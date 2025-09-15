Compilado por Eric Levine

Com o lançamento de Através das Trilhas dos Presságios chegando em breve ao MTG Arena, gostaríamos de compartilhar algumas informações sobre o que esperar da nova coleção! Embora não tenhamos espaço para falar sobre cada card individual neste artigo, achamos que seria útil discorrer sobre a legalidade dos cards de forma geral, além das mecânicas novas e regressantes da coleção.

Notas gerais

Legalidade dos cards

Os cards de Através das Trilhas dos Presságios podem ser usados em todos os seus formatos favoritos do MTG Arena: Padrão, Alquimia, Histórico, Pioneiro, Atemporal, Brawl e outros.

Ao abrir boosters de Através das Trilhas dos Presságios, você também verá cards da folha bônus Trilha dos Presságios. Esses cards podem ser jogados no Histórico, Atemporal e Brawl, além de outros formatos que já permitam um card com o mesmo nome.

Nova habilidade de palavra-chave: Tecer

Tecer é uma nova habilidade de palavra-chave que permite que os jogadores conjurem um card com tecer por um custo inferior se também devolverem uma criatura virada que controlam para a mão. "Tecer [custo]" significa "Você pode conjurar este card pagando [custo] e devolvendo uma criatura virada que você controla para a mão de seu dono, em vez de pagar seu custo de mana".

97862_OM1: Detect Intrusion

Detectar Intrusão

{1}{U}

Mágica Instantânea

Tecer {U} (Você pode conjurar esta mágica por {U} se também devolver uma criatura virada que você controla à mão de seu dono.)

Anule a mágica instantânea, o feitiço ou a habilidade desencadeada alvo.

97960_OM1: Borys, the Spider Rider

Borys, Ginete de Aranhas

{1}{R}{G}

Criatura Lendária — Aranha Humano Herói

4/3

Tecer {R}{G} (Você pode conjurar esta mágica por {R}{G} se também devolver uma criatura virada que você controla à mão de seu dono.)

Atropelar

Se Borys foi conjurado com tecer, ele entra com X marcadores +1/+1, sendo X o valor de mana da criatura devolvida.

Tecer representa um custo alternativo. Se algum outro efeito permitir que você jogue um card pagando um custo alternativo diferente, incluindo “sem pagar seu custo de mana”, você não poderá pagar o custo de tecer além do outro custo alternativo. Caso se aplique algum custo adicional de outras fontes, esses custos também deverão ser pagos.

É necessário seguir todas as regras normais de tempo ao conjurar uma mágica com tecer. No caso de uma criatura, isso normalmente significa que você deverá conjurá-la durante uma fase principal do seu turno, enquanto a pilha estiver vazia.

A criatura devolvida à mão deverá estar virada no momento em que os custos são pagos, mas não necessariamente antes de começar a conjurar a mágica. Por exemplo, se você virar uma criatura com uma habilidade de mana para pagar parte do custo de tecer da mágica, também será possível devolver essa criatura à sua mão como parte do custo.

Se alguma permanente tiver uma habilidade que é ativada quando a permanente devolvida deixa o campo de batalha, aquela habilidade entrará para a pilha quando você terminar de conjurar a mágica e resolverá antes daquela mágica.

Nova habilidade de palavra-chave: Pandemônio

Pandemônio é uma nova habilidade de palavra-chave que permite que os jogadores conjurem um card do cemitério caso esse card tenha sido descartado no mesmo turno. "Pandemônio [custo]" significa "Você pode conjurar este card do seu cemitério caso o tenha descartado neste turno pagando [custo] em vez de pagar o custo de mana do card".

97886_OM1: Wekhdu, Midnight Hunter

Wekhdu, Caçador da Meia-noite

{2}{B}

Criatura Lendária — Inseto Vilão

2/2

Lampejo

Voar

Pandemônio {B} (Você pode conjurar este card do seu cemitério pagando {B} se o tiver descartado neste turno. As regras de tempo ainda se aplicam.)

Pandemônio representa um custo alternativo que pode ser pago para conjurar uma mágica com essa habilidade do seu cemitério caso você tenha descartado o card com pandemônio no mesmo turno. É necessário pagar qualquer custo adicional que a mágica tenha.

Ao conjurar uma mágica com pandemônio, siga todas as regras normais de tempo. Por exemplo, não é possível conjurar um card de criatura com pandemônio que não poderia ser conjurado no turno do oponente, mesmo se o card tiver sido descartado naquele turno.

