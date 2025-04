Through the Omenpaths et mises à jour numériques d'Univers Infinis

À chaque fois que nous sortons une extension Univers Infinis, une même question revient : « Cette extension sera-t-elle disponible sur Magic: The Gathering Arena et Magic: The Gathering Online » ? Par le passé, nous avons géré chaque extension au cas par cas, en répondant par un « oui » franc ou un « non » catégorique. Nous aimerions pouvoir toujours répondre oui mais parfois, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Mais pendant tout ce temps, nous avons souhaité une solution plus permanente. Et maintenant que les extensions Univers Infinis sont légales dans tous les formats à compter des sorties de cette année, nous avons besoin d'une réponse fiable et cohérente.

Voici Through the Omenpaths.

Les sorties Through the Omenpaths seront des extensions numériques qui seront des versions Universes Within des extensions Univers Infinis qui ne seraient pas disponibles sur les plateformes Magic numériques. Ces cartes numériques seront mécaniquement identiques à leurs homologues sur table d'Univers Infinis, mais elles arboreront des traitements créatifs uniques, des illustrations différentes et des noms différents.

Nous ne créerons pas d'extensions Through the Omenpaths qui retranscriront chaque extension Univers Infinis, seulement celles qui ne sortiront pas sur les plateformes numériques. D'un point de vue mécanique, cela nous permet de conserver nos formats sur un pied d'égalité sans avoir à créer des solutions ponctuelles çà et là. Pour le moment, nous prévoyons uniquement de créer des sorties Through the Omenpaths pour les extensions complètes qui sont légales dans tous les formats.

Pour le reste de 2025, deux extensions Univers Infinis seront disponibles sur MTG Arena et Magic Online : Magic: The Gathering—FINAL FANTASY et Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air™.

Une extension de 2025, Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (ainsi que les futures extensions Marvel) ne sortira pas sur les plateformes Magic numériques. Au lieu de cela, nous sortirons notre première extension Through the Omenpaths le 23 septembre. À l'approche de la date de sortie, nous aurons plus d'informations à ce sujet.