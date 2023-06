Wizards of the Coast

Uma festa muito esperada está prestes a ser realizada, com a chegada de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ ao MTG Arena! Traremos a você a experiência completa de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, incluindo a Maestria de Coleção, eventos Limitados, preciosos Pacotes Dourados e muito mais!

Continue lendo para saber como você pode juntar-se à Sociedade no MTG Arena!

Mecânicas

Para mais informações, veja o artigo O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

O Anel

O Anel é um fardo pesado, mas nós não vamos enviar você sozinho!

Se você se sentir tentado a fazer uso do grande e terrível poder concedido pelo Anel, basta olhar para o campo de batalha para lembrar-se do seu poder. Quando você escolher um guardião do Anel, ele ganhará um distintivo especial, e o texto de regras do card será atualizado automaticamente com as habilidades recebidas do Anel.

Além disso, você poderá consultar o emblema no lado esquerdo do campo de batalha para acompanhar seu progresso, que também serve como um aviso útil de todo o poder que o Anel comanda.

Arregimentar

Você quer ver a grandeza do nosso exército?

Arregimentar é uma mecânica que retorna, embora nesta história, você estará arregimentando um Exército Orc. Conforme mencionado no artigo principal de mecânicas, cards mais antigos receberão uma atualização para poder dizer “Arregimentar Zumbis N”, e se a criatura do Exército em que você colocar marcadores +1/+1 ainda não for um Zumbi, ela se tornará um Zumbi além de seus outros tipos.

Isso também significa que você pode usar cards com arregimentar mais antigos com os desta coleção! Exército de Orcs Zumbis? Exército de Orcs Zumbis.

Informações Adicionais de Cards

Além de mecânicas novas ou atualizadas, existem algumas interações entre cards dignas de nota que queremos destacar quando você joga no MTG Arena:

Golpe Fatídico de Isildur – Você ouve uma voz, remota mas clara, gritando, “Um jogador não pode conjurar uma mágica instantânea lendário ou feitiço, a menos que aquele jogador controle uma criatura lendária ou um planeswalker lendário”.

– Você ouve uma voz, remota mas clara, gritando, “Um jogador não pode conjurar uma mágica instantânea lendário ou feitiço, a menos que aquele jogador controle uma criatura lendária ou um planeswalker lendário”. Hobbit Ágil – Se você tem Comida, mas em vez disso quer pagar mana, recuse sacrificar uma Comida.

– Se você tem Comida, mas em vez disso quer pagar mana, sacrificar uma Comida. O Balrog, Ruína de Durin – Se você planeja sacrificar fichas de Tesouro, faça isso antes de começar a conjurar este card.

– Se você planeja sacrificar fichas de Tesouro, faça isso antes de começar a conjurar este card. Pequenina Deliciada – O recurso de virar automaticamente não sabe quando você precisa que sua mágica não seja anulada Se deseja usar o card, vire manualmente com antecedência.

Mergulhe na Terra Média

Quer seja novo no mundo de Magic ou esteja celebrando seu 111º aniversário (mais ou menos) de aventuras, Pule pra dentro da Terra Média é uma ótima forma de você experimentar a coleção de cards lá e de volta outra vez. Estamos atualizando nosso evento Jump In! para apresentar pacotes temáticos inteiramente em torno de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, permitindo que você experimente de forma rápida várias formas de jogar.

Você vai liderar a Horda de Sauron dos Portões Negros ou ficar ao lado do Condado valente? A escolha é sua, incluindo . . . café da manhã.

Para mais informações sobre nosso evento Limitado Pule pra dentro da Terra Média, leia o artigo dedicado a isso!

Colecionando O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ no MTG Arena

Conforme dito acima, com O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, vamos trazer a você a experiência completa de uma coleção de cards de Magic. Você poderá comprar boosters em sua loja, participar de eventos de Draft e Selado, montar decks construídos para Histórico e Alquimia e ganhar recompensas enquanto tenta conseguir a Maestria de Coleção do Anel.

Ao comprar boosters de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média na loja, seu medidor de Pacote Dourado será aumentado, e cards de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média serão adicionados aos Pacotes Dourados.

Devido à natureza especial dessa coleção de Universes Beyond, os boosters só estarão disponíveis para compra nas lojas até 2025. Não tenha medo! Se quiser adicionar cards para sua coleção depois dessa data, você ainda poderá criá-los usando curingas.

Sua Jornada Começa

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média chegará na terça-feira, dia 20 de junho de 2023 ao MTG Arena! Assegure-se de ficar ligado em sua página de status para mais informações sobre os próximos horários de manutenção!