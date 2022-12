Um Novo Começo

Em dezembro, o MTG Arena receberá um novo formato digital chamado Alchemy, uma nova grade de jogos, nosso primeiro Draft Arena Open e muito mais. Temos muito do que falar, então vamos entrar de cabeça.

Alchemy

Alchemy é um novo formato exclusivamente digital que fará sua estreia no MTG Arena com nossa atualização de 9 de dezembro. Ele usa o conjunto de cards do Padrão como base, ampliado com a adição de cards reequilibrados e cards exclusivamente digitais.

O Alchemy será lançado com onze cards reequilibrados do atual Padrão e a coleção complementar Alchemy: Innistrad, que adiciona aproximadamente 60 cards completamente novos com mecânicas que só poderiam funcionar em Magic digital.

Vamos explicar nos detalhes tudo que você precisa saber sobre o novo formato abaixo e, para obter mais informações, você poderá conferir o Weekly MTG desta manhã (2 de dezembro) com Dave Humpherys e Ian Adams, dois dos designers que trabalharam na criação desses novos cards.

Origens de Alchemy

Introduzir um novo formato como esse é uma grande mudança, e dedicamos muito tempo pensado e trabalhado nele. Nos últimos anos, os jogadores têm procurado no MTG Arena um Magic digital, rápido e divertido, e o índice de jogos tem sido enorme, com milhões de partidas de Magic disputadas a cada dia no MTG Arena.

Uma das principais coisas que aprendemos ao observar todos esses jogos é que os jogadores da versão digital de Magic possuem uma abordagem levemente diferente do jogo em relação aos jogadores tradicionais de mesa. Observamos o mesmo padrão no jogo de Magic, e a incorporação dos diversos modos em que os jogadores amam jogar Magic é um dos principais motivos de seu crescimento exponencial dos últimos anos. De jogadores de Commander a colecionadores, do Padrão e Moderno ao Pioneiro, Histórico e além, estamos trabalhando para criar mais produtos concebidos para satisfazer as preferências de jogo e de interação de cada grupo de jogadores de Magic.

O Alchemy foi criado para nossos jogadores da versão digital que consomem conteúdo mais rapidamente, mas que também desejam um metajogo que se mantenha renovado e em evolução. Como um formato exclusivamente digital, o Alchemy nos permite adicionar novos cards após o lançamento de uma coleção, oferecer novas mecânicas que funcionam apenas no jogo digital e reequilibrar cards para manter o ambiente interessante e cativante a cada vez que os jogadores se sentam para jogar.

Reconhecemos que alguns jogadores valorizam uma experiência de mesa de jogo mais autêntica, por isso queremos garantir a esses jogadores que o Padrão não vai embora. A inclusão do Alchemy não mudará nada no modo como o Padrão funciona atualmente no MTG Arena, e continuaremos a oferecer suporte a formatos que funcionam exatamente como a versão impressa do jogo.

O Alchemy é simplesmente uma forma adicional de jogar, que oferece outra opção aos jogadores que querem um novo metajogo e novas estratégias para conquistar, que querem um ritmo de evolução e mudanças mais acelerado nesse ambiente e que querem um formato que possa funcionar como um jogo digital.

Componentes do Alchemy

O Alchemy começa com todos os cards no conjunto do Padrão e rotaciona no mesmo passo. Em seguida, ele adiciona novos recursos com cards reequilibrados e cards com mecânicas exclusivamente digitais de coleções complementares, como Alchemy: Innistrad. Ele também traz uma nova abordagem para formatos exclusivamente digitais no MTG Arena. Acreditamos que esses novos recurso nos ajudarão a manter os formatos digitais equilibrados e divertidos, por isso os cards reequilibrados e os novos cards de Alchemy: Innistrad também serão válidos em Histórico, Brawl Histórico e outros formatos exclusivamente digitais.

Os formatos não digitais, como Padrão e os formatos Limitados de qualquer coleção Padrão, não serão modificados de nenhuma forma neste processo. Eles continuarão a usar as versões normais, impressas, de cada card, e os cards de Alchemy: Innistrad não serão válidos neles.

