O Sono Maldito chegou—tenha cuidado para não adormecer! Temos quinze decks de Terras Selvagens de Eldraine baseados em seus contos de fadas favoritos e nas histórias ambientadas no plano de Eldraine. Esses decks são uma excelente forma de conhecer a nova coleção e se divertir no MTG Arena!

Cada deck de história é composto por 60 cards de Terras Selvagens de Eldraine. No total, são cinco decks de três cores que refletem as histórias principais e secundárias de Terras Selvagens de Eldraine e dez decks baseados em arquétipos de contos de fadas, refletindo histórias que se desenrolam por todo o plano!

Mais decks de história serão adicionados ao longo da próxima semana, portanto fique de olho nesta página. Cada deck dá destaque a uma parte diferente da história de Magic .

Não se esqueça de conferir a Galeria de imagens de cards e as Mecânicas de Terras Selvagens de Eldraine para saber quais são os cards e como eles funcionam na nova coleção.

Gruff 'n' Tuff

(Sultai)

Três, dois, um, não tenho medo de trol nenhum! Dance em meio aos pés de feijão com os sátiros da Fenda dos Liames enquanto enfrenta trols e explora as selvas. Este é um deck que gosta de colocar criaturas no campo de batalha e fazê-las lutar. Com cards como Trol Ruína dos Faunos e Trigêmeos Rudes, você pode usar a nova mecânica de Papel e fichas bombadas para transformar o campo de batalha em uma verdadeira arena!

Cards de destaque:

4 Graceful Takedown 5 Swamp 4 Rootrider Faun 4 Tanglespan Lookout 3 Gruff Triplets 2 Restless Cottage 1 Faunsbane Troll 4 Return from the Wilds 10 Forest 2 Spellscorn Coven 2 Elusive Otter 4 Not Dead After All 4 Troublemaker Ouphe 2 Restless Vinestalk 5 Island 4 Beanstalk Wurm

Heroic Quests

(Naya)

Algum lorde das fadinas já convocou você para uma grande aventura para salvar o plano? Kellan foi convocado, e agora você pode se juntar a ele e a Rubi nessa missão. Este deck apresenta nossos heróis e seus troféus, que são os poderosos artefatos das bruxas. Use o papel Herói Jovem para aumentar a força de algumas criaturas enquanto outras participam de uma Aventura!

Cards de destaque:

2 Kellan, the Fae-Blooded 3 Forest 3 Ruby, Daring Tracker 7 Mountain 2 Restless Bivouac 2 A Tale for the Ages 6 Plains 2 Break the Spell 4 Return Triumphant 3 Protective Parents 2 Crystal Grotto 2 Evolving Wilds 2 Edgewall Inn 1 Agatha's Soul Cauldron 2 Eriette's Tempting Apple 1 Hylda's Crown of Winter 4 Embereth Veteran 2 Kindled Heroism 4 Kellan's Lightblades 2 Merry Bards 2 Cut In 2 Brave the Wilds

Brawl at the Ball

(Boros)

Pegue sua melhor espada e sua armadura mais vistosa, porque chegou a hora da briga! Junte-se a Ash na “celebração” do ano, onde todos participam da diversão ... incluindo os barretes vermelhos. Ajude os convidados do banquete a expulsar os goblins penetras ou relaxe e se divirta com o caos. Este deck usa a nova mecânica celebração para desencadear efeitos quando duas ou mais permanentes entram no campo de batalha este turno.

Cards de destaque:

2 Ash, Party Crasher 10 Plains 2 Restless Bivouac 4 Armory Mice 2 Gallant Pie-Wielder 4 Stockpiling Celebrant 2 Pests of Honor 3 Stroke of Midnight 1 Expel the Interlopers 3 Bespoke Battlegarb 1 Food Fight 4 Cut In 4 Skewer Slinger 2 Belligerent of the Ball 2 Goddric, Cloaked Reveler 2 Evolving Wilds 2 Grand Ball Guest 10 Mountain

Red Riding, Witch Fighting (Foco em Arquétipo)

(Gruul)

Se perdeu na floresta? Não se preocupe—Rubi pode ajudar! Reviva uma história de irmandade com a saga de Rubi e o resgate de Kellan, seu irmão, da maldição da bruxa Agatha! Este deck gosta de aprimorar criaturas fortes com as habilidades de seus inimigos caídos usando o Caldeirão de Almas de Agatha, pagando por elas com a redução de custo de Agatha e Rubi e com mana extra.

Cards de destaque:

3 Ruby, Daring Tracker 1 Agatha of the Vile Cauldron 3 Agatha's Champion 1 Agatha's Soul Cauldron 2 Edgewall Inn 2 Feral Encounter 4 Territorial Witchstalker 2 Brave the Wilds 2 Leaping Ambush 2 Commune with Nature 2 Bellowing Bruiser 4 Witchstalker Frenzy 4 Witch's Mark 2 Boundary Lands Ranger 2 Hollow Scavenger 11 Mountain 13 Forest

Awaken for Peace

(Jeskai)

No rescaldo da invasão phyrexiana, Will foi coroado rei. Com seu temperamento calmo e sua mente afiada, ele trará paz a um reino dividido. Lute por aqueles que ainda estão despertos com Will, Herdeiro da Paz, e Imodane, a Piromartelo. Este deck usa mágicas instantâneas, feitiços e ganho de pontos de vida para controlar o campo de batalha, poupando mana para estagnar o jogo até o momento mais propício!

Cards de destaque:

2 Will, Scion of Peace 4 Heartflame Duelist 4 Tenacious Tomeseeker 2 Vantress Transmuter 2 Imodane's Recruiter 2 Imodane, the Pyrohammer 2 Succumb to the Cold 2 Gadwick's First Duel 4 Moment of Valor 2 Knight of Doves 4 Archon's Glory 2 Savior of the Sleeping 4 Cursed Courtier 2 Restless Bivouac 2 Restless Spire 11 Plains 7 Island 2 Mountain

Slumber for War

(Mardu)

Rowan se revoltou, seu irmão demonstrou fraqueza e seus pais mentiram até morrer! Unindo-se a uma tia recém-descoberta, ela procura estabelecer uma Eldraine unificada, adormecida e sob seu comando. Este deck tem como foco os papéis Amaldiçoado e Malvado, usando sacrifícios e pontos de vida perdidos para criar um campo de batalha mais forte e mais barato.

Cards de destaque:

2 Rowan, Scion of War 8 Mountain 1 Eriette of the Charmed Apple 4 Rowan's Grim Search 4 Stonesplitter Bolt 2 Restless Bivouac 2 Restless Fortress 3 Eriette's Tempting Apple 4 Twisted Fealty 2 Charming Scoundrel 4 Eriette's Whisper 2 Prophetic Prism 2 Callous Sell-Sword 2 Eerie Interference 2 Glass Casket 2 Conceited Witch 2 Ashiok's Reaper 10 Swamp 2 Plains

Piping-Hot Pests (Foco em Arquétipo)

(Rakdos)

Cards de destaque:

3 Totentanz, Swarm Piper 10 Mountain 2 Lord Skitter, Sewer King 2 Edgewall Pack 2 Song of Totentanz 1 Redcap Gutter-Dweller 2 Gnawing Crescendo 4 Ratcatcher Trainee 2 Twisted Sewer-Witch 4 Voracious Vermin 3 Lord Skitter's Butcher 1 Lord Skitter's Blessing 4 Rat Out 2 Old Flitterfang 2 Edgewall Inn 2 Evolving Wilds 4 Harried Spearguard 10 Swamp

Insomniacs Anonymous

(Orzhov)

Uma suculenta maçã e uma receita infalível para pegar no sono: Eriette tem as melhores dicas de saúde para você. Basta abdicar do controle do seu corpo e dormir eternamente! Manipule os reinos ao lado de Eriette e Ashiok. Com suas sinergias de encantamentos, este deck fortalece suas permanentes e prejudica seu oponente.

Cards de destaque:

2 Glass Casket 1 Eriette of the Charmed Apple 4 Neva, Stalked by Nightmares 2 Restless Fortress 2 Eerie Interference 3 Hopeless Nightmare 4 Eriette's Whisper 1 Ashiok, Wicked Manipulator 2 Eriette's Tempting Apple 3 Taken by Nightmares 2 The Witch's Vanity 4 Slumbering Keepguard 2 Cursed Courtier 2 Dream Spoilers 2 Ashiok's Reaper 2 Wicked Visitor 12 Swamp 10 Plains

Bad Apprenticeship (Foco em Arquétipo)

(Izzit)

Estudar mágicas, organizar a biblioteca, limpar a torre... A vida de um aprendiz de feiticeiro não é fácil. Para Johann, as coisas estão ainda mais difíceis. O que começou como uma boa forma de terminar suas tarefas mais cedo se transformou em uma torre repleta de elementais caóticos e destrutivos. Bad Apprenticeship apresenta diferentes formas de dar o papel Feiticeiro às suas criaturas, ajudando você a controlar o card do topo do seu grimório e permitindo que conjure poderosas mágicas instantâneas e feitiços com a mecânica negociar.

Cards de destaque:

3 Aquatic Alchemist 10 Mountain 3 Living Lectern 4 Frolicking Familiar 2 Water Wings 3 Johann, Apprentice Sorcerer 12 Island 2 Scalding Viper 2 Restless Spire 2 The Apprentice's Folly 3 Quick Study 2 Johann's Stopgap 4 Splashy Spellcaster 4 Torch the Tower 4 Frantic Firebolt

Hylda's Icy Reach (Foco em Arquétipo)

(Azorius)

Nevasca. Granizo. Geleiras e neve. Hylda construiu um santuário de gelo, e os intrusos deverão ter cuidado por onde pisam! Com este deck, você poderá controlar o domínio de Hylda e congelar os invasores. Receba benefícios virando as criaturas do oponente e mantendo seu total de pontos de vida alto, até que sua avalanche de mágicas destrua o inimigo de uma vez por todas!

Cards de destaque: