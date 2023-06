Wizards of the Coast

É um negócio perigoso, sair pela porta. Você pisa na estrada e, se não controlar seus pés, não há como saber para onde será levado! Felizmente, nós selecionamos sete decks temáticos com cards de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ como uma forma fantástica para os jogadores começarem sua jornada pela Terra Média no MTG Arena.

Mergulhe na história com seis decks de 60 cards contendo apenas cards de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média utilizáveis em Alquimia e Histórico, além de um deck de Brawl Histórico com cards de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média e cards de Histórico que oferecem sinergia com seu comandante, Tom Bombadil.

Elfos de Galadriel

(O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Alquimia)

Simic

Este é um deck temático baseado na sinergia que existe entre Elfos e vidência em O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, onde estão presentes Galadriel e seu povo, os Galadhrim. O deck também conta com outros rostos familiares, como Elrond e Legolas. A mecânica “vidência” permite que você olhe os X cards do topo do seu grimório, coloque qualquer número deles no fundo do seu grimório em qualquer ordem e coloque o restante no topo do seu grimório em qualquer ordem.

Cards de destaque:

2 Glorious Gale 7 Island 2 Elrond, Lord of Rivendell 4 Rivendell 2 Elven Farsight 2 Arwen Undómiel 2 Lothlórien Lookout 2 Glorfindel, Dauntless Rescuer 2 Chance-Met Elves 3 Celeborn the Wise 2 Legolas, Master Archer 4 Elrond, Master of Healing 13 Forest 4 Galadriel of Lothlórien 2 Legolas, Counter of Kills 1 Galadhrim Guide 2 Shower of Arrows 3 Fall of Gil-galad 1 Elvish Mariner

Jornada do Hobbit

(O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média em Alquimia)

Abzan

Este deck narra toda a jornada de Frodo e Samwise, do início de sua aventura no Condado ao encontro com Gollum durante seu percurso rumo ao Monte da Perdição, chegando ao destino final do O Um Anel e de seus portadores. O deck inclui três versões diferentes de Frodo e de Gollum e duas de Samwise. Ele inclui cards que representam cenas culminantes, incluindo a emboscada de Shelob, o resgate de Frodo, a traição de Gollum e a caída no Monte da Perdição e o resgate de Frodo e Samwise por Landroval, uma das Grandes Águias. O deck apresenta fichas de Comida, o Anel tenta você e habilidades desencadeadas de morte.

Cards de destaque:

2 Frodo, Sauron's Bane 2 Sméagol, Helpful Guide 6 Forest 7 Swamp 2 Frodo Baggins 2 Samwise Gamgee 2 Frodo, Determined Hero 2 Hobbit's Sting 2 Samwise the Stouthearted 2 Landroval, Horizon Witness 4 Gollum's Bite 2 Sam's Desperate Rescue 2 Gollum, Patient Plotter 2 Gollum, Scheming Guide 2 Shelob's Ambush 2 The Ring Goes South 2 Mount Doom 2 Sting, the Glinting Dagger 2 Phial of Galadriel 2 The One Ring 9 Plains

Rivalidade

(O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Alquimia)

Temur

Este é um deck que representa a amizade e a rivalidade existente entre Legolas e Gimli. Nele estão presentes ambas as versões dos personagens. O deck atinge seus melhores resultados quando usa seus cards e Equipamentos de suporte para aumentar o poder de Legolas e Gimli e remover criaturas inimigas do campo de batalha. Os cards seguem Legolas e Gimli desde seu seu primeiro encontro, cruzando as Minas de Moria, batalhando no Abismo de Helm e culminando na Batalha dos Campos de Pelennor.

Cards de destaque:

2 Gimli's Axe 9 Forest 4 Gimli's Fury 4 Gimli, Counter of Kills 4 Legolas, Master Archer 8 Mountain 2 Galadhrim Bow 2 Shower of Arrows 4 Friendly Rivalry 4 Gimli, Mournful Avenger 4 Legolas, Counter of Kills 5 Island 2 Doors of Durin 2 Gift of Strands 2 Mines of Moria 2 Council's Deliberation

Descida de Saruman

(O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Alquimia)

Esper

Este deck segue toda a trajetória de Saruman, do seu encontro com Gandalf, onde dá início à sua trapaça, à sua derrota na batalha de Isengard e eventual fim no Condado, nas mãos do seu próprio seguidor Gríma Língua de Cobra. Este deck cria fichas de Orc Exército e rouba habilidades do oponente. Ele conta com três versões de Saruman, duas das quais com habilidades que são desencadeadas quando duas ou mais mágicas tiverem sido jogadas em um turno e uma terceira onde “Charcote” exerce sua tirania sobre os terrenos do oponente. Além disso, o deck conta com diversos feitiços e mágicas instantâneas que ajudam você a controlar o campo de batalha até que o poderoso exército de Isengard possa ser arregimentado.

Cards de destaque:

4 Saruman of Many Colors 2 Palantír of Orthanc 4 Plains 12 Island 2 Bewitching Leechcraft 4 Deceive the Messenger 4 Treason of Isengard 4 Saruman's Trickery 4 Saruman the White 4 Storm of Saruman 2 Orcish Bowmasters 2 Nasty End 2 Gríma Wormtongue 2 Sharkey, Tyrant of the Shire 8 Swamp

Exército de Sauron

(O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Alquimia)

Grixis

Este tem como tema as forças malignas de Sauron. Ele traz diversos generais e capitães do exército de Sauron, além do próprio senhor sombrio juntamente com seu O Um Anel. A estratégia do deck é arregimentar um grande número de Orcs enquanto usa os poderosos efeitos de criaturas lendárias para aumentar ainda mais seu Exército Orc e dar-lhe habilidades como toque mortífero. Simultaneamente, o jogador deverá utilizar a mecânica o Anel tenta você para criar um poderoso guardião do Anel.

Cards de destaque:

3 Sauron, the Dark Lord 5 Mountain 10 Swamp 7 Island 4 Treason of Isengard 2 Saruman the White 2 Saruman's Trickery 2 Witch-king of Angmar 2 Orcish Bowmasters 1 One Ring to Rule Them All 2 Gothmog, Morgul Lieutenant 9 Nazgûl 1 The One Ring 2 Mauhúr, Uruk-hai Captain 2 Mount Doom 2 The Mouth of Sauron 4 Call of the Ring

O Casamento

(O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Alquimia)

Bant

Este deck tem como foco a história romântica de Aragorn e Arwen. Os cards mostram a reunião de ambos em Valfenda, seu casamento após o fim da guerra e o início do seu reinado durante a Era dos Homens. O deck tem como foco o uso de vidência e o Anel tenta você para fortalecer as criaturas no campo de batalha, fazendo uso de poderosos encantamentos e Equipamentos para levar a estratégia até a vitória.

Cards de destaque:

9 Forest 6 Island 9 Plains 4 Arwen, Mortal Queen 4 Aragorn and Arwen, Wed 4 Aragorn, Company Leader 4 Flowering of the White Tree 2 Minas Tirith 4 Elrond, Lord of Rivendell 2 Rivendell 4 Arwen Undómiel 2 Dawn of a New Age 4 Arwen's Gift 2 Andúril, Flame of the West

Livro de Canções de Bombadil

(Brawl Histórico)

Este é um deck baseado em Sagas que tem como foco a paixão de Tom Bombadil por histórias e canções. Ele usa as mecânicas proliferar e histórico para ajudar a acelerar e desencadear os encantamentos de Saga. O deck contém cards de Saga de Kamigawa: Dinastia Neon que se transformam em criaturas e cards de Pretores de Marcha das Máquinas que se transformam em Sagas. Ele também contém todas as Sagas de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Cards de destaque: