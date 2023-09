Conforme nos aproximamos do 5º aniversário do Magic: The Gathering Arena, queremos dar uma olhada no estado atual do construído e discutir como abordamos nossos formatos.

Quando lançamos o MTG Arena, tínhamos exatamente um formato construído: o Padrão. Após cinco anos, oferecemos suporte para seis formatos, tendo efetivamente adicionado um novo formato por ano. Neste tempo, milhões de jogadores de Magic vieram para nosso jogo. Alguns têm jogado Magic há décadas, enquanto outros estão dando seus primeiros passos no jogo. Alguns jogadores buscam avidamente um meta em evolução, onde podem prontamente ajustar e modificar seus decks para se manterem atualizados, enquanto outros buscam estabilidade, onde podem escolher um único deck e mantê-lo por anos. A ampla variedade de jogadores do MTG Arena o torna belo, e os motivos pelos quais nós jogamos são igualmente únicos.

Nosso objetivo é apoiar tantas preferências de jogo quanto possível, mantendo grupos de emparceiramentos saldáveis e diversos. É isso que move nossa filosofia de formatos. Há uma tensão inerente aqui: dar a mais jogadores os modos que eles querem geralmente significará criar novos formatos, mas isso irá fragmentar os grupos de emparceiramentos, levando a menores contagens de jogadores neles, tempos de espera mais longos e piores partidas (tais como mais emparceiramentos de ranking cruzado).

Para resolver isso, tentamos oferecer uma distribuição de formatos que alcance a maior quantidade de motivações dos jogadores quanto possível, ao mesmo tempo em que mantém o número de formatos baixo o suficiente para propiciar emparceiramentos rápidos e de alta qualidade.

Jogo de mesa e digital, com rotação e sem rotação

Agrupamos nossos principais formatos em dois eixos: de mesa/digital e com rotação/sem rotação:

(O Brawl não se encaixa bem nesses eixos, e falaremos mais sobre isso abaixo.)

Nossos formatos de mesa priorizam a paridade em como o Magic de mesa é jogado, porque sabemos que os jogadores querem essa similaridade. No Padrão temos paridade total, e no Explorador, que é baseado no Pioneiro, estamos trabalhando para suportar pelo menos todos os cards que são frequentemente jogados. Quando necessário, a ferramenta para manter o equilíbrio nesses formatos é banir cards, sendo que essas decisões acompanham as de mesa. Esses formatos são ótimos para jogadores que querem jogar tanto em mesa quanto no MTG Arena, ou jogadores que começaram no jogo de mesa e querem continuar a jogar formatos familiares no espaço digital.

Os formatos digitais são onde nos voltamos para a natureza digital do MTG Arena, e onde nos valemos de algumas ferramentas que só existem no jogo digital. O engajamento em um jogo digital é diferente de jogos físicos, em especial em termos da alta taxa de jogo e da facilidade em compartilhar conhecimento, o que significa que os metajogos podem ser resolvidos mais rapidamente. Muitos jogos digitais desenvolveram fomas de resolver isso, e os formatos digitais do MTG Arena permitem que o Magic também use essas ferramentas.

Para nossos formatos digitais, Alquimia e Histórico, pudemos usar ferramentas como rebalanceamento ou entregas de conteúdo mais frequentes para manter o meta mais saudável, mais fluído e mais diverso. Nossos dados mostram que essas ferramentas estão nos ajudando a alcançar estes objetivos e tornar esses formatos espaços atraentes e saudáveis para nossos jogadores focados no digital.

Continuaremos a manter os formatos de mesa, porque sabemos que a autenticidade e paridade é algo que muitos jogadores valorizam. Também sabemos que existem jogadores que preferem formatos que funcionam em um ritmo digital, por isso continuaremos a usar os dados e as ferramentas disponíveis para propiciar a eles formatos saudáveis e em evolução.

Notas dos Formatos

Aqui está uma amostra da distribuição de jogos entre os principais formatos do MTG Arena em um mês recente. Isso inclui apenas jogos fora de eventos, ou seja, as filas combinadas de jogos e ranqueados, incluindo melhores de um e melhores de três.

Isto mostra uma distribuição saudável que pode parecer um pouco diferente do que você experimenta durante seu próprio jogo, quando conversa com amigos ou lê conteúdo on-line. Como cada pessoa tem seu próprio gosto, e cada comunidade tem suas próprias tendências, isso pode ser esperado. A coisa importante a se lembrar é que todos estão certos sobre o que preferem, e que nosso trabalho no MTG Arena é fornecer a melhor experiência possível para tantos jogadores quanto pudermos. Equilibramos nossos esforços por toda a base ampla de jogadores, o que significa que podemos acabar empregando mais tempo e recursos nas partes do jogo que impactam mais jogadores. Nós amamos a ampla variedade de formas como Magic é jogado, e queremos apoiar essa variedade tanto quanto possível, mas não temos como abordar tudo ao mesmo tempo.

Padrão

Enquadramento no MTG Arena: análogo ao jogo de mesa que rotaciona a cada três anos para mudanças graduais no metajogo.

Padrão é o formato mais popular no MTG Arena, representando a maior porção de jogos disputados em várias filas (Ranqueada, Jogo e assim por diante). O gráfico exibido acima é anterior à rotação, por isso você pode ver a a fatia do Padrão diminuindo um pouco enquanto o Histórico e outros modos sobem levemente. A despeito deste padrão cíclico, o Padrão ainda é o líder claro.

A partir deste ano, estamos ampliando a janela de rotação do Padrão para incluir três anos de coleções. Acreditamos que estas mudanças ajudarão a dar ao Padrão uma combinação de arquétipos mais interessantes, mais vigor e mais estabilidade. (Leia mais sobre isso no artigo Revitalizando o Padrão.)

O Padrão no MTG Arena se mantém em paridade total com o jogo de mesa, com equivalência nas regras, conjunto de cards, banimentos e assim por diante. Isso o torna um excelente formato para jogadores que valorizam a similaridade com o jogo de mesa ou jogadores que estão buscando um metajogo que ainda mude, mas de forma mais lenta, para que seja possível jogar e ver uma combinação de decks por um maior período de tempo. De forma geral, é um ótimo formato para todos os nossos jogadores.

Explorador

Enquadramento no MTG Arena: formato de mesa baseado no Pioneiro e se aproximando rapidamente da paridade.

O Explorador é baseado no Pioneiro, e embora ele ainda não tenha o conjunto completo de cards, segue as mesmas mudanças de regras e lista de banidos que o Pioneiro. Continuamos a construir o conjunto de cards, nos focando primariamente nos cards que são importantes para o metajogo competitivo, mas com alguns outros favoritos dos fãs incluídos aqui e ali.

Quando introduzimos o Explorador no ano passado, dissemos que demoraria vários anos para alcançar a paridade com o Pioneiro competitivo, e ainda estamos nesse caminho. Acreditamos que conseguiremos atingir isso no final de 2024 ou início de 2025, com o lançamento de Pioneer Masters. Sabemos que esse é um prazo maior do que os jogadores de Explorador querem, mas como o gráfico acima mostra, nossos jogadores estão espalhados em uma variedade de formatos, e precisamos equilibrar nossos esforços entre todos eles.

Atualmente, o Explorador suporta uma ampla variedade de arquétipos do Pioneiro, e muitos outros são jogáveis com pequenas trocas de alguns cards usuais. A inclusão de Khans de Tarkir mais adiante este ano irá ampliar o formato ainda mais, trazendo Cruzeiro do Tesouro, Revirar o Tempo, diversas criaturas com esquadrinhar e muito mais.

Alquimia

Enquadramento no MTG Arena: formato digital que rotaciona para manter dois anos de cards para um metajogo que se renova rapidamente.

Ao trabalhar o gerenciamento de formatos com a equipe de design do Magic nos primórdios do MTG Arena, ficou muito claro que muitos jogadores de MTG Arena e de jogo de mesa estavam buscando coisas diferentes em um formato com rotação. Dos jogadores de mesa ficávamos ouvindo um desejo por mais estabilidade, enquanto os jogadores digitais queriam que as coisas se movessem e mudassem com mais rapidez. Isso foi um elemento impulsionador fundamental na criação do Alquimia — criar um formato que se movesse em um ritmo digital e usasse as ferramentas digitais para manter as coisas justas, fluídas e divertidas.

Alquimia também dá a oportunidade dos engenheiros do MTG Arena trabalharem em conjunto com os designers de Magic, para que possamos identificar comportamentos de cards que são novos, mas também simples de implementar no MTG Arena. E, como esses cards são exclusivos do MTG Arena, podemos trabalhar com os designers de Magic para ajustar esses cards, o que torna adicionar cards ao Alquimia muito mais fácil do que em muitos dos demais formatos, e muito mais fácil do que com coleções antigas, nas quais precisamos seguir cards que já foram impressos e são imutáveis.

Estamos contentes com a forma como o Alquimia tem sido jogado até o momento. O metajogo se manteve aberto e diverso, com uma grande quantidade de mudanças, mesmo de semana a semana. Sentimos que isso cria um formato interessante e engajante, e as tendências de ritmo de jogo apóiam isso, com jogadores novos e veteranos se voltando para o formato.

Com o lançamento de Terras Selvagens de Eldraine, o Alquimia ganhou outra diferenciação do Padrão, pois o Padrão mudou para uma rotação de três anos e o Alquimia permanece em dois anos (mais sobre isso no artigo Atualizações no Padrão e Alquimia no MTG Arena). Essa diferença auxilia a diversificar o público de cada formato e ajuda o Alquimia a continuar entregando um metajogo em rápida mudança, diverso e balanceado, criado para agradar tanto jogadores novos quanto veteranos focados no digital ou em alta taxa de jogo, enquanto o Padrão segue acompanhando a autenticidade do jogo de mesa.

