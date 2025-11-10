Standard

Pioneer

Modern

Legacy

Ensevelissement est interdit.

Nadu, sagesse ailée est interdit.

Vintage

Pauper

Marée haute est interdite.

Alchemy

Historique

Force de négation est interdite.

Recherche effrénée est interdite.

Préceptrice mystique est interdite.

Ensevelissement est interdit.

Profondeurs obscures est interdite.

Intemporel

Brawl

Mine des morts-terrains est interdite.

Drain de mana est interdit.

Mox de chrome est interdit.

Ancienne tombe est interdite.

Date effective : 10 novembre 2025

Prochaine date d'annonce : 9 février 2026

Salutations, chers joueurs !

Je m’appelle Carmen Klomparens, et je suis conceptrice dans l’équipe de conception de jeu de Magic. Bienvenue dans la dernière des cartes interdites et restreintes pour 2025. Lors de notre annonce estivale de cette année, de nombreuses cartes ont été interdites en Standard. Mais depuis, il est évident que de nouvelles mesures s'imposent dans quelques formats. À cette fin, plusieurs formats auront droit à des changements aujourd'hui, avec des notes de Jadine Klomparens, Eric Engelhard, Gavin Verhey, Daniel Xu et moi-même au sujet des modifications apportées aux formats sur table et numériques. Comme dit dans notre annonce concernant le léger ajustement du calendrier de cette fenêtre d'interdiction, nous comptons nous orienter vers une cadence d'annonces plus soutenue afin d'ajuster les formats comme nécessaire. Nous vous en dirons plus d'ici la fin de l'année. En attendant, j'ai le plaisir de passer le micro proverbial à Jadine Klomparens pour parler des changements apportés au Standard.

Nous vous annonçons aussi que la prochaine mise à jour des cartes interdites et restreintes sera publiée le 9 février 2026. Et comme d'habitude, nous serons dans WeeklyMTG sur twitch.tv/magic demain, le 11 novembre, à 10 h heure du Pacifique pour discuter de ces changements.

Standard

Écrit par Jadine Klomparens

Vivi, mage noir égaré est interdit.

Némésis hurlante est interdite.

Mémoire eidétique de Proft est interdite.

Le Standard est en piteux état depuis quelques mois. Le deck Chaudron d'Izzet s'est établi comme le deck le plus puissant du format et a cumulé des taux d'utilisation et de victoires intolérablement élevés sur une période prolongée. Ce deck exploite la Mémoire eidétique de Proft d'Izzet qui était déjà au cœur de decks comme Oculus Jeskaï, mais à un tout autre niveau avec l'inclusion du combo entre Vivi, mage noir égaré et le Chaudron d'âme d'Agatha. Il domine les tournois depuis la rotation du Standard avec la sortie d'Aux portes des Éternités. On l'a retrouvé en au moins cinq exemplaires dans le Top 8 des trois événements Spotlight Series Magic Standard qui ont eu lieu depuis.

7 Island 4 Opt 3 Stormchaser's Talent 3 Agatha's Soul Cauldron 1 Abrade 4 Torch the Tower 4 Vivi Ornitier 3 Winternight Stories 3 Into the Flood Maw 3 Mountain 3 Multiversal Passage 2 Duelist of the Mind 4 Fear of Missing Out 4 Riverpyre Verge 4 Spirebluff Canal 4 Proft's Eidetic Memory 4 Quantum Riddler 1 Fresh Start 2 Get Out 1 Duelist of the Mind 2 Spell Pierce 1 Obliterating Bolt 2 Unable to Scream 2 Annul 1 Abrade 1 Pyroclasm 1 Soul-Guide Lantern 1 Ral, Crackling Wit

Les autres decks du format ne sont pas en mesure d'égaler la puissance, l'efficacité des interactions et le plafond de combos de ce deck. Il possède une stratégie aux bases solides qui ne laisse aucun angle de contre-jeu évident. En conséquent, le métagame n'a pas été en mesure de s'ajuster au deck, et il y a peu de chances qu'il y parvienne.

Pour ouvrir le Standard à l'innovation ainsi qu'à une plus large variété de decks, il est évident qu'il faut mettre un bémol au combo entre Vivi, mage noir égaré et Chaudron d'âme d'Agatha. Cette interaction est bien trop forte comparée au reste du format. Nous décidons d'interdire Vivi, mage noir égaré, étant donné qu'il s'agit de la carte la plus susceptible de créer de futurs problèmes d'équilibrage si elle reste dans le format. Nous sommes convaincus que le Standard sera plus amusant et varié sans Vivi, mage noir égaré.

Il existe des parallèles évidents entre la Mémoire eidétique de Proft et À l'assaut de la tige de haricot, que nous avions interdit lors de la mise à jour de juin. Les deux cartes constituent des plans de jeu à une carte qui permettent d'acquérir beaucoup de puissance lors d'une partie. De plus, il s'agit d'enchantements à deux manas qui permettent de piocher une carte quand on les joue. Ce qui complique toute interaction profitable avec ces deux cartes, dans la mesure où elles permettent de recevoir une carte après l'échange. Cette combinaison de qualités est une recette dangereuse pour une carte intégrée au deck le plus puissant du format, puisqu'elle limite grandement le nombre de decks capables de lui tenir tête.

