开始囤积干粮、购买额外的弓箭（「你们这里有卖十字弓箭吗？ 」），更别忘了那些极其重要的钉鞋，因为龙与地下城：被遗忘国度战记售前赛已经快到了！ 在七月16–18和全世界的玩家一同参与将D&D体验带到万智牌的全新系列。

参与我们售前赛的选择开始变多了，因为有些地方已经可以回到店家比赛。 SpellTable这个传统这次也会有被遗忘国度战记的售前赛，让玩家可以从远程加入冒险并且透过电脑上的SpellTable beta 对局或游玩其他游戏。

< p>如果你还没用网络摄影机或是SpellTable来尝试万智牌，别担心：我们会在这文章后面给你一些诀窍来使用网络摄影机 以游玩万智牌。

被遗忘国度战记的SpellTable售前赛

SpellTable售前赛在三天中充满了竞争、对局，和乐趣：

第一天：七月16星期五，3 p.m. 到 9 p.m. PT

第二天：七月17星期六，6 a.m. 到9 p.m. PT

第三天：七月18星期日，6 a.m. 到9 p.m. PT

售前赛和活动

< p>我们在被遗忘国度战记售前赛里有许多活动和游戏：

为团队战斗 ：挑选一个你最喜爱影响者的团队，然后在售前赛赢取分数来看哪个团队能获胜！

：挑选一个你最喜爱影响者的团队，然后在售前赛赢取分数来看哪个团队能获胜！ 限制套牌对局 ：使用六个 被遗忘国度战记 补充包组成、40张套牌的经典售前对局。

：使用六个 补充包组成、40张套牌的经典售前对局。 世界王对局 ：以三打一的方式挑战无法以单人击倒的强敌，这会在Discord上即时流！

：以三打一的方式挑战无法以单人击倒的强敌，这会在Discord上即时流！ 对局之间的活动：在对局之间休息一下，并且为你的团队赢取分数，比如说参加Discord上的万智牌机智问答以及第一包第一抽游戏。

售前团队—挑选你的职业！

< p>加入你最喜爱的万智牌名人的四个职业主题团队，以在SpellTable售前赛的得分挑战赛中竞争名次。 你们可以游玩对局和参与对局之间的活动来赢取分数！

< p>所以你是战士、僧侣、浪客，还是法术师呢？ 以下是你们能加入的团队：

战士队

Alex Nikolic @Chord_O_Calls

Martin Jůza @MartinJuza

Bengineering @BengineeringTV

Zbexx @ZBexx

Amazonian @coL_Amazonian

Marshall Sutcliffe @marshall_LR

僧侣队

Ethan Saks @lordtupperware

Filipa Carola @filipamtg

Shivam Bhatt @ghirapurigears

Jana Amari @JanaAmariChan

Ben Wheeler @BWheelerMTG

Lady Lavninias @LadyLavinias

浪客队

Voxy @VoxyTwitch

AliasV @coL_AliasV

TaaliaVess @TaaliaVess

Ben Werne @mistermetronome

Andrea Mengucci @Mengu09

ManaCurves @ManaCurves

法术师队

LegenVD @LegenVD

TappyToeClaws @TappyToeClaws

Olivia Gobert-Hicks @goberthicks

PleasantKenobi @PleasantKenobi

Graham Stark @Graham_LRR

Ladee Danger @Brttnymchlle

售前赛远程对局是如何用作的

< p>我们会和在ChannelFireball的伙伴以专门的外接Discord 服务器来支持被遗忘国度战记的售前赛。 在七月16之后，你们也可以在当地的WPN店家里找到 被遗忘国度战记的售前组合。

< p>当你在这三天里登入SpellTable beta时，你们会看到一个能加入被遗忘国度战记售前赛的选项。 这会带你们到被遗忘国度战记的SpellTable 售前赛 Discord服务器。 你们在这里可以和其他想游玩被遗忘国度战记限制赛的玩家对局、加入指挥官比赛、讨论你的限制赛牌池来寻取意见等等。 你们现在就可以加入Discord来做准备！

参与SpellTable 售前赛不需要任何费用，但也没有任何奖品。 这里也没有任何的比赛架构，所以你们可以在活动的时间里（星期五到星期日）自由来去，并且尽量游玩—即使你已经在当地店家中战完了也可以。

要如何为被遗忘国度战记售前赛做准备

< p>要为被遗忘国度战记售前赛做准备，请这样做：

< p>前往你的当地店家。 你的店家可能也会提供他们自己的售前赛，以及其他对局或购买产品的机会。 你的当地店家会有一堆活动，因为传奇夏季还没结束。

< p>（注：不同的地区对于公开群聚有不同的规则和限制，所以请注意这些并且采取适当的措施。 你当地的店家也可能有特殊规则。 请先确认！ ）

< p>取得你的被遗忘国度战记售前组合。 你将要游玩限制赛对局，所以你会需要一个被遗忘国度战记的售前组合，里面会有六个轮抽补充包和一张可以使用的传统金印闪卡。 你可以在七月16之后于你的当地店家购买一个。

< p>参加被遗忘国度战记的售前赛Discord服务器。 你们可以讨论策略、套牌构筑，以及问任何带你起步的问题。

构筑套牌。 你的售前组合里会有你在建构40张套牌所需的一切，包含基本地。

< p>架设你的网络摄影机。 你需要网络摄影机才能游玩。 它可以是夹在你屏幕上、笔记本电脑或电脑内置的那种、或是手机的照相机。 你可能得清出对局空间，或者赶走好奇或可爱的宠物。

如何配置网络摄影机给万智牌和SpellTable

< p>首先，先看教授以及我们的Gavin Verhey所拍摄的视频。 参加对局的细节在被遗忘国度战记售前赛中可能有些不同，但这些诀窍能帮你准备好你的网络摄影机。

< p>在Good Morning Magic中，Gavin展现给观众看他是如何在疫情期间通过SpellTable游玩指挥官对局：

如何在SpellTable Beta上使用你的手机照相机

如果你没有网络摄像头也别气馁。 如果你的手机或平板有照相机的话你也可以在比赛中使用。

< p>请照以下的步骤来设置您的网络摄像机：/p>

在你的电脑上使用Wizards Account登录SpellTable beta。 选择页面右上角的Configure Inputs。 如果你目前在对局中，选择屏幕左边的齿轮符号，然后选择Configure Inputs。 勾选Use mobile device as webcam。 选择Apply。 在你的电脑上加入对局。 在你的手机或平板上前往同一个对局的URL（在你电脑浏览器的页面上）。 使用你之前登入SpellTable的Wizards Account 来登录手机或平板。

完成！ 手机一旦读取游戏之后，你的影像应该就可以从照相机串流到你的手机上。

< p>由于手机可能会有多个照相机，你可能要选适合的那一个。 再次点击Configure Inputs然后从下拉菜单中挑一个图像输入。

如何为SpellTable设置你的照相机

SpellTable beta有些很棒的功能，让你能即时辨识卡牌而不用在屏幕上自己阅读它们。 不过，这功能只有在你的照相机从正上方并没有倾斜时才有最佳的效果。 为了你和你的对手着想，请适当地调整你的照相机。

< p>如果你手上有纸箱，你也可以试试这个方法：

使用顶覆翼大于15英尺的箱子。 压扁纸箱。 将纸箱切成两半并保留一半。 在正常角落折90度。 将外扩的底覆翼用胶带黏起来。 将长的顶覆翼往下折，然后将短覆翼往下折并把两者用胶带牢牢黏在一起。

< p>如果你有更棒的SpellTable设置，请到推特上分享并且利用@wizards_magic来让我们知道！