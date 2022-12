Wizards of the Coast

Além do Horizonte

Você já viu os cards, aprendeu sobre as mecânicas e até teve a chance de ver os cards em ação durante nosso evento de acesso antecipado. E nesta quinta-feira, Alchemy Horizons: Baldur's Gate (código de expansão: HBG) estará aqui para fazer o que o Alchemy faz de melhor: apresentar novos cards, liberar novas mecânicas e mudar um pouco as coisas com versões rebalanceadas de cards já existentes, proporcionando uma experiência de jogo dinâmica que você só encontra no MTG Arena.

Além desses princípios básicos que definiram o Alchemy desde seu início, Alchemy Horizons: Baldur's Gate nos proporciona um desafio de projeto único: pegar uma coleção desenhada para o jogo de mesa, em formato eterno e multijogador, e transformá-la em uma experiência digital ágil e divertida para jogos de um contra um, nos formatos Histórico e Padrão. Fazer isso foi uma missão incrivelmente longa, mas nós sabíamos que valeria a pena porque, além de nosso amor por Portal de Baldur e tudo relacionado ao D&D, há algo mais que nós (e nossos jogadores) adoramos: Brawl Histórico.

Brawl Histórico foi uma grande força motriz para querer manter o máximo possível das raízes de Commander na coleção, e o motivo pelo qual tentamos incluir o máximo possível de cards tirados de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur. Há alguns “ajustes de dia de lançamento” para um pequeno número de cards, a fim de assegurar que eles se adaptem melhor para o jogo digital de um contra um, mas esses ajustes foram relativamente menores, e a maioria dos cards de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur deve permanecer igual.

Claro, essa não seria uma coleção de Alchemy se não incluísse cards totalmente novos, projetados especificamente para o jogo digital. Esses cards serão facilmente identificáveis pelo símbolo “A” de Alchemy na parte central inferior, como o selo holográfico que aparece nos cards de mesa, além do uso de mecânicas exclusivas do formato digital, incluindo novas mecânicas que trazem o clima de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur ao MTG Arena: benção, equipe dupla e especializar.

Nós já falamos anteriormente sobre como essas mecânicas funcionam, mas queríamos usar um pouco mais de tempo para falar sobre especializar. Especializar é nossa adaptação da mecânica Antecedente; então, sim, você pode usar cards com especializar como seu Comandante em Brawl. Se escolher um card com especializar como seu comandante, você deve escolher uma especialização de cor, mesmo se escolheu ficar com o card monocolor. Uma roda de cores no construtor de deck fará você escolher a identidade de cor de especializar, que depois filtrará sua coleção para aderir às regras de identidade de cor de Brawl. Caso você feche a mensagem sem escolher uma especialização de cor, o card será removido da posição de comandante. Se você não tem certeza do que cada opção de especialização implica, pode clicar com o botão direito (ou tocar e segurar) em um card de especializar na sua coleção e selecionar "Ver opções de Especialização".

Por último, mas não menos importante: para dar a Alchemy Horizons: Battle for Baldur's Gate a experiência completa da coleção, incluímos cards do ano passado de Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms para completar as experiências de Draft e Selado.

Ainda bem que esta coleção inclui uma [autocard]Mochila de Carga[/autocard], porque ela vem com muita coisa. Quer você deseje começar um Brawl, mostrar sua Maestria de Coleção ou draftar um deck d20, Alchemy Horizons: Baldur's Gate tem algo para você — e ainda vem muita coisa por aí para manter a diversão e a empolgação até o lançamento de Dominária Unida.

O crescimento do MTG Arena

Quando o MTG Arena foi lançado on-line, ele dava suporte a apenas um formato construído: Padrão. Alguns anos depois, ainda tínhamos apenas dois: Padrão e Histórico. Mas, no ano passado, dobramos nosso número de formatos construídos principais: Padrão, Histórico, Alquimia e Explorador.

Como jogadores de Magic, é ótimo poder expandir nossas ofertas, incluindo experiências de Magic únicas que só existem no MTG Arena, e trazer diferentes e valiosas camadas para o jogo. Na verdade, um dos maiores pontos fortes de Magic é que há várias formas de jogar, com diversos tipos de jogadores. Seja você um veterano ou um novato, jogando na mesa ou on-line, e qualquer que seja seu formato favorito, estamos felizes que você seja parte de Magic.

É claro, esse crescimento gera novas necessidades! Todos os nossos principais formatos designados são importantes, e queremos assegurar aos jogadores que haverá conteúdo no MTG Arena para cada um deles. Aqui vão algumas das coisas que você verá ainda este ano:

Antes de mais nada, Alchemy Horizons: Baldur's Gate trará novos cards e ajustes (veja abaixo) para Alchemy e Histórico nesta semana!

Mais tarde neste verão do hemisfério norte, lançaremos duas novas Anthologies: Explorer Anthology 1 terá 20 cards válidos em Explorador, desde as grandes forças até os favoritos mais inusitados. Historic Anthology 6 terá 20 cards válidos apenas no formato Histórico, trazendo novas possibilidades ao nosso formato mais amplo e poderoso.

Para jogadores de Padrão que queiram fortalecer suas coleções antes da rotação, nós organizaremos várias semanas extras de Premier Draft para as coleções lançadas no último ano, começando por Innistrad: Caçada à Meia-noite.

Dominária Unida trará um novo conteúdo para todos os nossos formatos a primavera (outono do hemisfério norte), seguido por A Guerra dos Irmãos no fim do ano.