En termes de niveau de puissance, la Mémoire eidétique de Proft s'est avérée un moteur redoutable du Standard. Elle a fait une entrée fracassante dans le deck Oculus Jeskaï lors du Pro Tour Aetherdrift, avec un deck Mémoire eidétique de Proft qui s'invite presque à chaque fois dans le métagame Standard depuis. Les anciennes moutures du deck contribuaient de façon saine au métagame, mais il a eu droit à de récents ajouts tels que Contes de nuit d'hiver et Sphinx quantique, et son noyau de base s'est davantage optimisé. Nous craignons que même sans Vivi, mage noir égaré le deck continue d'être l'un des meilleurs du format, et probablement de loin. Afin d'assurer davantage de place aux nouveaux decks et à l'innovation dans le métagame Standard, la Mémoire eidétique de Proft est interdite.

Aujourd'hui, nous prenons aussi des mesures contre le deck Aggro mono-rouge. Le mono-rouge a prouvé qu'il était le plus à même de tenir tête à Chaudron d'Izzet. Même s'il n'a pas réussi à vraiment remettre en question la domination qu'exerce Chaudron d'Izzet sur le format, son taux de jeu lors des événements compétitifs et son taux de victoires dans notre base de données interne nous fait craindre qu'il caracole en tête du Standard une fois Chaudron d'Izzet mis à l'écart. Les métagames où un deck agressif est de loin le meilleur deck causent souvent du tort à la diversité, puisque de nombreux decks plus lents sont incapable de leur faire face. Pour éviter ce problème, nous décidons d'interdire Némésis hurlante.

4 Lightning Strike 4 Razorkin Needlehead 1 Shock 4 Burnout Bashtronaut 4 Emberheart Challenger 4 Burst Lightning 18 Mountain 4 Rockface Village 3 Witchstalker Frenzy 4 Hired Claw 2 Soulstone Sanctuary 4 Nova Hellkite 4 Screaming Nemesis 2 Stingerback Terror 3 Obliterating Bolt 1 Vengeful Possession 3 Sunspine Lynx 3 Magebane Lizard 1 Twisted Fealty 2 Fire Magic

Némésis hurlante fait partie des cartes les plus puissantes du deck Aggro mono-rouge standard, en plus d'être l'une de ses cartes les plus agaçantes à affronter. À elle seule, elle neutralise la plupart des parades contre le mono-rouge en lui offrant un excellent plan de jeu face à deux de ses prédateurs naturels : le gain de vie et les gros bloqueurs. Une fois débarrassé de Némésis hurlante, nous pensons que le métagame aura bien plus de chances de trouver un équilibre sain où le mono-rouge fera simplement partie du paysage, et ne sera plus le deck à abattre.

Il existe des versions du mono-rouge qui se passent de Némésis hurlante et lui préfèrent des cartes comme Ligne ley de résonance et Prétentieux Tirecharme, pour une stratégie plus rapide et extrême. Bien qu'un deck de ce type ait remporté Magic Spotlight: Spider-Man à Baltimore il y a quelques semaines, nous pensons que cette stratégie reste bien plus attaquable que les versions qui jouent Némésis hurlante.

Enseignements et avenir

Les trois interdictions du Standard d'aujourd'hui présentent un point commun : l'emphase sur le contre-jeu. Nous tenons à ce que le Standard soit un format où les decks présentent des stratégies distinctes, avec une identité claire et un potentiel puissant. Pour créer un métagame sain dans un monde où les decks disposent de plans de jeu clairs et puissants, ces stratégies doivent être tempérées par des parades efficaces. Le format échoue si un deck redoutable du métagame ne peut pas être contré efficacement. Cette philosophie guide à la fois nos décisions aujourd'hui ainsi que la conception de nos cartes futures.

Cette philosophie de decks puissants disposant de parades appropriées implique de se méfier des cartes comme Némésis hurlante. Avec Némésis hurlante, nous voulions offrir un peu de marge de manœuvre aux joueurs Aggro mono-rouge désireux de jouer leur deck dans un métagame hostile et leur laisser une chance de gagner des matchs. La carte a trop excellé, et au lieu de ça, elle a empêché les autres joueurs de se mesurer au mono-rouge. Nous avons pris le risque de créer une carte qui protégeait le mono-rouge du gain de vie et du blocage en même temps, et introduit la possibilité qu'un taux inapproprié entraînerait exactement ce que nous avons observé dans le Standard récent : une version puissante du mono-rouge qui manque de parades convenables.

