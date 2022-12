A Aventura Aguarda

Prepare-se para o Turbilhão! Em poucos dias, Renascer de Zendikar fará sua estreia digital no MTG Arena juntamente com nossa atualização de jogo de Setembro.

Renascer de Zendikar

Zendikar chama. Um desafio espera! Bem tecnicamente, três deles, mais recompensas diárias e semanais porque todas são redefinidas quando lançamos uma nova coleção, mas isso vai além do ponto! Reúna seu grupo de aventureiros e não esqueça do seu bichinho Rock enquanto preparamos desafios perigoso e recompensas incalculáveis.

Renascer de Zendikar introduzirá 280 cards ao Magic Arena. Se você não se manteve atualizado com as prévias, pode ver a imagem completa dos cards nessa galeria aqui. Você também está apto a adicionar alguns cards variantes de exibição e arte alternativa a suas coleções. Alguns estarão disponíveis na loja para pedido direto nessa quinta-feira, enquanto outros serão recebíveis através de eventos em jogo a partir de outubro.

Cards de expedições e da Lista não serão adicionados ao MTG Arena. Ambas contém cards poderosos que podem explodir o nível de poder do formato.

Enquanto isso, aqueles belos terrenos básicos de arte cheia poderão ser adicionados a sua coleção de modo similar aos estilos de cards da Série Monstros de Godzilla que fizemos para Ikoria: Terra de Colossos. Por tempo limitado, quando você comprar um pacote de boosters de Renascer de Zendikar com pelo menos seis boosters ou entrar em um evento de Draft ou Selado de Renascer de Zendikar, você também receberá cópias de terrenos básicos de arte cheia de Renascer de Zendikar (protegidos de duplicatas, claro). Psst! Isso também inclui o pacote de pré-venda de Jace!

Mergulhe nesse caminho para descobrir os detalhes.

Expresse-se

Uma das características divertidas que adicionamos a Renascer de Zendikar é a habilidade de personalizar suas opções de emoji em jogo. Em adição as opções padrão, os jogadores poderão desbloquear emojis adicionais do Passe de Domínio de Renascer de Zendikar assim como certos eventos em jogo.

Uma vez que eles tenham sido adicionados a sua coleção, você será capaz de editar seus emojis disponíveis através da sua página de Perfil, com o botão de seleção ao lado de Avatar e de Mascote. E não se preocupe sobre ser seletivo — não há número máximo de escolhas para você! Se você selecionar todos os emojis disponíveis, poderá rolar o inventário através de todos enquanto estiver em jogo, usando os botões de setas pela seleção de emoji.

Mecânicas

O explorador veterano Matt Tabak já providenciou um guia de como usar as ferramentas e recursos que você tem a disposição para desbravar os enclaves celestes em seu artigo de mecânicas de Renascer de Zendikar, mas temos algumas dicas para quando a exploração de masmorras se torna digital.

Cards dupla face modais

Uma novidade de Renascer de Zendikar são os card dupla face modais (CDFMs). Diferente de cards dupla face comuns, tanto a frente quanto (palavra operativa) o verso de um CDFM pode ser jogada — não há gatilho de transformação. Em MTG Arena, você será capaz de mover o mouse sobre um CDFM a qualquer hora para ver ambos os lados. Também mostraremos o verso de qualquer CMDF em sua mão de abertura para ajudar a tomar qualquer decisão de mulligan.

Grupo

Todos sabemos que é perigoso ir sozinho, então certifique-se de levar consigo seu grupo de aventureiros com a nova mecânica de grupo. Seu grupo consiste em até um de cada entre Clérigo, ladrão, Guerreiro e Mago, automaticamente calculado para resultar no maior tamanho de grupo possível. Cards que consideram a mecânica de grupo terão uma marcador de contagem indicando o tamanho corrente do seu grupo, e você poderá passar o mouse sobre eles para ver informações adicionais suspensas (como quais papéis podem ser adicionados).

Aterragem

Essa mecânica icônica é acionada sempre que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle. Em MTG Arena, você será capaz de ver a paisagem de Zendikar renascer (sacou?) sobre a fonte do desencadeador de aterragem.

Reforçar

Já tendo aparecido em Dominaria, reforçar retorna no Padrão para dar a suas mágicas aquela forcinha extra, assumindo que você tenha mana suficiente para o custo adicional opcional. Mágicas que foram reforçadas, e seus respectivos desencadeadores, são cercadas por efeitos visuais para enfatizar seus efeitos adicionais.

Evento programado de Renascer de Zendikar

Estreia de Draft: 17 de setembro – Inverno de 2020

Selado: 17 de setembro a 2 de outubro

Desafio de Metagame Padrão: 26 a 29 de setembro

Draft Rápido: 2 a 16 de outubro

Renascer de Zendikar Construído: 3 a 6 de outubro

Rotação 2020 e Renovação

A aventura não é a única coisa esperando em Renascer de Zendikar A rotação do Padrão também estará chegando em 17 de setembro, e enquanto a Coleção Padrão de 2020, Guildas de Ravnica, Lealdade em Ravnica, e A Guerra da Centelha continuarão a festa em formatos Históricos, é hora de um novo meta do Padrão surgir. Para incrementar as coisas, além do Presente de Renovação, os jogadores também receberão, quando logarem após 17 de setembro, recompensas do domínio de coleção Renascer de Zendikar – nenhum passe de domínio é preciso!

Coisas Importantes

Usuários precisam ter criado uma conta no MTG Arena e logado em sua conta antes de 17 de setembro para serem elegíveis às recompensas.

