下周起，全球牌手将欢聚费城，迎接桌面版专业赛成功回归！新的顶级专业牌手经过区域冠军资格赛（RCQ）和区域冠军赛的历练，最终成功登上万智牌最大的舞台。在这些选手为专业赛做参赛准备时，我们采纳了他们的部分反馈——以及全球RCQ参赛者的各项建议——在此基础上对下个赛季的内容进行调整。

导致牌手无法参加多轮RCQ的最大原因是难以根据不同的赛事种类来调整多副套牌以及满足赛制的最新要求。起初，我们让当地店家决定在RCQ上举办何种赛制——毕竟他们最了解自己的牌手。

然而，这样做的结果是赛制不统一，使得想在当地参加多场比赛的牌手遭遇困难。部分牌手有时间和意愿参加两场比赛，但其中一场为先驱赛，另一场为近代赛，由于没有精力同时维护两副套牌和掌握必要的赛制规则，他们最终只得放弃参加其中一场比赛。

对想要围绕RCQ赛季制作视频的内容创作者来说，三种不同的构组赛制让他们难以全面报道到位。虽然我们作出的赛制变更以RCQ参赛者为主要考虑对象，但也能最大程度地解决内容创作者遇到的问题。

自第2季第1轮区域冠军资格赛起（四月至八月），参与举办RCQ的店只能从先驱构组赛或当前的限制赛制中选择其一。部分大型赛事仍能够为RCQ提供支持。

为了方便店铺更好地支持限制赛爱好者，店铺采用指定构组赛制的同时，也可以选择举办限制赛。

此外，在2023–2024赛季，区域冠军赛也会匹配对应RCQ轮次的构组赛制。对应的专业赛未必是这样，我们会晚些时候公布赛制。

做出以上变更的目的是为了在此期间团结参加竞争级赛事的社群，并降低牌手参加多项赛事的门槛。我们将一如既往地进行赛事调整，让通往专业赛的路更加平坦。关于此次变更，游戏计划总监Billy Jensen进行了详细说明。

RCQ赠卡

新一轮区域冠军资格赛意味着新赠卡即将登场！

通往专业赛4的区域冠军赛之资格赛轮将于2023年4月22日开始举行，截止时间为2023年8月20日。在此期间，参与的WPN店和经认可的主办人会举办区域冠军资格赛，并会授予相应地区的区域冠军赛的参赛邀请。这些区域冠军赛将于2023年9月底开始举办至11月底，并会授予2024年初专业赛4之参赛邀请。此外，根据上个赛季的牌手反馈，我们决定稍微延长资格赛轮次的时间跨度，方便店家规划赛事举办时间。

这一轮的赛事还有以下变化。随着专业赛和秘室珍品对决牌即将在费城的MagicCon首次亮相，RCQ和区域冠军赛赠卡也将首次加入秘室珍品类型的奖品卡！得益于秘室珍品团队的大力支持，竞技社群的成员有机会赢得这些插画风格迥异的特殊赠卡。

这轮RCQ同样会将赠卡发放给参赛者以及比赛优胜者，发完即止。这一轮的赠卡将再次焕然一新，并具有前所未见的全新插画和备受欢迎的无边框处理。

以下赠卡将为2023年4月22日至8月20日期间举办的区域冠军资格赛提供支持：

不洁热火：参加当地资格赛的牌手可获得该赠卡的不闪版本。参加大型公开资格赛以及区域冠军赛的外围赛可获得传统闪版本。此版本的不洁热火配有Cabrol绘制的全新插画。

邪异进化：当地资格赛获得优异名次的牌手可获得这张牌的不闪版本。在资格赛中获得对应区域冠军赛的参赛邀请之牌手将获得传统闪版本。此版本的邪异进化配有DZO绘制的全新插画。

（*可在供应地区获得赠卡，赠完即止。奖品赠卡的数量可能各地区有所不同，威世智有权进行变更。请向区域比赛主办人和举办赛事的店家确定详情。）

针对专业赛4的区域冠军赛

针对专业赛4的区域冠军赛举办时间为2023年9月3日至11月26日。本轮区域冠军赛的前几名会获邀参加2024年的第一场专业赛（专业赛4），具体邀请方式视区域有所不同。区域冠军赛优胜者（美国、EMEA或日本地区的冠亚军）会获得2024年举办的万智牌世界冠军赛30的参赛资格。

区域冠军赛赠卡：

灵龙乌金：发挥你的热情，在区域冠军赛上赢取这张优胜赠卡。区域冠军赛的参赛者会获得此赠卡的不闪版本，各地区选拔出的前几名会获得传统闪版本。这个版本的灵龙乌金配有kelogsloops绘制的全新插画。

抓紧晋级专业赛吧！

距离2024年上半年专业赛4的资格赛开赛还有几个月的时间，如你打算参加今年下半年举行的资格赛，我们很高兴地通知你。你还有机会。还有不到两个月的时间！通往专业赛3的资格赛目前正在世界各地的WPN店铺如火如荼地进行，专业赛3将于7月28日至30日期间在巴塞罗那的MagicCon举行。

要想晋级专业赛，你必须竭尽所能通过区域冠军赛。区域冠军赛的举办日期为5月20日至7月2日。

专业赛3将于今年晚些时候在巴塞罗那的MagicCon举行，有关资格赛所有赠卡的完整详情请参阅这篇文章，如想获得专业赛和万智牌世界冠军赛的最新信息，请联系所在地区的赛事主办人：