Dans une certaine mesure, il est inévitable de passer à côté du niveau de puissance d'une nouvelle carte, mais nous disposons de moyens pour améliorer notre précision. Vivi, mage noir égaré est un exemple de carte où les ramifications d'une seule erreur de niveau de pouvoir ont été amplifiées de façon démesurée par notre incapacité à remarquer l'interaction avec le Chaudron d'âme d'Agatha. De plus en plus, le métagame Standard se définit par un plafond de synergies puissantes de plusieurs cartes plutôt que par le niveau de puissance d'une carte individuelle. Pour nous adapter à cette évolution, nous devons repenser notre approche de conception, et nous avons encore beaucoup à apprendre.

De même, la Mémoire eidétique de Proft est un exemple d'une carte moteur puissante où la densité toujours croissante des interactions efficace à disposition du format nous a échappée. Nous avions conçu et testé la Mémoire eidétique de Proft dans le Standard de Meurtres au manoir Karlov, un format où la plupart de ses synergies puissantes n'existaient pas. Nous avons remarqué ce manque d'options et inclus l'Érudit au noyau de vapeur dans la même extension pour qu'il se combine à merveille à la Mémoire eidétique de Proft. Comme il n'y avait pas beaucoup de fortes synergies avec la Mémoire eidétique de Proft, nous n'avions pas vu de problème à l'imprimer à un taux individuel élevé. Nous pensions que le deck était d'une force moyenne, mais très amusant. Une chose en particulier nous plaisait : malgré sa synergie avec la pioche de cartes, il fallait engager des cartes pendant son tour pour l'exploiter à son plein potentiel. Nous pensions qu'on la retrouverait çà et là mais qu'elle avait peu de chances de figurer parmi les decks les plus puissants du métagame.

Et nous avions vu juste, du moins pour cet environnement. Il aura fallu sept mois, jusqu'à la sortie de Mornebrune : la Maison de l'horreur et de Peur de rater quelque chose, pour que Mémoire eidétique de Proft s'installe vraiment comme carte clé du Standard. À mesure que de nouvelles cartes sont sorties et que les synergies de la carte ont gagné en puissance, l'expérience de jeu face au deck est devenue de moins en moins amusante. Par exemple, l'ajout de Peur de rater quelque chose lui a donné accès à des explosions de dégâts de combo dont ne disposaient pas les versions que nous avions testées. Cet ajout d'un combo fatal a rendu le deck encore plus redoutable et punitif.

Une fois que nous avons compris que la Mémoire eidétique de Proft pouvait s'avérer dévastatrice aux côtés de créatures et de sorts peu coûteux qui piochent des cartes, nous aurions dû réfléchir à la probabilité que nous proposions d'autres cartes similaires à l'avenir. Dans ce cas, elle était extrêmement élevée. À l'avenir, c'est une question que nous nous poserons avant d'expédier des cartes moteurs similaires à des taux élevés.

Pour clore cette section sur le Standard, j'aimerais reconnaître que la cadence des annonces d'interdictions et de restrictions de cette année n'a pas été idéale, et que le Standard compétitif en a souffert, surtout au cours des trois derniers mois. Nous croyons toujours en notre philosophie sous-jacente de mise à jour de la liste des cartes interdites en Standard. Nous souhaitons que ces mises à jour soient prévisibles, et nous voulons que le format Standard soit stable. Même si notre philosophie fondamentale ne change pas, nous admettons que son application cette année a causé des soucis que nous devons aborder.

Comme évoqué au début de l'article, l'année prochaine nous augmentons le nombre de fenêtres de mise à jour des cartes interdites et restreintes. Nous disposerons ainsi de la flexibilité de réagir au plus vite si le métagame se retrouve à nouveau sévèrement déséquilibré. Notre seuil de passage à l'action en Standard reste élevé, mais nous comptons bien intervenir dans les situations comme celle-ci, où le format est clairement dominé par un deck particulier qui ne présente aucun angle d'attaque évident. Comme annoncé plus haut, la prochaine annonce des cartes interdites et restreintes aura lieu le 9 février 2026. Nous discuterons aussi des changements de nos fenêtres de mise à jour des cartes interdites et restreintes sur WeeklyMTG le 11 novembre, alors soyez au rendez-vous.

Pioneer

Écrit par Carmen Klomparens

Héros pyrocœur est interdit.

Le Pioneer est un format intéressant. Vu de l'extérieur, tout se passe à merveille ! Nous disposons de plusieurs decks viables, et le Showcase Challenge Magic Online plus tôt dans le mois incluait cinq archétypes distincts lors de ses rondes d'élimination.

Le principal problème du format, en particulier sur MTG Arena, est qu'il est bien trop saturé par l'Aggro mono-rouge et les decks construits spécifiquement pour s'en prendre à l'Aggro mono-rouge. Ce n'est pas sans raison, étant donné qu'Aggro mono-rouge est l'archétype avec le taux de victoires le plus élevé, et de loin. Et quand on s'intéresse aux parties en élimination directe, il est plus joué que les deuxième et troisième archétypes les plus utilisés combinés.