As recompensas em cards individuais são das coleções atuais do Padrão (considerando a data de 17 de setembro de 2020).

Limitada a uma (1) ativação por conta de MTG Arena.

Presente de Renovação*

10x RCIs raros ou mais

Recompensas de Renovação de Domínio

Nível 3: 2x Recompensas de Card Individual (RCIs) de Renascer de Zendikar incomuns

Nível 5: 1x booster de Renascer de Zendikar e 1x RCI de Renascer de Zendikar mítico raro

Nível 7: 2x RCIs de Renascer de Zendikar incomuns

Nível 11: 2x RCIs de Renascer de Zendikar incomuns

Nível 15: 1x booster de Renascer de Zendikar e 1x RCI de Renascer de Zendikar mítico raro

Nível 17: 2x RCIs de Renascer de Zendikar incomuns

Nível 21: 2x RCIs de Renascer de Zendikar incomuns

Nível 25: 1x booster de Renascer de Zendikar e 1x RCI de Renascer de Zendikar mítico raro

Nível 31: Protetor básico de Padrão 2020

Novamente, para ser elegível para receber recompensas de renovação, você deve ter criado e logado sua conta antes do lançamento de Renascer de Zendikar!

*Para jogadores que têm perguntado como adicionar esses terrenos básicos (sem arte cheia) de Amonkhet Remasterizada à sua coleção, que foi um lapso da atualização do jogo de agosto. Eles também serão concedidos como parte dos presentes de renovação em 17 de setembro.

Mapa de Coleções para 2021

Como parte do momento de Estreia de Zendikar, também revelamos as coleções vindouras de Magic: The Gathering de 2021. MTG Arena terá suporte para todas as coleções Padrão (incluindo Aventuras em Forgotten Realms e ambas as coleções Innistrad), e enquanto Espiral Temporal Remasterizada e Modern Horizons 2 só estarão disponíveis para jogos de mesa, fabricaremos conteúdo adicional para MTG Arena, incluindo Pioneer Masters, Historic Anthology IV e Kaladesh Remasterizada.

Roteiro do desenvolvedor

Em desenvolvimento

Dispositivos móveis

Como afirmamos na estreia de Renascer de Zendikar — em breve. Para propósitos do mapa de desenvolvedor, ainda listamos "Em desenvolvimento" porque em "Em breve" geralmente quer dizer que será a próxima atualização de jogo, e não será tão em breve assim. Entretanto, a cada mês nos aproximamos mais de MTG Arena ser lançado em dispositivos móveis, e planejamos dar suporte tanto para aparelhos iOS quanto Android no lançamento. Jogadores podem esperar os mesmos formatos, características e coleções que eles têm acesso atualmente a quando estão jogando em desktops.

Kaladesh Remasterizada

Essa é uma história em duas partes envolvendo tanto Kaladesh Remasterizada quanto Pioneer Masters. Como você provavelmente notou, adicionamos a primeiro como "Em desenvolvimento" e devolvemos a última para "Em concepção". Vamos esmiuçar os motivos de termos feito isso:

Aprendemos muito com Amonkhet Remasterizada, e queremos aproveitar isso o mais cedo possível.

Tivemos uma ideia melhor do nível de poder do Histórico em um mundo pós Jumpstart, Amonkhet Remasterizada e o Mythic Invitational, e achamos que seria um bom momento para reintroduzir Kaladesh e Revolta do Éter no MTG Arena.

Ainda é um passo em direção Pioneiro!

Uma das maiores aprendizados de Amonkhet Remasterizada foi como os jogadores escolhem interagir com a coleção e adicionar cards em sua coleção. Baseado em nossos formatos Históricos, por alto, a mesma quantidade de pessoas que jogavam Histórico Construído encomendavam boosters de Amonkhet Remasterizada através da loja no jogo. A matemática confirma. O que nos surpreendeu foi quantos jogadores participaram dos eventos de Draft e de Selado de Amonkhet Remasterizada, o que excedeu, e muito, as nossas expectativas e turvou a linha entre jogadores Históricos e Padrão.

O bloco de Kaladesh ficou conhecido por seu ambiente Limitado rápido e divertido, assim como por seus cards poderosos para jogos Construídos, então ele realmente contribuiu e consolidou a base para o Histórico que construímos ao longo do ano.

Kaladesh Remasterizada pode ser esperada por volta do fim do ano.

Em conceitualização

Pioneer Masters

Como pode ser observado acima, mudamos Pioneer Masters de volta para o desenvolvimento de conceito para poder aplicar o que aprendemos com Amonkhet Remasterizada e provavelmente aprenderemos com Kaladesh Remasterizada. Quando originalmente concebemos Pioneer Masters, colocamos bastante ênfase em elementos importantes do Construído, e embora isso permaneça como nosso guia, vamos usar esse tempo para mais testes para assegurar que o ambiente Limitado seja tão divertido quanto. Acreditamos que o tempo e as interações adicional farão de Pioneer Masters uma coleção melhor, entretanto, isso adia a data de lançamento para 2021.

Etapa de limpeza

Renascer de Zendikar (e mais!) estará disponível a partir dessa quinta, 17 de setembro. Fique de olho na sua página de status para as horas de manutenção agendada e, como sempre — siga-nos em @MTG Arena para as últimas notícias e atualizações.

Mal pode esperar? Fique ligado em nosso evento de Acesso Antecipado na quarta, 16 de setembro, no qual alguns de nossos streamers e criadores de conteúdo favoritos mostrarão a nova coleção e o novo meta durante todo o dia.

P.S. Não esqueça de fazer sua encomenda!