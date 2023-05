Wizards of the Coast

Atualizações no Padrão e Alquimia no MTG Arena

O Padrão irá mudar. Para saber mais sobre as mudanças no Padrão, confira “Revitalizando o Padrão”, onde analisamos detalhadamente os motivos pelos quais estamos fazendo essas mudanças e nossas intenções futuras com o Padrão.

Resumindo rapidamente as mudanças: começando com o ambiente atual do Padrão, as coleções sairão do Padrão a cada três anos, ao invés de a cada dois.

O formato Padrão no MTG Arena irá espelhar o formato de mesa, e as coleções sairão do Padrão a cada três anos. Isso significa que não haverá rotação no formato Padrão com o lançamento de Terras Ermas de Eldraine.

Em contraste com a mudança vindoura no Padrão, o formato Alquimia continuará a seguir uma rotação de dois anos. Isso significa que com o lançamento de Terras Ermas de Eldraine, as seguintes coleções sairão do Alquimia:

Innistrad: Voto Carmesim

Innistrad: Caçada à Meia-noite

Prévia de Produto de Kamigawa: Dinastia Neon

Ruas de Nova Capenna

Alchemy Horizons: Baldur's Gate

Junto com a rotação do Alquimia, o MTG Arena estará celebrando sua renovação (com brindes de logon, recompensas de renovação no Passe de Maestria e muito mais) como normal este ano! Poderão ocorrer pequenas mudanças ano após ano, mas de forma geral as celebrações de renovação no MTG Arena permanecerão como nos anos anteriores. Por exemplo, veja a Renovação do MTG Arena do ano passado.

Desde o início das discussões sobre as mudanças no Padrão, queríamos e esperávamos que o Alquimia permanecesse em sua rotação de dois anos. Nosso objetivo com o Alquimia permanece: propiciar um formato para nossos jogadores focados em digital que estão procurando um ambiente renovado e em constante evolução no Magic.

Expandindo brevemente:

Alquimia é um ambiente muito diferente de um formato de mesa , e por isso queremos gerenciá-lo de forma que faça sentido para esses jogadores e seus objetivos.

, e por isso queremos gerenciá-lo de forma que faça sentido para esses jogadores e seus objetivos. Alquimia é planejado para nossos jogadores de alto volume focados no digital . Esses são jogadores que querem ver mudanças regulares no meta, porque eles jogam muitas partidas a cada semana.

. Esses são jogadores que querem ver mudanças regulares no meta, porque eles jogam muitas partidas a cada semana. Uma rotação de dois anos ajudará a manter o meta do Alquimia dinâmico e fluído, e dará aos jogadores mais mudanças, semana após semana e mês após mês, nos decks que eles estão vendo e procurando.

Conforme nos concentramos em revitalizar o Padrão de mesa, o MTG Arena estará a postos para apoiar todos os aspectos do jogo. Estamos aguardando entusiasmados pela coleção O Senhor dos Anéis: Contos da Terra MédiaTM, que chegará ao MTG Arena em 20 de junho. Continuaremos a apoiar o Alquimia e abraçar o Explorador, com mais novidades posteriormente este ano. E, é claro, todos estes trarão seus cards ao Histórico. O MTG Arena continuará a apoiar todos os principais formatos, guiado pelos dados de jogos que vemos e pelo feedback da comunidade.