4 Monstrous Rage 2 Lightning Strike 4 Kumano Faces Kakkazan 1 Ramunap Ruins 4 Heartfire Hero 1 Sokenzan, Crucible of Defiance 4 Rockface Village 3 Sunspine Lynx 3 Reckless Rage 4 Screaming Nemesis 2 Robber of the Rich 4 Emberheart Challenger 14 Mountain 2 Mutavault 4 Burst Lightning 4 Manifold Mouse 4 Redcap Melee 3 Flowstone Infusion 3 Urabrask's Forge 2 Magebane Lizard 3 Cut Propulsion

En général, notre but avec cette interdiction est de réduire le taux de victoire du mono-rouge, spécifiquement en ciblant le degré de pression à avoir une interaction au premier tour (sous peine de mourir au troisième tour) que Héros pyrocœur impose au format. Nous jugeons le Pioneer assez riche pour que l'Aggro mono-rouge parvienne à s'adapter. En réduisant l'inéluctabilité qui accompagne la pression qu'il met tôt dans la partie, nous élargirons l'horizon à explorer pour ceux qui le jouent.

Modern

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

C'est le moment parfait de joueur au Modern. Ces derniers mois, la pression compétitive s'est largement accrue, notamment avec le Pro Tour Aux portes des Éternités et la première ronde des championnats régionaux de Modern de la saison, alors que le paysage du format fluctue d'un événement à l'autre.

4 Suppression Ray 4 Sea Gate Restoration 3 Flare of Denial 4 Whir of Invention 4 Fallaji Archaeologist 4 Disrupting Shoal 2 Force of Negation 4 Thundertrap Trainer 1 Strix Serenade 2 Stern Scolding 4 Lotus Bloom 4 Jwari Disruption 4 Goblin Charbelcher 4 Waterlogged Teachings 4 Hydroelectric Specimen 4 Sink into Stupor 4 Tameshi, Reality Architect 1 Stern Scolding 1 Force of Negation 2 Tamiyo, Inquisitive Student 2 Flusterstorm 1 Island 4 Consign to Memory 2 Into the Flood Maw 1 Stock Up 1 Tezzeret the Seeker

Le Pro Tour Aux portes des Éternités brassait un métagame Modern varié, avec sept decks différents dans son Top 8, et un doublon du deck Éructeur de Tameshi qui a raflé la mise entre les mains de Michael DeBenedetto-Plummer. Le deck le plus joué, Vengeance d'Esper goryo, n'est représenté qu'une seule fois dans le Top 8 et affiche un taux de victoires en accord avec ce que nous aimerions voir chez un deck puissant.

3 Faithful Mending 1 Swamp 4 Goryo's Vengeance 2 Thoughtseize 4 Flooded Strand 1 Griselbrand 1 Tainted Indulgence 4 Ephemerate 1 Preordain 1 Hallowed Fountain 1 Breeding Pool 1 Consign to Memory 1 Island 3 Force of Negation 4 Atraxa, Grand Unifier 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 1 Shadowy Backstreet 1 Meticulous Archive 4 Polluted Delta 1 Watery Grave 3 Prismatic Ending 4 Solitude 1 Plains 1 Godless Shrine 3 Marsh Flats 4 Quantum Riddler 2 Surgical Extraction 1 Pest Control 3 Mystical Dispute 3 Consign to Memory 2 Teferi, Time Raveler 1 Emperor of Bones 2 Wrath of the Skies 1 Celestial Purge

À la sortie du Pro Tour, de nombreuses questions restaient en suspens concernant la suite pour le format et la façon dont il pourrait s'adapter. Heureusement, le Modern est un format avec des cartes haineuses redoutables qui excellent à cibler des decks spécifiques. Depuis, Amulette Titan et Affinité d'Izzet ont tous deux démontré qu'ils étaient des forces avec lesquelles il fallait compter, en obtenant des résultats respectables aux championnats régionaux.

1 Echoing Deeps 2 Gruul Turf 1 Otawara, Soaring City 4 Arboreal Grazer 3 Forest 3 Scapeshift 1 Tolaria West 1 Urza's Cave 4 Amulet of Vigor 4 Simic Growth Chamber 2 Green Sun's Zenith 2 Lotus Field 4 Explore 4 Crumbling Vestige 1 Shifting Woodland 1 Aftermath Analyst 4 Primeval Titan 4 Spelunking 1 Vexing Bauble 1 Hanweir Battlements 1 Cultivator Colossus 1 Mirrorpool 2 Summoner's Pact 4 Urza's Saga 3 Boseiju, Who Endures 1 Vesuva 1 Firespout 1 Vexing Bauble 3 Dismember 1 Pithing Needle 2 Collector Ouphe 1 Six 1 Green Sun's Zenith 2 Stock Up 2 Force of Vigor 1 Soul-Guide Lantern

Amulette Titan est un deck qui a une longue histoire dans le format, et est resté un deck de premier niveau tout en traversant des métagames qui incluaient plusieurs des cartes interdites aujourd'hui. De récentes adaptations du deck incluent un combo infini entre Sylves changeantes et Analyste des répercussions qui permet au deck de produire une infinité de Titans primitifs, d'utiliser le rebond sur des permanents avec Otawara, cité aérienne, et de détruire la plupart des terrains adverses en créant une boucle avec Boseiju, celui qui résiste.