Cards reequilibrados

No anúncio de banidos e restritos de outubro, reequilibramos vários cards exclusivamente digitais de Jumpstart: Historic Horizons. O Alchemy parte desse princípio e o expande, criando um formato onde podemos reequilibrar cards que tenham contrapartes impressas. Alguns desses são enfraquecimentos (nerfs), trazendo cards que têm um impacto elevado no metajogo de volta ao seu equilíbrio desejado: ainda poderosos, mas sem dominar completamente o ambiente. Outros são fortalecimentos (buffs), que deixam um pouco mais fortes cards que os jogadores estão curtindo, mas que parecem um pouco fracos.

Aqui vão alguns exemplos:

Esta versão reequilibrada de Omnath, Locus da Criação, é válida em Alchemy, Histórico e outros formatos exclusivamente digitais (o original permanece banido no Padrão). De forma geral, no Alchemy buscaremos reequilibrar cards sempre que possível, em vez de banir. Para uma lista completa, bem como detalhes sobre a filosofia de reequilíbrio e porque escolhemos esses cards e essas mudanças, veja o artigo de Donald Smith.

Como vimos recentemente no Histórico, quando cards exclusivamente digitais são reequilibrados, podemos simplesmente ajustar o texto de cards existentes para atualizá-los. As coisas funcionam ligeiramente diferente quando estamos reequilibrando cards que também têm versões impressas.

Como queremos manter o Padrão funcionando exatamente da mesma forma que sua versão de mesa de Magic, não faremos mudanças diretas em nenhum desses cards. Em vez disso, toda vez que for necessário reequilibrar um card que tenha uma versão impressa, criaremos uma versão nova, exclusivamente digital, daquele card.

Conforme demonstrado acima, esses cards terão o ícone de “A” do MTG Arena em sua caixa de nome para deixar claro que eles são as versões reequilibradas. Internamente, seus nomes também são ligeiramente diferentes, com o prefixo "A-” para indicar que são a versão reequilibrada. Por exemplo, A-Carruagem de Esika é a versão reequilibrada de Carruagem de Esika. Entretanto, isso é importante apenas para coisas como importação e exportação de decks; os efeitos que nomeiam cards e outras mecânicas de jogo relacionadas ao nome continuarão a usar o nome normal.

Como essas versões reequilibradas agora são cards exclusivamente digitais, quaisquer futuros ajustes de equilíbrio poderão ser aplicados diretamente. A partir desta atualização, todos os cards exclusivamente digitais no MTG Arena terão o “A” de MTG Arena no local onde o selo holográfico de raridade normalmente estaria situado, para que possam ser identificados claramente.

Toda vez que criarmos essas versões reequilibradas de cards, distribuiremos a todos os jogadores um número de cards reequilibrados igual às versões normais em suas coleções. Se você tem três cópias de Carruagem de Esika, você receberá três cópias de A-Carruagem de Esika. Após isso, toda vez que um jogador obtiver uma versão de um card reequilibrado, ele também receberá a outra versão. Isso é válido para os cards recebidos em quaisquer circunstâncias: de um booster da loja, como recompensa individual, criado com card curinga, de um conjunto de Limitado ou de qualquer outra forma. Tudo foi feito de modo a facilitar ao máximo a alternância entre Padrão e Alchemy para os jogadores.

Futuramente, avaliaremos regularmente o metajogo do Alchemy e efetuaremos ajustes adicionais de reequilíbrio para que o jogo se mantenha variado, justo e divertido. Como todos esses cards reequilibrados agora são exclusivamente digitais, eles serão usados apenas em formatos exclusivamente digitais, como Alchemy e Histórico. Os formatos que também são jogados em Magic de mesa, como Padrão Construído ou os formatos Limitados com coleções Padrão, continuarão usando as versões impressas normais desses cards.

Alchemy: Innistrad

Além dos cards reequilibrados, o Alchemy incluirá também aproximadamente 60 cards novos encontrados em Alchemy: Innistrad, uma coleção complementar exclusivamente digital que apresenta cards novos e muitas mecânicas novas. Muitos desses cards são ambientados em Innistrad, onde os fãs encontrarão alguns personagens familiares, e alguns deles invocarão coleções mais antigas da rotação atual.

Selecionar um card de um livro de magias é uma das novas mecânicas desta coleção, e funciona de forma semelhante às ofertas e condições de “Davriel, Soul’s Broker”. Você verá três cards escolhidos de uma lista pré-selecionada e escolherá um, que geralmente será colocado em sua mão. Como esperado, o livro de magias de Ishkanah, Mãe da Ninhada, está cheio de aranhas. Para navegar por esses livros de magias durante o jogo, clique com o botão direito (ou pressione longamente) nos cards, como faz para visualizar masmorras ou cards que criam várias fichas.

