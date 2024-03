Wizards of the Coast

2024 já está bem encaminhado, e com ele, grandes mudanças estão chegando para o MTG Arena Premier Play! Continuamos com nossos objetivos que foram definidos desde o princípio, de dar a todos os jogadores de Magic uma chance de jogar Magic no mais alto nível e oferecer aos jogadores de MTG Arena um lugar nos maiores palcos de Magic.

Com isso em mente, colhemos opiniões durante os dois anos em que organizamos esses eventos e estamos prontos para revelar mudanças que acreditamos que tratarão de algumas das preocupações que ouvimos, além de reforçar outras coisas que acreditamos que estejam funcionando. Como sempre, essas mudanças têm como objetivo criar melhores experiências para vocês, nossos jogadores. Por isso, continue enviando sua opinião, e nós faremos o nosso melhor para dar continuidade a um sistema de eventos competitivos do qual você tenha prazer de participar!

MTG Arena Premier Play até agora

Em 2022, nós anunciamos o MTG Arena Premier Play, que definiu as bases para a forma como o Premier Play é estruturado no MTG Arena. Muitas dessas bases não sofrerão alterações. Os jogadores continuarão recebendo Pontos Play-In que podem ser usados para entrar em eventos Play-In que levam aos Qualifier Weekends. Os vencedores dos quatro Qualifier Weekends mensais chegarão ao Arena Championship! Até o momento, nós tivemos quatro Arena Championships e qualificamos oito jogadores para o Magic World Championship. Confira o Arena Championship 5, de 30 a 31 de março, para ver quem será o próximo a garantir seu lugar no Magic World Championship!

Acreditamos que o caminho para o Qualifier Weekend esteja posicionado de forma justa, abrangendo os jogadores que conquistam sua posição subindo as fileiras das Classificações Sazonais ou que focam sua atenção nos Arena Opens e nos eventos de Play-In. Todas essas vias continuarão a render convites para eventos mensais de Qualifier Weekend.

Na verdade, acrescentaremos Play-Ins adicionais que serão realizados pelo menos uma vez a cada quatro meses no formato Selado Melhor de Um, levando a um Qualifier Weekend de Construído. Esperamos que isso proporcione mais oportunidades de gastar Pontos de Play-In e possibilite que um número ainda maior de jogadores participe do Qualifier Weekend!

O que vai mudar?

Além dos Play-Ins adicionais mencionados acima, faremos uma pequena reestruturação nos Qualifier Weekends e nos Arena Championships de forma a fazer com que os jogadores se qualifiquem e compitam em espaços de maior relevância. Quando receber seu convite para o Qualifier Weekend, você verá uma estrutura ligeiramente diferente para o Dia Um e o Dia Dois:

Dia Um do Qualifier Weekend

Atual (por meio do Qualifier Weekend de abril) Novo (a partir de maio de 2024) 7 vitórias necessárias para o Dia Dois

2 derrotas para a eliminação 7 vitórias necessárias para o Dia Dois

3 derrotas para a eliminação

Isso pode parecer uma mudança sutil, mas passar pelo Dia Um com uma sequência de 7–1 ou 7–0 é um feito desafiador. Estamos ansiosos por ver mais jogadores participando do Dia Dois após esta alteração.

Dia Dois do Qualifier Weekend

Atual (por meio do Qualifier Weekend de abril) Novo (a partir de maio de 2024) 7 vitórias necessárias para o convite para o Arena Championship + convite para o Pro Tour

6 ou menos vitórias são rastreadas no Placar de Líderes Geral para ter uma segunda chance de receber convites para o Arena Championship. 6 vitórias necessárias para o convite para o Arena Championship (convite para o Pro Tour passou para o Arena Championship)

Convite para o Dia Um do Qualifier Weekend do mês seguinte para 1 a 3 vitórias

Convite para o Dia Dois do Qualifier Weekend do mês seguinte para 4 a 5 vitórias

Placar de Líderes Geral removido

O Dia Dois dos Qualifier Weekends sofrerá a maior alteração. Não observamos um grande engajamento com o Placar de Líderes Geral e, embora o recurso tenha cumprido sua função, os jogadores não gostavam de esperar para ver se entraram ou não para a lista. Com o aumento no número de jogadores e a dificuldade ligeiramente reduzida para o Dia Dois, esperamos ver um grande aumento no número de jogadores qualificados para cada Arena Championship!

Nós também acrescentamos fichas para o Qualifier Weekend aos prêmios obtidos no Dia Dois. Se chegar ao Dia Dois e obtiver, pelo menos, uma vitória, você se qualificará para o Qualifier Weekend do mês seguinte! Se chegar a quatro ou cinco vitórias, você vai direto para o Dia Dois! Esse marco de seis vitórias também fará com que você se qualifique para o Arena Championship correspondente. Isso significa que os jogadores que não conseguirem se qualificar para um Arena Championship não começarão mais do princípio. Queremos recompensar os jogadores que estejam perto de chegar ao Championship e incentivá-los a continuar perseguindo esse sonho.