Ce genre de combo n'est pas problématique en soi, mais nous sommes de plus en plus attentifs aux soucis logistiques qui peuvent survenir en tournoi avec un deck aussi compliqué que Titan Amulette quand son taux de victoires nécessite une large adoption dans un format. Au vu de l'histoire du deck et de la capacité du Modern à absorber la plupart des formes de decks à combo sur la durée, nous n'envisageons pas d'apporter de modifications au format pour le moment, mais nous allons surveiller l'impact de Titan Amulette au cours des mois qui suivront. Si le deck continue d'affecter de façon disproportionnée la durée des rondes lors des événements compétitifs, nous pourrons commencer à songer à des recours.

Mais les modifications apportées au Modern ne se limitent pas au brassage des approches du métagame parmi les decks du Pro Tour.

1 Thundering Falls 1 Elegant Parlor 3 Phelia, Exuberant Shepherd 4 Flooded Strand 4 Arid Mesa 2 Ephemerate 3 Scalding Tarn 1 Lightning Bolt 1 Hallowed Fountain 2 Arena of Glory 1 Mountain 3 Teferi, Time Raveler 1 Island 4 Consign to Memory 1 March of Otherworldly Light 4 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 1 Wrath of the Skies 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Prismatic Ending 4 Solitude 2 Fable of the Mirror-Breaker 2 Plains 1 Steam Vents 4 Quantum Riddler 1 Surgical Extraction 2 Subtlety 3 Mystical Dispute 1 Force of Negation 1 Ghost Vacuum 4 Obsidian Charmaw 2 Wrath of the Skies 1 Celestial Purge

La couverture du championnat régional à Houston a débuté avec le Pro Tour Aux portes des Éternités, lorsque le champion Michael DeBenedetto-Plummer a remporté un match grâce à une nouvelle approche de l'archétype Fugacité, en laissant planer une légère incertitude quant aux performances du deck le restant du week-end. Mais dimanche après-midi, Vinnie Fino avait prouvé au monde qu'il ne fallait pas prendre Fugacité Jeskaï à la légère en Modern. Combinant la puissance de victoire de menaces efficaces comme Ragavan, habile chapardeur, le combo de clignotement emblématique qu'Éphémérer peut exploiter dans Sphinx quantique et Solitude, et l'utilisation proactive de l'incontournable carte de réserve Consigner en mémoire qu'on retrouve aussi dans les decks principaux, Fugacité Jeskaï dispose de beaucoup d'atouts d'exception. Quand on sait que les joueurs disposent encore de nouveaux espaces à explorer en Modern, nous nous attendons à voir le format briller lors de cette saison des championnats régionaux.

Legacy

Écrit par Carmen Klomparens

Ensevelissement est interdit.

Nadu, sagesse ailée est interdit.

L'heure est venue.

Après avoir consacré beaucoup de temps et d'efforts à préserver la combinaison emblématique d'Ensevelissement et de Réanimation du Legacy, l'heure est venue de lui dire au revoir. Pendant des années, Dimir Réanimateur a culminé au sommet du métagame Legacy. Il a survécu à plusieurs interdictions, qui n'ont qu'à peine perturbé le deck. Plus tôt dans l'année, nous avons essayé de contourner l'interdiction d'Ensevelissement et de forcer les joueurs à employer une version plus engagée de Réanimateur qui choisit entre un plan de jeu « juste » et solide et un plan de combo flamboyant et dévastateur, quoique exploitable. Dans notre précédente mise à jour des cartes interdites et restreintes, nous avons parlé de notre envie de donner au format plus de temps pour s'ajuster à la version actuelle de Dimir Réanimateur (et Oups ! Tous les sorts). Trouver des moyens de s'en prendre à des decks aussi puissants que ceux du Legacy prend du temps, et dans le cas d'Oups ! Tous les sorts, sa présence dans le métagame a chuté drastiquement, et le deck a été en difficulté lors du championnat Legacy Eternal Weekend d'Amérique du Nord de cette année.

D'un autre côté, Dimir Réanimateur a mené un week-end respectable malgré l'immense cible sur son dos et la part importante qu'il occupait dans le métagame.

4 Reanimate 1 Swamp 1 Flooded Strand 4 Force of Will 4 Thoughtseize 3 Murktide Regent 3 Underground Sea 4 Entomb 1 Misty Rainforest 4 Ponder 3 Wasteland 1 Scalding Tarn 2 Force of Negation 1 Island 4 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Verdant Catacombs 2 Undercity Sewers 4 Brainstorm 2 Brazen Borrower 4 Polluted Delta 3 Daze 1 Animate Dead 1 Marsh Flats 1 Archon of Cruelty 1 Atraxa, Grand Unifier 4 Dauthi Voidwalker 2 Fatal Push 1 Snuff Out 3 Barrowgoyf 2 Consign to Memory 1 Dismember 1 Engineered Explosives 1 Brazen Borrower

L'interdiction d'Ensevelissement n'est pas une décision que nous avons prise à la légère, et elle ne nous a pas comblés de joie. Ces dernières années, Ensevelissement a accompli beaucoup de choses qui sont louables du point de vue de la conception du jeu : il inspire des decks, il est emblématique, et par moments il a étendu la gamme des cartes jouables en Legacy. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde où Ensevelissement permet aux joueurs de Réanimateur de comprendre s'il leur faudrait un exemplaire de Léviathan de l'Encrier, d'Archonte de la Lice de la Bravoure ou d'Écumèbe tyran. Son utilisation principale se limite à une poignée de créatures qui fonctionnent bien dans les parties plus traditionnelles où les menaces sont soutenues par des contremagies efficaces.

Au cours des dernières années, les détails de Dimir Réanimateur ont changé, mais le principe général est resté le même : les avantages d'Ensevelissement en matière de construction de deck permettent trop facilement d'exploiter des menaces à fort impact sans devoir être exposé aux fails states qui accompagnent normalement les decks à combo synergique avec activateur et retour sur investissement. Ensevelissement permet en particulier à ces decks de contourner ce problème : la carte revient à disposer de deux des trois créatures les plus puissantes jamais imprimées dans le cimetière.

Ce qui a créé une version du Legacy au mieux clivante et au pire détestée. Idéalement, ce changement permettra de mieux distinguer les decks qui veulent jouer des créatures imposantes à prix cassé de ceux qui veulent jouer des parties de Magic plus traditionnelles, au lieu de promouvoir un hybride des deux qui peut aisément alterner entre chaque moitié du deck selon la parade en face.

Nous espérons que les joueurs qui préfèrent la version du deck qui emploie Hébétude et des pièges sur le champ de bataille continueront de pouvoir le faire avec Sondeur d'Izzet ou Tempo de Dimir.

2 Nihil Spellbomb 1 Swamp 2 Brazen Borrower 2 Kaito, Bane of Nightmares 3 Scalding Tarn 4 Ponder 1 Island 4 Orcish Bowmasters 4 Nethergoyf 4 Polluted Delta 4 Wasteland 4 Force of Will 2 Thoughtseize 2 Feed the Cycle 4 Brainstorm 3 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Underground Sea 2 Undercity Sewers 4 Fatal Push 4 Daze 3 Consign to Memory 2 Hydroblast 1 Engineered Explosives 2 Force of Negation 2 Surgical Extraction 2 Null Rod 2 Barrowgoyf 1 Grafdigger's Cage

Sur le court terme, nous pensons que les gens qui sont davantage séduits par la moitié du deck dédiée au lancement à moindre coût de grosses créatures trouveront un moyen de jouer en Legacy selon leur propre style, même si quelques changements s'opèrent.

4 Atraxa, Grand Unifier 3 Emrakul, the Aeons Torn 4 Lotus Petal 1 Pentad Prism 4 Brainstorm 4 Force of Will 3 Veil of Summer 4 Ponder 4 Show and Tell 4 Stock Up 4 Sneak Attack 2 Omniscience 4 Scalding Tarn 3 Ancient Tomb 2 City of Traitors 2 Tropical Island 2 Volcanic Island 1 Flooded Strand 1 Island 1 Mistrise Village 1 Misty Rainforest 1 Mountain 1 Polluted Delta 3 Carpet of Flowers 2 Consign to Memory 2 Faerie Macabre 2 Grafdigger's Cage 2 Pyroblast 1 Abrade 1 Brotherhood's End 1 Fury 1 Mistrise Village

Bien qu'il soit probable que les variantes de Réanimateur mettent un moment à trouver une nouvelle configuration qui fonctionne comme du temps où Ensevelissement était légal, il existe toujours des decks de type Exposé furtif et Ordre naturel qui permettent aux joueurs de mettre en jeu leurs monstres puissants fétiches tôt dans la partie.

De l'autre côté du spectre de la prévisibilité, nous avons Nadu, sagesse ailée. Celui-ci est un peu plus direct : il s'agit d'un pourvoyeur de puissance qui est passé inaperçu. Dans l'esprit de ce que nous avons observé l'année dernière en amont du Pro Tour Horizons du Modern 3, les decks Naru n'ont pas été très représentés en ligne malgré leur taux de victoires, en partie à cause de leur gestion compliquée dans un client en ligne. Je m'avance peut-être un peu, mais il existe deux version des decks Nadu en Legacy. La première adapte les decks affublés du surnom affectueux de « Céphalide Petit-déjeuner », baptisés d'après Illusionniste céphalide :

2 Tundra 4 Flooded Strand 4 Force of Will 1 Windswept Heath 1 Memory's Journey 4 Cephalid Illusionist 1 Savannah 1 Hedge Maze 2 Swords to Plowshares 3 Misty Rainforest 4 Ponder 4 Nomads en-Kor 1 Thassa's Oracle 1 Ghost Vacuum 1 Tropical Island 1 Island 2 Shuko 1 Cavern of Souls 4 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Dread Return 4 Brainstorm 1 Meticulous Archive 1 Prismatic Ending 1 Daze 1 Plains 4 Nadu, Winged Wisdom 3 Urza's Saga 2 Narcomoeba 1 Serenity 1 Pithing Needle 2 Swords to Plowshares 3 Force of Negation 2 Consign to Memory 1 Ghost Vacuum 3 Faerie Macabre 1 Prismatic Ending 1 Cavern of Souls

Il s'agit de la liste Nadu la mieux classée lors du précédent championnat Legacy Eternal Weekend d'Amérique du Nord. C'est la plus proche de ce que nous aimerions voir dans un deck à combo au sein d'un format Eternal : elle délivre une puissance impitoyable lorsqu'elle emploie ses combos, en ciblant à répétition l'Illusionniste céphalide avec beaucoup des mêmes cartes qui ont une bonne synergie avec Nadu afin d'utiliser une combinaison de Narcoamibe, Retour de l'effroi et Oracle de Thassa et clore la partie. Avec ce deck, l'adversaire dispose de points d'entrée clairs pour interagir et contrer efficacement. Son niveau de puissance peut varier légèrement d'une semaine à l'autre en raison de cette interactivité, et le deck est le bienvenu dans le format. D'un autre côté,

1 Flooded Strand 1 Lush Portico 2 Tundra 4 Force of Will 4 Windswept Heath 1 Forest 1 Savannah 1 Dryad Arbor 4 Swords to Plowshares 1 Hedge Maze 4 Misty Rainforest 1 Karakas 4 Ponder 4 Nomads en-Kor 1 Sylvan Safekeeper 4 Delighted Halfling 2 Teferi, Time Raveler 4 Green Sun's Zenith 1 Uro, Titan of Nature's Wrath 2 Tropical Island 1 Island 4 Brainstorm 1 Prismatic Ending 4 Nadu, Winged Wisdom 1 Scythecat Cub 1 Boseiju, Who Endures 1 Endurance 1 Endurance 2 Carpet of Flowers 1 Collector Ouphe 1 Gaddock Teeg 2 Consign to Memory 2 Force of Negation 2 Faerie Macabre 2 Force of Vigor 2 Veil of Summer

Les versions midrange de Nadu sont incroyables dès qu'il s'agit de surpasser les autres joueurs, à un niveau où il semble que l'adversaire enchaîne les combos. Mais il les enchaîne d'une façon non-déterministe, qui prend du temps à se résoudre, est physiquement difficile à se représenter, et il peut mettre du temps à tuer l'adversaire alors que l'issue de la partie est déjà décidée. Avec sa capacité instantanée à zéro mana, le ciblage des Nomades en-Kor permet à leur contrôleur d'augmenter la restriction de deux fois par tour de Nadu à quatre fois par tour en répétant les activations obtenues lors du tour de leur contrôleur pendant l'entretien de l'adversaire. Cela s'ajoute à une série de déclencheurs supplémentaires utilisant Endurance ou Léopardeau à ergots faucheurs pour prolonger les parties à l'excès, même si le nombre brut de tours supplémentaires n'est pas manifestement hors limites.

Le deck est aussi bien plus résistant aux parades traditionnelles que les autres decks à combo, étant donné qu'il se compose de plusieurs créatures pouvant livrer une partie de Magic normale face à des cartes comme Aiguille à sectionner qui cherchent à restreindre ses combos. Comme ce deck cumule niveau de puissance, résistance et schémas de jeu indésirables, nous prenons contre Nadu des mesures plus agressives que d'habitude pour des cartes du Legacy, mais nous pensons qu'il en va de la santé du format.

Vintage

Écrit par Eric Engelhard

Aucun changement.

Le métagame Vintage qui ressort de l'Eternal Weekend en Amérique du Nord semble se porter très bien. En fonction de la façon dont on les catégorise, on trouve sept ou huit archétypes différents dans le Top 8, dont des piliers du format comme Initiative, Dragage et deux variations de Boutiques, en plus de trois decks Lurrus relativement différents. Initiative mono-blanc a fait son retour pour s'emparer de la couronne après l'avoir décrochée en 2022, avec l'ajout de Conquérant clairon de Tarkir : la tempête des dragons qui l'a aidé à tenir les autres stratégies en échec.

Exception faite de ce tournoi, en règle générale le métagame Vintage n'a pas changé. Les decks utilisant Lurrus comme compagnon continuent d'occuper beaucoup de place, mais tout en soutenant toute une variété d'archétypes. Certains d'entre nous pensaient que Tezzeret, capitaine cruel d'Aux portes des Éternités finirait par trouver sa place en Vintage, et nous sommes ravis d'observer qu'il s'est hissé dans le Top 8 et s'est invité dans de nombreux decks Boutiques pour tenir tête aux stratégies basées sur Lurrus. Nous ne relâchons pas notre surveillance, mais il semble stable pour le moment. Le Vintage s'en sort très bien. Nous attendons avec impatience les deux autres Eternal Weekends de l'année, et ne prévoyons aucun problème de métagame.