Histórico

Enquadramento no MTG Arena: formato digital sem rotação com um conjunto de cards selecionados para garantir o equilíbrio, a diversidade e a diversão.

O Histórico começou a vários anos como “o lugar para jogar com todos os seus cards do MTG Arena” e com um plano de usar adições selecionadas de cards para criar um formato digital único com seu próprio clima, decks e metajogo. Estamos extremamente felizes com a forma como o Histórico evoluiu para um formato diverso e divertido, que se posiciona entre o Pioneiro e o Moderno em termos de nível de poder.

Estamos particularmente felizes com a variedade no formato, e adoramos ver os decks como Sacrários, Fractius ou decks temáticos ligados à narrativa de Universes Beyond saltando nas tabelas de arquétipos. O forte número de jogos no Histórico, onde ele é nosso segundo formato mais popular e crescendo, nos mostra que há vários jogadores que também acham o formato divertido.

No início da vida do Histórico, ele passou por diversas grandes mudanças, conforme a inclusão de Strixhaven: School of Mages's Mystical Archive, o Jumpstart original e outras inovações de mesa perturbaram metajogos existentes. Futuramente, seremos um pouco mais cuidadosos com o que estaremos permitindo no Histórico, porque acreditamos que ele está em um bom lugar e não precisa de uma grande revolução.

Certamente, futuras inclusões como Modern Horizons 3 terão um grande impacto no Histórico, trazendo muitos novos cards poderosos. Entretanto, gostamos do espaço de poder fundamental que o Histórico está ocupando, e não queremos mudar isso com um grande salto, por isso continuaremos a gerenciar quais cards entram no formato, como foi visto com os cards de Contos Encantados pré-banidos. Principalmente, queremos garantir que o Histórico permaneça equilibrado, diverso e divertido para uma grande variedade de jogadores.

Brawl Histórico e Brawl

Enquadramento no MTG Arena: formato divertido e casual com decks de um de cada construídos ao redor de um comandante.

Da última vez que falamos sobre formatos, nos concentramos em discutir os quatro formatos primários do MTG Arena , mas isso deixou os jogadores imaginando onde seu formato favorito, o Brawl, se encaixaria. Nos últimos 12 meses, mais ou menos, o Brawl cresceu notavelmente, e agora representa uma porção considerável de nossos jogos. Em particular, estamos vendo mais jogadores que se focam no Brawl em oposição àqueles que o tratam como uma alternativa casual ao seu formato preferido. Os dados de jogo acima combinam tanto no Brawl normal quanto o Brawl Histórico, mas o Brawl Histórico representa a maior parte dos jogos.

Com o Brawl, geralmente buscamos apoiar uma variedade de estilos de jogo, porque sabemos que os jogadores gostam de uma ampla variedade de comandantes e níveis de poder. Rapidamente vimos que alguns comandantes são mais fortes que outros, por isso usamos modelos de emparceiramento baseados no comandante no Brawl, para assegurar que os jogadores possam encontrar partidas justas e divertidas para qualquer comandante que queiram usar. Devido a esse desequilíbrio, nos focamos nas filas casuais, em vez das ranqueadas, no Brawl.

Futuro

Quando lançamos o MTG Arena em Beta aberto há cinco anos, tínhamos um formato em nossas filas: Padrão. Agora temos cinco. Uma expansão clara tem sido o padrão... err... histórico, mas é pouco provável que continuaremos nesse ritmo. Acreditamos que atingimos uma variedade de formatos que fornece um bom equilíbrio entre cobrir as motivações dos jogadores e manter filas saudáveis. Embora tenhamos visto o interesse dos jogadores pelo Moderno no MTG Arena, especialmente após nosso recente anúncio na GenCon sobre Modern Horizons 3, isso não é algo que atualmente esteja em nossos planos. Simplesmente há uma diferença de conteúdo muito grande para preenchermos no futuro próximo.

Isso não significa que não teremos mudanças, porém. Por exemplo, ambos o Padrão e o Alquimia verão pequenas mudanças em seus papéis conforme começamos a sentir o impacto dos novos agendamentos de rotação, e isso poderá nos revelar coisas que teremos que ajustar. Também estamos começando a acumular muitos cards que são ou muito poderosos ou muito disruptivos no Histórico, o que é algo sobre o qual já estamos pensando. Também estamos conversando ativamente sobre o que mais podemos fazer para ajudar a entusiasmar e apoiar os jogadores de Brawl, à medida em que os vemos se tornando um segmento maior da população.

As ofertas de formato do MTG Arena continuarão a se adaptar, e possivelmente crescer, conforme os jogadores mudam a forma como estão jogando. Nossos objetivos se mantêm os mesmos: fornecer um sistema de emparceiramento saudável para a maior gama de jogadores que pudermos.