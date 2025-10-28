Contenu de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air
Découvrez un monde rempli de puissants maîtres et d'histoires émouvantes avec Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air. Tout comme Aang a maîtrisé les quatre éléments, vous pouvez maîtriser Magic: The Gathering avec la boîte d'apprentissage de cette extension. Comme elle contient tout le nécessaire pour apprendre à jouer à Magic, c'est le cadeau idéal pour tous les maîtres en herbe.
Chaque boîte d'apprentissage contient ce qui suit :
- 10 demi-decks Jumpstart à thème
- Deux (2) de ces demi-decks Jumpstart sont des decks de tutoriel et ont été conçus pour jouer l’un contre l’autre.
- Chaque demi-deck comprend 20 cartes. Mélangez-en deux et jouez !
- 5 jetons non-Premium
- 2 tapis de jeu
- 2 guides pour apprendre à jouer
- 2 fiches de référence
- 2 dés Spindown
- 1 guide de référence
La boîte d'apprentissage contient dix demi-decks Jumpstart thématiques. Deux de ces demi-decks (Tutoriel Aang et Tutoriel Zuko) sont spécialement ordonnées pour le tutoriel de la boîte d'apprentissage. Ne les mélangez pas ! Au lieu de cela, jouez-les dans l'ordre initial et suivez le guide intitulé « Comment jouer » inclus dans la boîte d'apprentissage.
Vous voulez rejouer le tutoriel ou réarranger vos demi-decks de tutoriel ? Chaque carte des decks Tutoriel Aang et Tutoriel Zuko est numérotée dans le coin inférieur gauche de la carte. Pour ordonner correctement le demi-deck, mettez la carte numérotée « Tutoriel Aang 20 » ou « Tutoriel Zuko 20 » sur le dessous du demi-deck, suivie de la carte « Tutoriel Aang 19 » ou « Tutoriel Zuko 19 », et ainsi de suite. La carte sur le dessus de chaque demi-deck devrait être « Tutoriel Aang 1 » et « Tutoriel Zuko 1 ».
Il existe deux demi-decks pour chaque couleur de Magic. Une fois que vous aurez appris les bases, essayez de mélanger deux demi-decks ensemble pour vivre une expérience Magic multicolore. Vous trouverez les listes de chacun de ces demi-decks ci-dessous.
L’extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air sortira dans le monde entier le 21 novembre 2025. L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.
Listes de deck de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air
Vous trouverez ci-dessous le contenu de chaque demi-deck, organisé par type de carte. Vous pouvez également voir ces cartes dans les visuels des cartes de l'extension.
