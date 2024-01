Wizards of the Coast

Houve um assassinato! Você está pronto para se juntar a Alquist Proft e aos demais detetives da Agência para tentar solucionar esses crimes nefastos? Então participe do evento de decks de história de Assassinato na Mansão Karlov, que será realizado de 27 de fevereiro a 5 de março, e ganhe estilos de card para sua coleção!

Detalhes do festival do evento de Decks de História de Assassinato na Mansão Karlov

Datas : 27 de fevereiro às 8h – 5 de março às 8h (UTC-08h)

: 27 de fevereiro às 8h – 5 de março às 8h (UTC-08h) Formato : Padrão pré-construído. Jogue com qualquer um dos cinco decks e mude com a frequência que desejar.

: Padrão pré-construído. Jogue com qualquer um dos cinco decks e mude com a frequência que desejar. Entrada : 2.500 ouro ou 500 gemas

: 2.500 ouro ou 500 gemas Estrutura : Jogue o quanto quiser até o fim do evento.

: Jogue o quanto quiser até o fim do evento. Recompensas:

Vitórias Recompensas 5 Estilo de card de exibição dossiê de Trostani, Três Sussurros 4 Estilo de card de exibição dossiê de Etrata, Fugitiva Mortífera 3 Estilo de card de exibição dossiê de Teysa, Oligarca Opulenta 2 Estilo de card de exibição lupa de Essa Conta Não Fecha 1 Estilo de card de exibição lupa de Exigir Respostas 0 Estilo de card de exibição lupa de Chamar uma Testemunha Surpresa

Chamar uma Testemunha Surpresa Exigir Respostas Essa Conta Não Fecha

Teysa, Oligarca Opulenta Etrata, Fugitiva Mortífera Trostani, Três Sussurros

Ansioso demais para esperar pelo evento? Então pegue sua lente de aumento e seu chapéu de detetive, pois os eventos de Pré-lançamento começam no dia 2 de fevereiro na loja mais próxima de você. Você também pode reservar Assassinato na Mansão Karlov agora mesmo no MTG Arena para ser o primeiro em cena para o lançamento, no dia 6 de fevereiro.

Até lá, use esses decks para preencher seus arquivos e encontrar os suspeitos!

Decks de História do Evento de Festival

Crimes Scenes & Seances

(Sindicato Orzhov)

Kaya está em busca da verdade! Teysa foi assassinada, e o assassino está à solta! Este deck é focado em agrupar uma força de Espíritos com Kaya, Justiça dos Espíritos, e Teysa, Oligarca Opulenta, para depois se certificar de que eles chegam até o alvo com Delney, Sentinela das Ruas. Use o poder dos mortos para encontrar Pistas e prender criminosos.

3 Teysa, Opulent Oligarch 9 Swamp 11 Plains 2 Kaya, Spirits' Justice 4 Shadowy Backstreet 2 Call a Surprise Witness 2 Murder 2 Delney, Streetwise Lookout 2 Makeshift Binding 3 Marketwatch Phantom 2 Leering Onlooker 2 On the Job 2 Sanguine Savior 3 Neighborhood Guardian 3 Snarling Gorehound 3 Wispdrinker Vampire 3 Novice Inspector 2 Assemble the Players

Minored in Criminology

(Bant)

Após ter encontrado o caminho para mais um plano, Kellan começa a se especializar como detetive! Junte-se a ele nesta jornada para solucionar os crimes de Ravnica sob a tutela de Ezrim, o arconte que construiu a Agência. A estratégia deste deck é jogar terrenos e juntar uma pilha de Pistas para manter sua mão cheia de cards e seus Detetives em segurança. Aguarde até reunir todos os fatos para, depois, jogar Ezrim, Chefe da Agência e outros Detetives poderosos para vencer o oponente!