Nova habilidade de palavra-chave: Origem

Um dos novos cards da coleção, O Terminal do Retorno, possui a habilidade origem. Ele também conta com uma habilidade que permite que você “domine O Terminal do Retorno”. Essa nova habilidade de palavra-chave concede a habilidade descrita enquanto O Terminal do Retorno estiver dominado.

97883_OM1: The Terminus of Return

O Terminal do Retorno

{1}{B}

Artefato Lendário — Pedra do Terminal

Indestrutível

{T}: Adicione {B}.

{6}{B}, {T}, exile uma criatura que você controla: Domine o Terminal do Retorno. (Após dominado, sua habilidade de origem é ativada.)

Origem — No início de sua manutenção, devolva ao campo de batalha o card de criatura alvo de seu cemitério.

“Dominada” é a designação que a permanente terá quando a habilidade de dominar for ativada. Ela não possui nenhum significado especial nas regras (e, teoricamente, nenhum outro efeito), além de ser uma designação para fins da habilidade de origem.

Antes de ser dominado, O Terminal do Retorno não possuirá a habilidade listada após a palavra “origem”. Ele também não terá aquela habilidade em zonas que não sejam o campo de batalha.

A dominação não pode ser copiada. Se algum outro card se tornar uma cópia de O Terminal do Retorno, a cópia deverá ser dominada separadamente. Da mesma forma, se O Terminal do Retorno já estiver dominado e tornar-se uma cópia de algum outro card, ele continuará dominado, embora seja pouco provável que essa característica tenha alguma outra relevância para a cópia.

Mecânica regressante: Acobertar

Acobertar é uma ação de palavra-chave regressante. Quando uma criatura acoberta, seu controlador compra um card e, depois, descarta um card. Se o card descartado for um card não de terreno, aquele jogador coloca um marcador +1/+1 naquela criatura.

97954_OM1: Mob Lookout

Atalaia da Turba

{1}{U/B}

Criatura — Humano Ladino Vilão

0/3

Quando esta criatura entra, a criatura alvo que você controla acoberta. (Compre um card e depois descarte um card. Se você descartou um card não de terreno, coloque um marcador +1/+1 naquela criatura.)

Uma vez que uma habilidade que faz com que uma criatura acoberte comece a ser resolvida, nenhum jogador pode realizar nenhuma outra ação até que ela tenha terminado. Em especial, os oponentes não podem tentar remover a criatura com acobertar no período de tempo após você descartar um card não de terreno e antes de ela receber um marcador.

Se nenhum card for descartado, provavelmente porque a mão do jogador está vazia e existe algum efeito que o impeça de comprar cards, a criatura com acobertar não receberá o marcador +1/+1.

Se uma mágica ou habilidade que esteja sendo resolvida instruir uma criatura em específico a acobertar sem escolhê-la como alvo e aquela criatura tiver deixado o campo de batalha, ainda assim a criatura acobertará. Se descartar um card não de terreno desta forma, você não colocará um marcador +1/+1 em nenhuma permanente. As habilidades que desencadeiam "quando [aquela criatura] acoberta" serão desencadeadas.

Termo de jogo regressante: Modificado

Modificado é outra mecânica que está de volta nesta coleção. Alguns cards da coleção oferecem recompensas por criaturas melhoradas, referindo-se a elas como criaturas “modificadas”. Uma criatura que você controla será considerada modificada se tiver pelo menos um marcador, se estiver equipada e/ou se estiver encantada por uma Aura que você controla.

97819_OM1: Costume Closet

Armário de Disfarces

{1}{W}

Artefato

Este artefato entra com dois marcadores +1/+1.

{T}: Mova um marcador +1/+1 deste artefato para a criatura alvo que você controla. Ative somente como um feitiço.

Toda vez que uma criatura modificada que você controla deixar o campo de batalha, coloque um marcador +1/+1 neste artefato. (Equipamento, Auras em seu controle e marcadores são modificações).

Uma Aura controlada por um oponente não faz com que uma criatura que você controla se torne modificada.

Qualquer criatura que tiver um marcador será considerada modificada, independentemente do tipo de marcador ou do jogador que o tiver colocado na criatura.

Uma criatura equipada será considerada modificada independentemente de quem seja o controlador do Equipamento anexado.

Mecânica regressante: cards dupla face

Os cards dupla face estão de volta, trazendo algumas alterações mecânicas à forma como funcionam. Os cards dupla face desta coleção são cards dupla face modais, o que significa que é possível conjurar qualquer uma das faces de sua mão. Além disso, eles também possuem uma habilidade que permite que se transformem. Anteriormente, os cards dupla face modais não podiam ser transformados, mas a nova alteração nas regras permitirá que qualquer card dupla face modal se transforme, contanto que a outra face seja uma permanente. Essa mudança também altera o funcionamento de cards dupla face modais antigos.

