado para engajar jogadores com o que chamamos de "jogo de lançamentos" sem custo, especificamente o Padrão Construído e Drafts recentes. Conforme o tempo passa, continuamos expandindo nessa intenção original para incluir coisas como o Histórico, Draft de Cubo e até o Alquimia. Entretanto, esta expansão também criou novos desafios que precisamos superar conforme nosso jogo e nossa comunidade crescem.

Economia do MTG Arena

O que exatamente significa "economia"?

Ao desenvolvermos a economia do MTG Arena — e ao julgar a saúde relativa dela — buscamos por todas as formas que os jogadores ganhariam e gastariam os vários recursos que têm à disposição para aumentar sua coleção e jogar partidas. Isso inclui os próprios recursos, como ouro, gemas, recompensas de card individual (RCI), boosters e coringas, e as formas pelas quais essas coisas são obtidas, como missões, recompensas de evento, vitórias semanais e diárias, e sim, transações monetárias.

Quais são os objetivos abrangentes ou a filosofia por trás da economia do MTG Arena?

Antes de qualquer coisa, buscamos equilibrar as necessidades dos nossos jogadores, seja porque estão experimentando Magic pela primeira vez, seja porque já jogam há décadas. A maioria tende a cair em algum lugar em dias, meses e anos entre esses dois extremos.

Além disso, também tentamos encorajar o que consideramos serem comportamentos de jogo saudáveis; não queremos que jogadores sintam que precisam jogar dez horas por dia e completar todas as vitórias diárias para se manterem competitivos. Nossas missões são baseadas em jogar, e não vencer, as partidas de Magic, com uma opção de mudança diária que permite aos jogadores personalizarem sua experiência se uma de suas missões não se encaixar bem em seu estilo de jogo preferido. Recompensas de vitórias diárias são formatadas para serem rápidas — a maioria das recompensas em uma base cotidiana é conquistada nas primeiras vitórias — para reforçar esse comprometimento.

Por fim, acreditamos que abrir boosters tem que ser divertido e montar uma coleção precisa ser recompensador. Magic está evoluindo constantemente, e você nunca sabe quando novos cards vão renovar o fôlego de cards lançados anteriormente. MTG Arena oferece uma variedade de eventos além dos formatos primários, às vezes com requisitos de construção de decks ou limitações que enfatizam cards que podem não aparecer no metajogo tradicional. Ter uma coleção permite que os jogadores participem dessas experiências e recompensa o envolvimento geral na economia.

Para os jogos Construídos, nosso foco é na iteração de decks em vez de colecionar cada card de uma coleção. Por isso, a economia é pensada em torno de construir e aumentar decks específicos ao longo do tempo. A maioria dos jogadores tem um deck, cor ou estilo de preferência, e nós esperamos que eles comecem a pegar decks do Desafio das Cores que mais lhe agradem e o evoluam antes de irem experimentar construções de decks por conta própria ou procurar por ideias adicionais de deck na comunidade. Simplesmente jogar alguns dias e completar missões vai fornecer uma quantidade estável de recursos e boosters que os jogadores podem usar para aumentar sua coleção enquanto ainda têm decks razoáveis no começo.

Nós esperamos que esse comportamento continue para nossos jogadores mais avançados — os que cresceram como jogadores no MTG Arena ou estão chegando já como jogadores veteranos de Magic — mas, devido à experiência deles, esperamos que eles tenham uma compreensão melhor do que estão procurando construir e tenham necessidades de cards mais específicos. Esperamos que esses jogadores recorram mais à criação de cards em vez do processo orgânico de abrir boosters.

Ambas as situações partem do princípio que os jogadores que não querem gastar dinheiro vão ganhar cards e fazer mudanças ao longo da temporada do lançamento, conforme completam missões, desbloqueiam níveis no sistema de maestria, participam de eventos e jogam de forma geral. Eles vão, no entanto, precisar de recursos, tanto guardados de recompensas anteriores quanto comprados da loja, se quiserem acelerar o processo.

Com nosso foco em repetições de deck, nós sabemos que jogadores "completistas" — que desejam colecionar cada card disponível — vão encontrar dificuldades em colecionar os conjuntos de cards. Na prática, sabemos que esse é um segmento relativamente pequeno, mas isso é algo que queremos apoiar, e discutimos formas de melhorar esse processo para jogadores que querem fechar conjuntos de coleção. Por exemplo, lançaremos em breve um pacote de booster mítico disponível por 1300 de ouro que garante que cada cards no espaço de card raro ou mítico raro sempre seja mítico raro (a menos que seja substituído por um coringa). Isso deve ajudar colecionadores que têm todos os cards raros, mas não os míticos raros.

Além disso, sabemos que essa estrutura não é a ideal para jogadores que são "criadores de decks" ou que gostam de construir muitos decks em resposta ao metajogo, já que a experimentação fica mais difícil no nosso sistema atual. Apesar de poder haver alguma sobreposição com os completistas, estamos avaliando algumas opções que vão melhorar a habilidade para exploradores testarem decks sem o compromisso total de colecionar/criar todos os cards.

Como os eventos limitados (Draft, Selado) influenciam nisso? O objetivo principal do Limitado é se divertir com cards de uma dada expansão de Magic. Essa diversão pode ser construir um deck de uma seleção limitada de cards, comprovando sua habilidade em ler os boosters em um draft, ou até mesmo experimentar cards de uma forma mais envolvente do que abrindo boosters. Já que valorizamos coleções, garantir que os jogadores mantenham os cards que abriram (fora de experiências especiais como o Cubo) é importante, mas os eventos são pensados também para valarem a pena se o que você mais deseja é a experiência de jogar. Isso causa um peso extra na economia. Estamos cientes disso e procurando ajustar as estruturas de eventos Construídos para ficarem mais alinhados com suas contrapartes do Limitado.

Coleções do Jogador

Se a economia de jogo do Construído é centrada em repetição de deck, porque não apenas implementamos o uso de destruir cards?

(Para quem não sabe, destruir cards em jogos de cards colecionáveis digitais se refere à habilidade do jogador remover cards que não deseja da própria coleção, e em troca, receber um recurso que pode ser usado para adquirir o card ou cards que ele realmente deseja.)

MTG Arena foi criado partindo da crença que os jogadores vão manter os cards que abriram e ganharam. Sabemos que estratégias mudam o tempo todo, o que pode alterar necessidade e o poder de um dado card de coleção a coleção e de formato a formato. A variação é parte do que faz Magic especial.

Nunca quisemos que jogadores se sentissem pressionados a desmontar suas coleções para montar o deck que querem, só para depois ficarem decepcionados ao perceberem que precisam readquirir cards que destruíram. Além disso, a destruição de cards muda o teor das conversas em torno do jogo. Em vez de conversas envolvendo "o que eu deveria construir", ficamos com conversas envolvendo "o que eu deveria destruir", o que é inerentemente mais negativo.

Sabendo, no entanto, que abrir boosters na esperança de conseguir os cards que você quer põe muito peso no que você vier a abrir, nosso sistema de "destruição de cards" foi adicionado a outra parte do MTG Arena que é divertida e enfatiza o colecionismo: abrir boosters. Cada booster de loja do MTG Arena que você abre não inclui apenas cards; também tem a possibilidade de recompensar com um coringa raro ou mítico raro que garante a você um card raro ou mítico raro. Isso, combinado com a proteção de cards duplicados, garante que haja um número finito de pacotes que você precisa abrir antes de você conseguir o card que quer — sem ter que liquidar sua coleção no processo.

Nada disso inclui o baú, que foi transformado de uma versão com proteção de duplicatas em um bônus àqueles que obtiveram várias comuns e incomuns. Mesmo que não seja uma parte grande da economia, estamos satisfeitos com o papel que o baú tem atualmente como um recurso adicional e periódico de coringas.

Um dia poderemos trocar coringas de raridade comum e incomum por um coringa raro ou mítico raro?

Não há planos atualmente para fazer isso.

Tudo bem, mas . . . deixa isso tudo para lá, eu só quero comprar coringas raros e míticos raros para conseguir terminar meu deck.

Ainda que isso seja possível só comprando boosters, estamos cientes que o processo parece insuficiente. Com o lançamento de Ruas de Nova Capenna, você será capaz de comprar um Pacote de Coringas por US$49,99 que contém doze coringas raros e míticos raros como um método simples para obter os coringas necessários para fechar seu deck atual ou começar um novo.

Assim como ocorre com vários novos recursos e produtos, esse novo pacote vai começar como uma oferta limita por cerca de seis semanas. Depois desse período, vamos avaliar o engajamento e seguir a partir disso.

Jogo Digital e de Mesa

O MTG Arena leva em consideração jogadores que colecionam cards tanto para o jogo de mesa quanto para o jogo virtual quando toma decisões na economia do jogo?

Mesmo sabendo que existe essa sobreposição de jogadores, cada plataforma tem seus próprios pontos fortes que estamos tentando enfatizar. Às vezes isso significa que tendemos mais para o lado de experiências compartilhadas, como os códigos de Pré-lançamento do MTG Arena, e às vezes significa que entregamos produtos e experiência para um público específico. Ao apoiar o caminho de jogar de graça, esperamos que qualquer um que queira a experiência de "jogar em qualquer lugar, a qualquer hora" possa vir para o MTG Arena e se divertir, além de todas as outras formas que se pode jogar Magic.

Por que eu deveria jogar um produto digital como MTG Arena se existe o jogo de mesa com o produto físico?

Acreditamos que tanto o jogo de mesa quanto o digital tem suas próprias vantagens baseado em como os jogadores escolhem jogar, e deixamos a melhor forma de jogar para os jogadores decidirem. O que podemos dizer é que, independente se você só jogar por uma das formas ou ambas, nós planejamos oferecer suporte tanto ao jogo de mesa quanto ao MTG Arena por muitos e muitos anos.

Por que o Alquimia? Por que não Pioneiro, ou Commander, ou qualquer um dos outros formatos de mesa?

Em primeiro lugar, ao buscarmos formas de agradar todos os tipos de jogadores, descobrimos que há jogadores que querem um formato capaz de crescer e mudar em um ritmo mais adequado à velocidade de consumo digital. O Alquimia fornece essa experiência a esses jogadores, como demonstrado pelo recente deck Orzhov Venture controlado por Eli Kassis e campeão do Campeonato Dinastia Neon.

Em segundo lugar, o Histórico foi capaz de criar uma identidade para si mesmo que supriu a necessidade básica de um formato não rotativo no MTG Arena. Combinado com o fato de que ainda faltam cinco anos de coleções para alcançarmos o Pioneiro, nós mudamos a prioridade para algo que pudéssemos fazer mais rápido.

Por fim, o Commander e outros formatos requerem ainda mais trabalho do que o Pioneiro. Ainda que queiramos muito encontrar uma solução para o multijogador no MTG Arena, há algumas questões técnicas que precisamos resolver antes de fazer qualquer progresso significativo.

Dito isso, sabemos que a introdução do Alquimia e a inclusão de cards do Alquimia no Histórico distanciaram os formatos do jogo de mesa mais do que os jogadores gostaram. Como resultado, vamos adicionar um formato não rotativo que consiste exclusivamente de cards disponíveis nos formatos físicos. Isso nos dará simetria entre nossos formatos físicos e digitais, com cada um tendo uma variante rotativa e não rotativa. Mais novidades sobre esse formato virão quando chegarmos mais perto de seu lançamento.