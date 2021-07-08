开始囤积干粮、购买额外的弓箭（「你们这里有卖十字弓箭吗？ 」），更别忘了那些极其重要的钉鞋，因为龙与地下城：被遗忘国度战记售前赛已经快到了！ 在七月16–18和全世界的玩家一同参与将D&D体验带到万智牌的全新系列。

Adventures in the Forgotten Realms SpellTable Prerelease hero image

参与我们售前赛的选择开始变多了，因为有些地方已经可以回到店家比赛。 SpellTable这个传统这次也会有被遗忘国度战记的售前赛，让玩家可以从远程加入冒险并且透过电脑上的SpellTable beta 对局或游玩其他游戏。

< p>如果你还没用网络摄影机或是SpellTable来尝试万智牌，别担心：我们会在这文章后面给你一些诀窍来使用网络摄影机 以游玩万智牌

 

被遗忘国度战记的SpellTable售前赛

SpellTable售前赛在三天中充满了竞争、对局，和乐趣：

  • 第一天：七月16星期五，3 p.m. 到 9 p.m. PT
  • 第二天：七月17星期六，6 a.m. 到9 p.m. PT
  • 第三天：七月18星期日，6 a.m. 到9 p.m. PT

售前赛和活动

< p>我们在被遗忘国度战记售前赛里有许多活动和游戏：

 

  • 为团队战斗：挑选一个你最喜爱影响者的团队，然后在售前赛赢取分数来看哪个团队能获胜！
  • 限制套牌对局：使用六个被遗忘国度战记补充包组成、40张套牌的经典售前对局。
  • 世界王对局：以三打一的方式挑战无法以单人击倒的强敌，这会在Discord上即时流！
  • 对局之间的活动：在对局之间休息一下，并且为你的团队赢取分数，比如说参加Discord上的万智牌机智问答以及第一包第一抽游戏。

售前团队—挑选你的职业！

< p>加入你最喜爱的万智牌名人的四个职业主题团队，以在SpellTable售前赛的得分挑战赛中竞争名次。 你们可以游玩对局和参与对局之间的活动来赢取分数！

 

< p>所以你是战士、僧侣、浪客，还是法术师呢？ 以下是你们能加入的团队：

 

战士队

Team Warrior banner with influencer pictures

僧侣队

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浪客队

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法术师队

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售前赛远程对局是如何用作的

< p>我们会和在ChannelFireball的伙伴以专门的外接Discord 服务器来支持被遗忘国度战记的售前赛。 在七月16之后，你们也可以在当地的WPN店家里找到 被遗忘国度战记的售前组合。

 

< p>当你在这三天里登入SpellTable beta时，你们会看到一个能加入被遗忘国度战记售前赛的选项。 这会带你们到被遗忘国度战记SpellTable 售前赛 Discord服务器。 你们在这里可以和其他想游玩被遗忘国度战记限制赛的玩家对局、加入指挥官比赛、讨论你的限制赛牌池来寻取意见等等。 你们现在就可以加入Discord来做准备！

 

参与SpellTable 售前赛不需要任何费用，但也没有任何奖品。 这里也没有任何的比赛架构，所以你们可以在活动的时间里（星期五到星期日）自由来去，并且尽量游玩—即使你已经在当地店家中战完了也可以。

要如何为被遗忘国度战记售前赛做准备

< p>要为被遗忘国度战记售前赛做准备，请这样做：

 

< p>前往你的当地店家你的店家可能也会提供他们自己的售前赛，以及其他对局或购买产品的机会。 你的当地店家会有一堆活动，因为传奇夏季还没结束

 

< p>（注：不同的地区对于公开群聚有不同的规则和限制，所以请注意这些并且采取适当的措施。 你当地的店家也可能有特殊规则。 请先确认！ ）

 

< p>取得你的被遗忘国度战记售前组合。 你将要游玩限制赛对局，所以你会需要一个被遗忘国度战记的售前组合，里面会有六个轮抽补充包和一张可以使用的传统金印闪卡。 你可以在七月16之后于你的当地店家购买一个。

 

< p>参加被遗忘国度战记售前赛Discord服务器你们可以讨论策略、套牌构筑，以及问任何带你起步的问题。

 

构筑套牌。 你的售前组合里会有你在建构40张套牌所需的一切，包含基本地。

< p>架设你的网络摄影机。 你需要网络摄影机才能游玩。 它可以是夹在你屏幕上、笔记本电脑或电脑内置的那种、或是手机的照相机。 你可能得清出对局空间，或者赶走好奇或可爱的宠物。

 

如何配置网络摄影机给万智牌和SpellTable

< p>首先，先看教授以及我们的Gavin Verhey所拍摄的视频。 参加对局的细节在被遗忘国度战记售前赛中可能有些不同，但这些诀窍能帮你准备好你的网络摄影机。

 

< p>在Good Morning Magic中，Gavin展现给观众看他是如何在疫情期间通过SpellTable游玩指挥官对局：

 

如何在SpellTable Beta上使用你的手机照相机

如果你没有网络摄像头也别气馁。 如果你的手机或平板有照相机的话你也可以在比赛中使用。

< p>请照以下的步骤来设置您的网络摄像机：/p>

  1. 在你的电脑上使用Wizards Account登录SpellTable beta
  2. 选择页面右上角的Configure Inputs

    Screenshot of SpellTable with Configure Inputs button highlighted

    如果你目前在对局中，选择屏幕左边的齿轮符号，然后选择Configure Inputs

  3. 勾选Use mobile device as webcam

    Screenshot of SpellTable checkbox to use mobile device

  4. 选择Apply
  5. 在你的电脑上加入对局。
  6. 在你的手机或平板上前往同一个对局的URL（在你电脑浏览器的页面上）。
  7. 使用你之前登入SpellTable的Wizards Account 来登录手机或平板。

完成！ 手机一旦读取游戏之后，你的影像应该就可以从照相机串流到你的手机上。

< p>由于手机可能会有多个照相机，你可能要选适合的那一个。 再次点击Configure Inputs然后从下拉菜单中挑一个图像输入。

 

如何为SpellTable设置你的照相机

SpellTable beta有些很棒的功能，让你能即时辨识卡牌而不用在屏幕上自己阅读它们。 不过，这功能只有在你的照相机从正上方并没有倾斜时才有最佳的效果。 为了你和你的对手着想，请适当地调整你的照相机。

< p>如果你手上有纸箱，你也可以试试这个方法：

 

Phone stand/box instructions

  1. 使用顶覆翼大于15英尺的箱子。
  2. 压扁纸箱。
  3. 将纸箱切成两半并保留一半。
  4. 在正常角落折90度。
  5. 将外扩的底覆翼用胶带黏起来。
  6. 将长的顶覆翼往下折，然后将短覆翼往下折并把两者用胶带牢牢黏在一起。

< p>如果你有更棒的SpellTable设置，请到推特上分享并且利用@wizards_magic来让我们知道！

 