Cada uma dessas coleções continuará a receber lançamentos de cards suplementares de Alquimia nas semanas seguintes ao lançamento.

Embora nenhuma coleção de cards ou antologia em particular jamais possa dar suporte a todos os modos de jogo de Magic, queremos ter certeza de que os jogadores tenham conteúdos novos e empolgantes em todos os nossos formatos suportados. Conte para a gente o que você mais está esperando!

Ato de Rebalanceamento

Com o lançamento de Alchemy Horizons: Baldur's Gate, também faremos uma nova rodada de rebalanceamento em Alquimia e Histórico.

As primeiras mudanças têm como alvo alguns cards poderosos de arquétipos populares de Histórico. Decks baseados em mágicas de Izzet (geralmente com [autocard]Fênix Arco-lume[/autocard]) e decks de Comida baseados em sacrifícios foram pilares do metajogo de Histórico por muito tempo, muitas vezes ao ponto de excluir outras opções com seu poder e resiliência. Embora respeitemos que a estabilidade pode ser uma virtude em formatos sem rotatividade, ela também pode levar à obsolescência, e Histórico tem maior flexibilidade que um formato fiel ao formato de mesa, como Explorador.

Para ficar claro, o objetivo dessas mudanças não é eliminar esses arquétipos todos de uma vez, mas sim criar espaço para novas estratégias para desafiá-los. Esperamos que Histórico acabe recebendo novas caras junto das que já existem, e que haja mais opções de jogo.

O segundo conjunto de mudanças visa a dar um grande impulso em alguns arquétipos que não se desenvolveram totalmente em Alquimia. Decks baseados em mágicas e decks de marcadores +1/+1 ainda não alcançaram muito sucesso, mas essas mudanças darão a eles uma chance de recuperação nos meses finais, antes que alguns cards de suporte ou que fossem opções de construção rotacionem.

Também estamos banindo um card em Alquimia: [autocard]Ígnea Sorridente[/autocard]. Ígnea Sorridente surgiu recentemente como peça central de um poderoso deck de combo. Embora tenhamos pensado em rebalancear Ígnea ou um card relacionado para remover o combo, nossas tentativas o teriam removido completamente do formato ou o transformado em um card completamente diferente. Em situações como esta, um banimento ainda é a ação mais apropriada.

Histórico tem ferramentas muito mais robustas para desfazer ou superar este combo, portanto ele permanecerá jogável neste formato. Nós continuaremos monitorando seu comportamento e a taxa de jogo, e tomaremos mais ações caso seja necessário.

Para todos os detalhes e mais informações sobre essas mudanças, leia o artigo de Banidos e Restritos desta terça-feira.

Renovação acelerada

O lançamento de Alchemy Horizons: Baldur's Gate também significa nossos primeiros passos para a rotação de Padrão nesta primavera. Se alguma dessas palavras parece estranha para você, você pode ler nosso guia completo sobre Renovação e rotação, mas para aqueles que precisam refrescar a memória, aqui está tudo o que vem com este lançamento:

Decks de jogadores iniciantes atualizados : Esses decks terão apenas cards de Innistrad: Caçada à Meia-noite em diante, portanto eles continuarão válidos tanto em Alquimia quanto em Histórico após a rotação. Os jogadores que coletaram os decks de novos jogadores anteriores receberão todos os cards dos novos decks que ainda não coletaram como uma concessão automática

: Esses decks terão apenas cards de Innistrad: Caçada à Meia-noite em diante, portanto eles continuarão válidos tanto em Alquimia quanto em Histórico após a rotação. Os jogadores que coletaram os decks de novos jogadores anteriores receberão todos os cards dos novos decks que ainda não coletaram como uma concessão automática Novos Pacotes de Jump In! Os boosters com temas das coleções que rotacionarão deixarão de estar disponíveis, e os boosters restantes serão revistos para incluir apenas cards que não rotacionarão. Isso será feito juntamente com a adição de novos boosters com as novidades de Alchemy Horizons: Baldur's Gate.

Os boosters com temas das coleções que rotacionarão deixarão de estar disponíveis, e os boosters restantes serão revistos para incluir apenas cards que não rotacionarão. Isso será feito juntamente com a adição de novos boosters com as novidades de Alchemy Horizons: Baldur's Gate. Recompensas de Cards Individuais atualizadas (RCIs): Os jogadores agora só receberão RCIs de coleções que ainda serão válidas em Padrão e Alquimia após a rotação (ex.: A partir de Innistrad: Caçada à Meia-noite).

Os jogadores agora só receberão RCIs de coleções que ainda serão válidas em Padrão e Alquimia após a rotação (ex.: A partir de Innistrad: Caçada à Meia-noite). Draft Rápido: Por enquanto, os eventos de Draft Rápido só serão compostos por coleções a partir de Innistrad: Caçada à Meia-noite, para assegurar que os jogadores usem e colecionem cards que possam ser usados em Alquimia e Padrão após a rotação.

Agora que a rotação está a apenas alguns meses, queremos assegurar que quaisquer recompensas que você receber serão suas para jogar por muitos meses. A informação sobre recompensas de Renovação adicionais estará disponível em agosto.

Alchemy Horizons: Baldur's Gate

Alchemy Horizons: Baldur's Gate chega na quinta-feira, 7 de julho. Acompanhe nossas páginas de novidades para mais informações sobre horários de manutenção e status, e veja o blog de anúncios desta semana para saber as últimas informações sobre os próximos eventos e ofertas da Loja.