Teremos prévias de mais cards de Alchemy: Innistrad ao longo da semana, por isso fique de olho na galeria de imagens para conhecer todos os novos cards e mecânicas. Mais para o final da semana, teremos um artigo do departamento de Design de Magic sobre a filosofia e as escolhas por trás desses novos cards.

Você poderá encontrar todos esses cards nos novos boosters de Alchemy: Innistrad, disponíveis na loja do MTG Arena junto dos boosters de Innistrad: Voto Carmesim:

Esses boosters funcionam como boosters normais de loja, mas como o Alchemy: Innistrad não tem cards comuns, essas lacunas serão preenchidas com comuns de Innistrad: Voto Carmesim. Eles também apresentam uma política de proteção contra duplicados mais ampla: após reunir um conjunto completo de cards raros de Innistrad: Alchemy, a lacuna de raros apresentará os raros de Innistrad: Voto Carmesim que você ainda não tenha. Após reunir quatro cópias de todos os raros de Innistrad: Voto Carmesim, você receberá 20 gemas, como de costume. Este processo também é válido para os mítico raros: após reunir um conjunto completo de cards míticos raros de Alchemy: Innistrad, você receberá os mítico raros de Innistrad: Voto Carmesim e, posteriormente, 40 gemas.

Futuramente, cada coleção do Padrão terá uma coleção complementar de Alchemy com cerca de 30 cards, que será disponibilizada aproximadamente um mês após o lançamento da coleção principal. Esses cards sairão do Alchemy com a coleção na qual são baseados, mas mesmo após a rotação, continuarão a ser jogáveis no Histórico.

Jogando Alchemy

Em nossa atualização de dezembro, o Alchemy passará a ser um dos principais formatos do MTG Arena, junto ao Padrão e ao Histórico. Ele oferecerá as mesmas opções de fila, bem como jogos ranqueados e não ranqueados, melhor de um e melhor de três, e também será usado em diversos eventos. Os jogos ranqueados em Alchemy Construído aumentarão o mesmo ranque usado no Padrão e Histórico, assim os jogadores poderão alternar entre diferentes formatos sem prejudicar sua evolução ranqueada.

Qualquer deck Padrão que não use os cards reequilibrados está pronto para ser usado no Alchemy, e qualquer deck que use os cards reequilibrados precisará apenas trocá-los pelas novas versões reequilibradas que os jogadores receberam. Mas para experimentar de verdade o Alchemy, inclua alguns dos novos cards também. Para celebrar o lançamento de Alchemy e melhorar a experiência dos jogadores, todos receberão três boosters de Alchemy: Innistrad e diversos cards raros (ou superiores) como recompensa no primeiro login após a atualização.

Como o Alchemy será um formato principal, também estaremos oferecendo suporte ao Alchemy nos eventos competitivos: o Qualifier Weekend da temporada ranqueada de dezembro usará Alchemy e haverá um Alchemy Arena Open em janeiro. Continuaremos a oferecer eventos competitivos em Padrão e Histórico, mas Alchemy entrará regularmente nessa composição.

O Alchemy proporciona uma forma completamente nova de jogar Magic no MTG Arena, além de ser um formato que nos permite usar ferramentas digitais para criar um ambiente mais robusto e variado para nossos jogadores digitais. Continuaremos a apoiar os jogos de mesa tradicionais da mesma forma de sempre, pois sabemos que é o preferido de um grande número de jogadores. Mas também sabemos que há jogadores que procuram mais variedade e desafio, um formato que possa corrigir problemas de equilíbrio rapidamente, sem a necessidade de banir cards ou eliminar decks inteiros, e agora temos um formato criado para eles.

Atualização da grade de jogos

Com a adição de novas filas e eventos para Alchemy, decidimos atualizar nosso menu de jogos para permitir que os jogadores encontrem os modos que estão procurando mais facilmente entre as novas opções. O menu de jogos atual (ao qual às vezes nos referimos como "grade de jogos”) é funcional, mas as listas de filas e eventos podem se transformar em um "muro de texto” difícil de avaliar.

Com esta atualização, faremos uma aguardada revitalização. Temos trabalhado nisso há algum tempo e estamos felizes em finamente começar sua implementação.

Vamos conhecer os novos recursos e fluxos:

Sob o ícone de bandeira, a guia Eventos exibirá painéis visuais para cada evento, e quaisquer eventos que você estiver ativamente jogando serão automaticamente exibidos no topo.

Sob o ícone de mesa, a guia Encontrar Partida permite que você encontre facilmente a partida Construída que estiver procurando. Selecione ranqueada, não ranqueada ou Brawl nas guias, ajuste para melhor de dois ou melhor de três e escolha o formato desejado. Essas são as mesmas opções e filas de antes (além das adições desta atualização), mas agora reorganizadas para acesso facilitado.

Por fim, sob o ícone de marcador de página, a guia Último Jogado permitirá que você entre novamente na fila do último modo que você jogou.

Esta nova grade de jogos nos dá mais espaço para apresentar e explicar todas as opções de jogo disponíveis aos jogadores. Agora que esta nova versão foi lançada, poderemos continuar a aprimorá-la, com algumas melhorias já em andamento.

Últimos acabamentos

A nova grade de jogos e o formato Alchemy são grandes mudanças, mas não são as únicas novidades no MTG Arena. Já nesta semana teremos nosso inédito Draft Arena Open, além de algumas mudanças menores, com adição de fichas do Jump In! no Desafio de Cores e a inclusão de melhores de três não ranqueadas no Histórico.

Draft Open

O Arena Open está chegando neste fim de semana (4 e 5 de dezembro) e será no formato Draft de Jogador de Innistrad: Voto Carmesim! Sabemos que esta era uma opção muito esperada, e estamos tão felizes quanto vocês de poder oferecer aos jogadores o jogo competitivo Limitado no MTG Arena.

Como vocês provavelmente já viram, ocultamos os nomes dos jogadores nas mesas de draft de Innistrad: Voto Carmesim para melhor atender aos jogadores de draft do Arena Open. Os nomes dos jogadores nas filas de drafts Premier serão restaurados com a próxima atualização, mas permanecerão ocultos no Tradicional para uso no Qualifier Weekend de 18 de dezembro. Este processo ainda está em fase de desenvolvimento e faremos melhorias adicionais para preservar a identidade dos jogadores nos eventos de alto nível, porém sem prejudicar o divertimento de saber com quem você está draftando em outros contextos.

Fichas de Jump In!no Desafio das Cores

Nos últimos meses, o Jump In! demonstrou ser uma grande adição ao MTG Arena, principalmente como ponto de entrada onde os jogadores podem dar os primeiros passos no modo Limitado, iniciar sua coleção e conhecer as estratégias que o Magic tem a oferecer.

Com esta atualização, estamos incorporando isso também ao Desafio das Cores. Os jogadores novos agora vão receber diversas fichas de Jump In! após concluir o quarto Desafio de Cores, no qual eventos são desbloqueados, para ajudá-los a continuar aprendendo sobre o jogo.

Os jogadores verão o Jump In! no topo da lista de eventos na página Inicial, e Faisquinha irá ajudar a direcionar novos jogadores para lá. Acreditamos que este seja um ótimo modo para jogadores novos e veteranos, por isso continuaremos apoiando o Jump In! com novos pacotes em conjunto com cada coleção principal. A próxima rodada de novos pacotes chegará com Kamigawa: Dinastia Neon, ano que vem.

Melhor de três não ranqueada de Histórico

Por fim, vamos experimentar oferecer melhores de três não ranqueadas de Histórico. Essa ideia foi rejeitada no passado para evitar problemas nas filas de jogo e principalmente no índice de abandono em um formato não ranqueado em melhor de três, mas queremos avaliar esses problemas na prática. Estaremos monitorando a qualidade dos emparceiramentos e a quantidade de partidas que chegam a duas vitórias para garantir que a fila esteja oferecendo uma boa experiência aos jogadores.

Etapa de limpeza

Esta atualização traz muitas novidades e estamos felizes em finalmente poder apresentar essas mudanças aos jogadores. Temos mais algumas novidades na gaveta, então aguardem a próxima edição do Estado do Jogo com Kamigawa: Dinastia Neon, no ano que vem, para saber mais. Até lá, fiquem de olho em nossos anúncios semanais para ficar por dentro do que vem por aí no MTG Arena.