97824a_OM1: Surris, Spidersilk Innovator

Surris, Inovador da Aracnoseda

{1}{W}

Criatura Lendária — Humano Cientista Herói

0/1

Quando Surris entrar, crie uma ficha de criatura Aranha verde 2/1 com alcance.

{1}{G}{W}{U}: Transforme Surris. Ative somente como um feitiço.

//

Surris, Pioneiro da Tecnoseda

{1}{G}{W}{U}

Criatura Lendária — Aranha Humano Herói

4/4

Vigilância, alcance

Cada mágica lendária que você conjura de uma ou mais cores tem tecer {G}{W}{U}. (Você pode conjurar uma mágica pelo seu custo de tecer se também devolver uma criatura virada que você controla à mão de seu dono.)

Jogando com cards dupla face modais

Para determinar se é válido jogar um card dupla face modal, considere apenas as características da face que deseja jogar, ignorando as características da outra face. Por exemplo, se algum efeito impedi-lo de conjurar mágicas com valor de mana igual ou inferior a 2, você não poderá conjurar Surris, Inovador da Aracnoseda, mas ainda poderá conjurar Surris, Pioneiro da Tecnoseda.

Se um efeito permitir que você jogue um terreno ou conjure uma mágica dentre um conjunto de cards, você poderá jogar ou conjurar qualquer face do card dupla face modal que atenda aos critérios do efeito em questão. Por exemplo, se um efeito permitir que você conjure mágicas de Aranha do seu cemitério, você poderá conjurar Surris, Pioneiro da Tecnoseda, mas não Surris, Inovador da Aracnoseda.

Se um efeito permitir que você coloque um card com determinadas características no campo de batalha sem instruí-lo a jogá-lo ou conjurá-lo, considere apenas as características da face frontal do card dupla face modal para ver se o card atende às exigências. Se atender, ele entrará no campo de batalha com a face frontal voltada para cima.

O valor de mana de um card dupla face modal baseia-se nas características da face em questão. Na pilha ou no campo de batalha, considere a face que estiver voltada para cima. Em qualquer outra zona, considere apenas a face frontal. Isso é diferente da forma como o valor de mana dos outros cards dupla face é determinado.

Um card dupla face modal pode ser transformado ou ser colocado no campo de batalha transformado. Isso representa uma alteração em relação às regras anteriores. Se um efeito instruir você a transformar um card dupla face modal no campo de batalha, ele se transformará apenas se a outra face tiver um tipo de permanente (ou seja, se não for uma mágica instantânea ou um feitiço). Se não tiver, o card simplesmente não se transformará. Da mesma forma, se um efeito tentar colocar um card dupla face modal no campo de batalha transformado, o card entrará transformado se a parte de trás tiver um tipo de permanente. Se não tiver, ele simplesmente ficará na zona atual.

Informações gerais sobre cards dupla face

Cada lado de um card dupla face tem seu próprio conjunto de características: nome, tipos, subtipos, habilidades e assim por diante. Enquanto um card dupla face estiver na pilha ou no campo de batalha, considere apenas as características do lado que estiver voltado para cima. O outro conjunto de características é ignorado.

Enquanto um card dupla face não estiver na pilha ou no campo de batalha, considere apenas as características da face frontal. Por exemplo, o card acima possui apenas as características de Surris, Inovador da Aracnoseda, mesmo que no campo de batalha fosse Surris, Pioneiro da Tecnoseda.

Se um efeito instruir um jogador a escolher o nome de um card, é possível escolher o nome de qualquer uma das faces. Se um efeito ou uma habilidade vinculada referir-se a uma mágica com o nome escolhido sendo conjurada e/ou um terreno com o nome escolhido sendo jogado, o efeito ou habilidade considerará apenas o nome escolhido, e não o nome da outra face.

No formato Brawl, a identidade de cor de um card dupla face é determinada pelos custos de mana e pelos símbolos de mana no texto de regras de ambas as faces combinadas. Se alguma das faces tiver um indicador de cor ou um tipo de terreno básico, ela também será considerada.

Os cards dupla face possuem um ícone no canto superior direito ou esquerdo de cada face. No caso dos cards dupla face modais da coleção, esses ícones serão um triângulo singular de cor preta na face frontal e um triângulo duplo de cor branca na face traseira.

Através das Trilhas dos Presságios chegará ao MTG Arena no dia 23 de setembro de 2025. Não se esqueça de conferir a guia Loja, onde você encontrará pacotes de reserva para ajudá-lo a começar sua jornada por essa trilha imperdível!