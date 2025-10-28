Contenu de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air

Découvrez un monde rempli de puissants maîtres et d'histoires émouvantes avec Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air. Tout comme Aang a maîtrisé les quatre éléments, vous pouvez maîtriser Magic: The Gathering avec la boîte d'apprentissage de cette extension. Comme elle contient tout le nécessaire pour apprendre à jouer à Magic, c'est le cadeau idéal pour tous les maîtres en herbe.

Chaque boîte d'apprentissage contient ce qui suit :

10 demi-decks Jumpstart à thème Deux (2) de ces demi-decks Jumpstart sont des decks de tutoriel et ont été conçus pour jouer l’un contre l’autre. Chaque demi-deck comprend 20 cartes. Mélangez-en deux et jouez !

à thème 5 jetons non-Premium

2 tapis de jeu

2 guides pour apprendre à jouer

2 fiches de référence

2 dés Spindown

1 guide de référence

La boîte d'apprentissage contient dix demi-decks Jumpstart thématiques. Deux de ces demi-decks (Tutoriel Aang et Tutoriel Zuko) sont spécialement ordonnées pour le tutoriel de la boîte d'apprentissage. Ne les mélangez pas ! Au lieu de cela, jouez-les dans l'ordre initial et suivez le guide intitulé « Comment jouer » inclus dans la boîte d'apprentissage.

0265_MTGTLA_BBNumber: Aang, nomade de l’Air 0287_MTGTLA_BBNumber: Zuko, chasseur de l’Avatar

Vous voulez rejouer le tutoriel ou réarranger vos demi-decks de tutoriel ? Chaque carte des decks Tutoriel Aang et Tutoriel Zuko est numérotée dans le coin inférieur gauche de la carte. Pour ordonner correctement le demi-deck, mettez la carte numérotée « Tutoriel Aang 20 » ou « Tutoriel Zuko 20 » sur le dessous du demi-deck, suivie de la carte « Tutoriel Aang 19 » ou « Tutoriel Zuko 19 », et ainsi de suite. La carte sur le dessus de chaque demi-deck devrait être « Tutoriel Aang 1 » et « Tutoriel Zuko 1 ».

Il existe deux demi-decks pour chaque couleur de Magic. Une fois que vous aurez appris les bases, essayez de mélanger deux demi-decks ensemble pour vivre une expérience Magic multicolore. Vous trouverez les listes de chacun de ces demi-decks ci-dessous.

Listes de deck de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air

Vous trouverez ci-dessous le contenu de chaque demi-deck, organisé par type de carte. Vous pouvez également voir ces cartes dans les visuels des cartes de l'extension.

0002_MTGTLA_BBTheme: Aang Tutorial Theme Card

8 Plains Aardvark Sloth Razor Rings Path to Redemption Appa, Aang's Companion Sledding Otter-Penguin Aang, Air Nomad Katara, Heroic Healer Momo, Rambunctious Rascal Aang's Defense Sokka, Wolf Cove’s Protector Tundra Wall Wolf Cove Villager

0008_MTGTLA_BBTheme: Zuko Tutorial Theme Card

Dragon Moose Explosive Shot Run Amok Fire Nation's Conquest Komodo Rhino Zuko, Avatar Hunter Zhao, the Seething Flame Iroh, Firebending Instructor Zuko's Offense Fire Nation Soldier 8 Mountain Capital Guard Warship Scout

0001_MTGTLA_BBTheme: Allies Theme Card

Kyoshi Warrior Guard Jeong Jeong’s Deserters Glider Kids Avatar Enthusiasts Allied Teamwork Aang, the Last Airbender Suki, Kyoshi Warrior Rabaroo Troop Master Piandao Mechanical Glider Path to Redemption Airbending Lesson Thriving Heath 7 Plains

0004_MTGTLA_BBTheme: Waterbending Theme Card

Flying Dolphin-Fish Otter-Penguin Katara, Bending Prodigy Sokka, Lateral Strategist Cat-Owl Flexible Waterbender Giant Koi The Terror of Serpent's Pass Watery Grasp Bender's Waterskin Deny Entry Waterbending Lesson Thriving Isle 7 Island

0003_MTGTLA_BBTheme: Spells Theme Card

First-Time Flyer Master Pakku Rowdy Snowballers Iguana Parrot Turtle-Seals Geyser Leaper Serpent of the Pass Barrels of Blasting Jelly Abandon Attachments It'll Quench Ya! Lost in the Spirit World Water Whip Thriving Isle 7 Island

0005_MTGTLA_BBTheme: Attacking Theme Card

Purple Pentapus Corrupt Court Official Merchant of Many Hats Pretending Poxbearers Fire Nation Ambushers Hei Bai, Spirit of Balance Lion Vulture Beetle-Headed Merchants Cat-gator Heartless Act Epic Downfall Dai Li Indoctrination Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGTLA_BBTheme: Counters Theme Card

Gilacorn Elephant-Rat Long Feng, Grand Secretariat Dai Li Indoctrination Fire Nation Engineer Earth Village Ruffians Hog-Monkey Buzzard-Wasp Colony Fire Nation Sentinels Azula Always Lies Feed the Swarm Ozai's Cruelty Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGTLA_BBTheme: Firebending Theme Card

Deserter's Disciple Fire Sages Yuyan Archers Vindictive Warden Loyal Fire Sage Zuko, Exiled Prince Fire Nation Archers Rough Rhino Cavalry Mongoose Lizard Lightning Strike How to Start a Riot Roku's Mastery Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGTLA_BBTheme: Big Creatures Theme Card

Turtle-Duck Raucous Audience Frog-Squirrels Ostrich-Horse Match the Odds Eel-Hounds Hippo-Cows Saber-Tooth Moose-Lion Flopsie, Bumi's Buddy Mechanical Glider Hog-Monkey Rampage Seismic Tutelage Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGTLA_BBTheme: Earthbending Theme Card

Rebellious Captives Haru, Hidden Talent Earth Village Ruffians Toph, the Blind Bandit Earth Kingdom Soldier Earthbending Lesson Badgermole Bumi, Eclectic Earthbender Rocky Rebuke Explore Pillar Launch Earth Rumble Thriving Grove 7 Forest

L’extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air sortira dans le monde entier le 21 novembre 2025. L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.