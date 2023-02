La semaine prochaine, des joueurs du monde entier se retrouveront à Philadelphie pour le retour triomphal du Pro Tour sur table ! Cette première catégorie de nouveaux pros a dû faire ses preuves lors des Championship Qualifiers régionaux (CQR) et des championnats régionaux pour monter sur la plus grande scène de Magic. Et à présent que cette première catégorie de notre nouveau système se mesure au Pro Tour, nous avons intégré certains de leurs retours, ainsi que ceux des joueurs ayant participé aux CQR dans le monde, dans notre prochaine saison.

L'un des problèmes qui empêchait le plus les joueurs de participer à plusieurs CQR était la difficulté à maintenir plusieurs decks dans plusieurs formats tout en se tenant à jour dans ces derniers. À l'origine, nous laissions les magasins locaux décider de leurs formats de CQR. Après tout, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs joueurs.

Cependant, il s'est avéré que beaucoup de joueurs qui, en d'autres circonstances, auraient cherché à participer à plusieurs événements dans leur région, ne le faisaient pas quand les formats étaient différents. Ainsi, si un joueur avait le temps et l'envie de participer à deux événements, mais que l'un était en Pioneer et l'autre en Modern, il n'était pas forcément en mesure de maintenir deux decks et de se tenir au courant des évolutions des formats. Il finissait donc par en choisir un en abandonnant l'autre.

Les créateurs de contenu nous ont aussi expliqué qu'il était compliqué d'offrir du contenu axé sur la saison des CQR, car il était difficile de couvrir en même temps trois formats Construits différents. Même si nous opérons ces changements en premier lieu pour les participants aux CQR, nous nous réjouissons qu'au passage, ils permettent la création de contenu centré sur la compétition.

C'est pourquoi, à compter de la saison 2, round 1 des Championship Qualifiers régionaux (avril-août), les CQR en magasin devront être en Pioneer Construit ou dans le format Limité actuel. Certains événements importants pourront toujours inclure des CQR.

Afin d'offrir aux magasins un peu de souplesse et de soutenir les fans du Limité, le Limité restera une option avec le format Construit adéquat pour tous les rounds des CQR.

De plus, pour la saison 2023-2024, les championnats régionaux seront du même format Construit que les rounds de CQR correspondants. Ce ne sera pas forcément le cas pour les Pro Tours correspondants. Nous annoncerons ces formats plus tard.

Notre objectif est d'unifier la communauté de jeu compétitif pendant cette période, et de faciliter aux joueurs l'accès à plusieurs événements. Nous cherchons constamment à ajuster et à améliorer notre chemin vers le Pro Tour. Billy Jensen, le directeur des programmes de jeu, va vous en dire plus sur ce changement.

Promos CQR

Et qui dit nouveau round de Championship Qualifiers régionaux dit nouvelles promos !

Le round de qualification pour les championnats régionaux aboutissant au Pro Tour 4 commencera le 22 avril 2023, et se tiendra jusqu'au 20 août 2023. Durant cette période, les magasins WPN participants et les organisateurs approuvés organiseront des Championship Qualifiers régionaux qui octroieront des invitations aux championnats régionaux de la région correspondante. Ces événements de championnats régionaux auront lieu entre fin septembre et fin novembre 2023, et offriront des invitations au Pro Tour 4 prévu pour début 2024. En outre, nous avons pris note des retours de la saison précédente et avons augmenté légèrement la durée du round de qualification, afin que les magasins aient un peu plus de temps pour planifier leur événement.

Vous remarquerez aussi une différence avec ce round. Dans l'esprit des cartes Showdown Pro Tour et Secret Lair qui feront leur première apparition au MagicCon: Philadelphia, des promos des RCQ et des championnats régionaux font leur arrivée en tant que cartes de dotation Secret Lair ! Soutenues par nos amis de l'équipe Secret Lair, ces cartes promos spéciales offriront à la communauté compétitive de Magic une occasion d'obtenir des cartes de dotation présentant une large variété d'illustrations.

Dans la limite des stocks disponibles, ce round de CQR, à l'instar des autres rounds, permettra aux participants ainsi qu'aux meilleurs joueurs de recevoir des cartes promos. Pour ce round, les promos seront remises au goût du jour et présenteront de nouvelles illustrations inédites ainsi que notre fameux traitement sans bordure.

Les cartes promos du Championship Qualifier régional du 22 avril au 20 août 2023 sont les suivantes* :

Chaleur impie : des versions non-Premium seront disponibles en participant aux Qualifiers locaux. Les versions Premium traditionnelles seront destinées aux participants à certains grands événements et événements parallèles ouverts lors des championnats régionaux. Cette version de la Chaleur impie propose une nouvelle illustration par Cabrol.

Évolution hermétique : des versions non-Premium de cette carte seront offertes aux meilleurs joueurs des qualifications locales. Des versions Premium traditionnelles seront offertes aux joueurs remportant une invitation au championnat régional correspondant lors des événements de qualification. La prochaine évolution de l'illustration de cette carte nous est offerte par DZO.

(*Les cartes promos sont distribuées selon les disponibilités et dans la limite des stocks disponibles. La disponibilité des promos de dotation peut varier selon les régions et est susceptible d'être modifiée à la discrétion de Wizards of the Coast. Contactez votre organisateur de tournoi régional et le magasin de jeux accueillant l'événement pour en savoir plus.)

Championnats régionaux pour le Pro Tour 4

Les championnats régionaux pour le Pro Tour 4 seront organisés entre le 3 septembre et le 26 novembre 2023. Les meilleurs joueurs de ce round de championnats régionaux remporteront des invitations pour le premier Pro Tour de 2024 (« Pro Tour 4 »). Le nombre exact d'invitations varie selon les régions. Les gagnants de chaque championnat régional, mais également les finalistes aux États-Unis, dans l'EMEA et au Japon, se qualifieront pour le championnat du monde de Magic 30 courant 2024.

Carte promo du championnat régional :

Ugin, le dragon-esprit : donnez le ton des championnats régionaux avec cette carte surpuissante. Des versions non-Premium seront distribuées aux participants aux championnats régionaux, tandis que les meilleurs joueurs de chaque région recevront également la version Premium traditionnelle de la carte. Cette impression d'Ugin, le dragon-esprit inclut une nouvelle illustration de kelogsloops.

Qualifiez-vous pour le Pro Tour maintenant !

Les qualifications permettant d'accéder au Pro Tour 4 de début 2024 arrivent dans quelques mois, mais si vous voulez vous qualifier à un Pro Tour plus tard dans l'année, nous avons une bonne nouvelle ! Il vous reste du temps. Un peu moins de deux mois, pour être précis ! Des qualifications permettant d'accéder au « Pro Tour 3 qui se dérouleront au MagicCon Barcelona du 28 au 30 juillet sont disponibles dans les magasins WPN participants du monde entier.

Mais pour accéder au Pro Tour, vous devrez prouver que vous êtes au niveau pendant les championnats régionaux. Ces derniers se tiendront du 20 mai au 2 juillet.

Consultez cet article pour tout savoir des promos du round de qualification qui permet d'accéder au « Pro Tour 3 ». Mais pour les dernières infos concernant le Pro Tour et le championnat du monde de Magic: The Gathering , renseignez-vous auprès de l'organisateur s'occupant de ces événements dans votre région :