Com um número maior de jogadores se qualificando desta forma, sentimos que fazia sentido mudar a recompensa de convite do Pro Tour para o Arena Championship. Também daremos mais convites do Pro Tour para o Arena Championship do que dávamos no sistema anterior. Estamos ansiosos por ver um grupo completo de dezesseis jogadores se qualificando do Arena Championship para o Pro Tour!

Arena Championship

Antes (por meio do Qualifier Weekend de abril) Novo (a partir de maio de 2024) 32 jogadores

2 convites para o Magic World Championship

World Championship US$ 200.000 em prêmios Sem limite para o número de jogadores

Os 16 melhores se qualificam para o Pro Tour

2 convites para o Magic World Championship (sem alterações)

World Championship (sem alterações) US$ 250.000 em prêmios

O Arena Championship está evoluindo no sentido de se tornar um evento de dimensões ainda maiores, com mais jogadores e mais prêmios! Ele continuará sendo um evento de dois dias com uma estrutura completa que será anunciada em breve, mas as maiores alterações são no número de participantes e no número de convites para o Pro Tour distribuídos.

Um número inédito de jogadores terá a chance de receber o título de Arena Champion e conquistar um lugar no Magic World Championship!

Cronograma de classificação para o Arena Championship 7!

Com todas essas alterações, queríamos incluir as datas que você precisa saber se quiser iniciar seu caminho para o topo do jogo competitivo no MTG Arena e em todo o Magic.

Qualifier Play-Ins

Os Qualifier Play-Ins de Melhor de Um e Melhor de Três ainda são os melhores eventos de aberto de dia único para chegar ao Premier Play, e eles continuarão sendo compostos por uma mistura entre eventos de Construído e de Limitado. Vença um desses eventos para ganhar uma ficha de convite para o Qualifier Weekend, que dá uma entrada no evento daquele mês.

Segue abaixo o cronograma de Qualifier Play-Ins dos meses que antecedem o Arena Championship 7:

Mês Formato Data do Melhor de Um Data do Melhor de Três Mai Limitado de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão 4 de maio 10 de maio Junho Explorador 8 de junho 14 de junho Jullho Histórico 6 de julho 12 de julho Bônus de julho Limitado de Modern Horizons 3 7 de julho - Agosto Limitado de Bloomburrow 3 de agosto 9 de agosto

Continuaremos com os Qualifier Play-ins ao longo de todo o ano! Fique de olho para mais datas e informação.

Fins de semana de Eliminatórias

Logo após os Play-Ins e disputados nos mesmos formatos, os Qualifier Weekends mensais reúnem jogadores de Magic classificados pelo ranking, pelos Arena Open e pelos Qualifier Play-Ins para um evento que dura um fim de semana.

Próximos eventos de Qualifier Weekends:

11–12 de maio: Limitado de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

15–16 de junho: Explorador

13–14 de julho: Histórico

10–11 de agosto: Limitado de Bloomburrow

Arena Championships

Esse é o auge da competição no MTG Arena. Serão realizados mais dois Arena Championships com 32 jogadores cada um (Arena Championships 5 e 6) antes que a atualização do sistema seja implementada, com o primeiro Arena Championship ajustado realizado na primavera. Os jogadores competirão por uma premiação com um grande valor monetário, e o campeão e o vice-campeão de um Arena Championship conquistam vaga para o Campeonato Mundial de Magic.

Próximos eventos do Arena Championship:

Arena Championship 5: 30 de março–1º de abril

Arena Championship 6: julho (data a ser definida)

Arena Championship 7: outubro/novembro (data a ser definida)

Arena Opens

Ao longo de 2024, todos os Arena Opens serão eventos de Limitado (Selado Melhor de Um e Melhor de Três no Dia Um e um Draft Melhor de Três em duas partes no Dia Dois). Os Arena Opens são o topo das competições abertas no MTG Arena — apareça, inscreva-se e conjure suas mágicas para competir pelo prêmio máximo de US$ 2.000. Em 2023, distribuímos prêmios para mais de 2.000 jogadores, em um total de mais de US$ 3 milhões!

Além disso, quem ganhar prêmios em dinheiro durante o Dia Dois de um Arena Open receberá uma entrada para o Qualifier Weekend seguinte. Estamos ansiosos por continuar realizando Arena Opens durante 2024 para todos os jogadores.

Próximos eventos de Arena Open:

4–5 de maio

25–26 de maio

22–23 de junho

É isso aí! Esperamos continuar desenvolvendo e ampliando nossos sistemas de MTG Arena Premier Play, e isso só é possível com as opiniões e participações dos jogadores. Estamos ansiosos por saber o que você acha dessas atualizações e o que você gostaria de ver no MTG Arena Premier Play no futuro. Para ter acesso às últimas informações, siga-nos no DailyMTG ou em nossas redes sociais oficiais. Esperamos vê-los em breve para mais Magic rápido e digital.

Saiba mais sobre a parte de jogo de mesa do Premier Play.

Veja mais termos e condições para Arena Opens e Jogo Premier.