2 Ezrim, Agency Chief 4 Plains 6 Island 2 Kellan, Inquisitive Prodigy 4 Hedge Maze 4 Lush Portico 4 Meticulous Archive 2 Escape Tunnel 2 Thinking Cap 2 Magnifying Glass 2 Steamcore Scholar 2 Fae Flight 3 Private Eye 3 Novice Inspector 2 Perimeter Enforcer 1 Agency Outfitter 1 Forest 2 Sharp-Eyed Rookie 2 Buried in the Garden 2 Evidence Examiner 2 Projektor Inspector 2 Mistway Spy 2 Bite Down on Crime 2 Exit Specialist

Sideline Schemes

(Culto de Rakdos)

Judith está de volta com seus planos mirabolantes, que incluem despistar investigadores e emboscar detetives curiosos demais. Sideline Schemes é um deck baseado em usar mágicas instantâneas e feitiços de dano juntamente com criaturas para remover as ameaças do oponente e fortalecer as suas. Judith, Especialista em Carnificina, usa sua habilidade para criar fichas poderosas ou conceder toque mortífero e vínculo com a vida para remover criaturas poderosas por um custo reduzido.

4 Raucous Theater 10 Swamp 2 Innocent Bystander 10 Mountain 4 Judith, Carnage Connoisseur 1 Case of the Stashed Skeleton 2 Shock 2 Barbed Servitor 2 Unscrupulous Agent 2 Leering Onlooker 3 Clandestine Meddler 2 Torch the Witness 2 Blood Spatter Analysis 3 Demand Answers 2 Person of Interest 2 Rune-Brand Juggler 2 Long Goodbye 3 Deadly Complication 2 It Doesn't Add Up

It's Elementary

(Esper)

Alquist Proft tem um novo caso para solucionar, e Etrata tem um nome para inocentar. Juntos, a dupla dinâmica combinará astúcia e artimanha para chegar ao fundo da questão! Este deck foi desenvolvido para utilizar o suporte das Pistas fornecido por cards como Alquist Proft, Investigador Mestre, para fortalecer poderosos Assassinos como Etrata, Fugitiva Mortífera, e Garota-massacre, Assassina Renomada. Vença o jogo transformando os cards do oponente em suas próprias criaturas e tornando-as ainda mais poderosas dando murchar para todo o campo de batalha!

3 Alquist Proft, Master Sleuth 1 Plains 8 Island 3 Etrata, Deadly Fugitive 6 Swamp 2 Massacre Girl, Known Killer 2 Slice from the Shadows 2 Coerced to Kill 4 Undercity Sewers 2 Shadowy Backstreet 2 Meticulous Archive 2 Mistway Spy 2 Faerie Snoop 2 Exit Specialist 2 Alley Assailant 2 Cold Case Cracker 2 Not on My Watch 2 Deduce 2 Escape Tunnel 2 Jaded Analyst 2 Proft's Eidetic Memory 2 Cryptic Coat 1 Lazav, Wearer of Faces 2 Curious Cadaver

Caught Red Branched

(Naya)

Toda Ravnica leva à grande árvore Vitu-Ghazi, assim como todas as pistas! Trostani foi encontrada no centro de uma trama mortal, transformando os cidadãos de Ravnica em assassinos. Desenvolva seus recursos para jogar as poderosas criaturas do deck e acabar o jogo com estilo. Trostani, Três Sussurros, usa incrementos flexíveis para dar a cards como Anzrag, o Toupeiremoto, e Tolsimir, Luz da Meia-noite, o poder de que precisam para solucionar o caso e finalizar o jogo.

4 Commercial District 5 Plains 4 Lush Portico 1 Branch of Vitu-Ghazi 2 Anzrag, the Quake-Mole 7 Forest 2 Trostani, Three Whispers 2 Elegant Parlor 2 Tolsimir, Midnight's Light 2 Worldsoul's Rage 1 Unyielding Gatekeeper 1 Audience with Trostani 2 Neighborhood Guardian 1 Mountain 2 Nervous Gardener 2 Greenbelt Radical 2 Inside Source 2 Museum Nightwatch 2 Aftermath Analyst 2 Makeshift Binding 2 Escape Tunnel 3 Hard-Hitting Question 2 Rubblebelt Maverick 2 Tunnel Tipster 2 They Went This Way 1 Caught Red-Handed

Decks de História de Fora do Evento

Beware the Wolf

Deck de Brawl

Tolsimir é o protetor élfico da guilda Selesnya; mas, agora, é seu adorado companheiro Voja que está na linha de frente da batalha. Este deck une dois tipos de criatura poderosos, Elfos e Lobos, em uma estratégia infalível. Voja, Mandíbulas do Conclave, dá marcadores às suas criaturas igual ao número de Elfos que você controla e compra cards igual ao número de Lobos que você controla, permitindo que você defenda Selesnya com facilidade. E não se esqueça do seu fiel companheiro Tolsimir!