Pauper

Écrit par Gavin Verhey

Marée haute est interdite.

En mars, nous avions levé l'interdiction de Marée haute et de Prisme prophétique dans le cadre de ce que nous appelions des « essais de levée d'interdiction » : une toute nouvelle idée pratique du panel du format Pauper. Alors que Prisme prophétique est passé à la trappe sans grande délibération, nous ne pouvons pas en dire autant de Marée haute.

Rapidement, les gens ont commencé à construire des decks. Les esprits les plus brillants du Pauper ont convergé sur une liste de deck qui utilisait, contre toute attente, la mécanique d'imprégnation d'arcane pour générer des tonnes de mana en imprégnant à répétition le Marionnettisme psychique. Voici une liste récente qui a remporté un défi Magic Online :

13 Island 1 Gigadrowse 3 Hidden Strings 4 Ideas Unbound 4 Merchant Scroll 4 Lorien Revealed 4 High Tide 4 Peer Through Depths 3 Pieces of the Puzzle 1 Deep Analysis 4 Psychic Puppetry 4 Brainstorm 2 Stream of Thought 2 Snow-Covered Island 1 Muddle the Mixture 4 Preordain 2 Reach Through Mists 1 Blue Elemental Blast 1 Muddle the Mixture 2 Dispel 1 Envelop 3 Fallaji Archaeologist 2 Gigadrowse 1 Deep Analysis 1 Blue Elemental Blast 3 Snap

Nous tenions vraiment à prendre le temps de décortiquer ce qui s'est passé dans le format ainsi que l'évolution de la situation. Merci pour votre patience pendant que nous surveillions de près le format pendant cette période d'essai de levée d'interdiction.

Compte tenu de son efficacité, de la quantité de temps exorbitante qu'il faut pour exécuter son combo, du schéma de jeu peu amusant et de la polarité qu'elle cause dans le format, nous avons décidé d'interdire à nouveau Marée haute pour le moment. C'était une expérience géniale que je suis ravi d'avoir menée. Cependant, en fin de compte nous ne pensons pas que Marée haute ait un impact positif sur le format.

Pour en savoir plus sur les raisons de cette décision, veuillez consulter notre article détaillé ici.

Alchemy

Écrit par Daniel Xu

Aucun changement.

Notre dernière série de rééquilibrages de Vivi, mage noir égaré, de diverses cartes de mobilisation et de Charmeuse de Port-Fontaine a restreint la puissance des decks de premier niveau en Alchemy tout en conservant leur jouabilité. Nous attendons de voir comment le format va se développer à présent. Nous allons surveiller le deck à combo Omniscience de Kona, qui a connu un gain de popularité ces derniers mois. Il dispose d'un schéma de jeu permettant de gagner depuis sa main que nous préférerions ne pas avoir parmi les decks de premier plan du format.

Même si Némésis hurlante est désormais interdite en Standard, il ne s'agit pas d'une carte dominante dans le métagame Alchemy et elle ne sera pas rééquilibrée.

Historique

Écrit par Daniel Xu

Force de négation est interdite.

Recherche effrénée est interdite.

Préceptrice mystique est interdite.

Ensevelissement est interdit.

Profondeurs obscures est interdite.

Avec la pléthore de cartes des Anthologies MTG Arena, les feuilles bonus et les Invités spéciaux arrivés dans MTG Arena cette année, la sélection de cartes d'Historique s'est rapidement étendue. Pour l'instant, nous souhaitons éviter de déstabiliser le format avec des pré-interdictions tout en surveillant le métagame afin de nous assurer qu'aucun deck ne sort des rangs. Eldrazi rencontre popularité et succès dans les parties en deux manches gagnantes avec l'ajout de Temple eldrazi. Il s'agit de l'un des decks sur lesquels nous gardons un œil aux côtés des decks Lurrus agressifs (Énergie et auras) et des decks à combo rapide (Combo Val, Combo du champ de lotus et Combo de persistance).

Tandis que le métagame à chaque niveau de l'échelle est raisonnablement équilibré, l'écart de niveau de puissance entre les decks les plus populaires de l'échelle est faible et les decks de niveau supérieur est plus creusé que jamais. Nous allons réexaminer la philosophie de l'Historique et sa liste de cartes interdites dans les prochains mois. Attendez-vous à d'autres changements dans le format.

Pour conserver notre philosophie de format actuelle concernant les sorts gratuits, les joueurs d'Historique ne devraient pas avoir à redouter la menace d'un contresort gratuit au cours d'une partie. C'est pourquoi Force de négation est pré-interdite.

Recherche effrénée est une carte qui permet surtout des combos gratuits dans la plupart des contextes. Même si nous sommes en train de réévaluer la puissance des combos dont nous sommes satisfaits en Historique, Recherche effrénée représente un risque et nous pensons qu'il vaut mieux l'écarter du format pour le moment.

Préceptrice mystique offre une sélection de certains des sorts les plus puissants en Historique et brille surtout quand il s'agit d'aller chercher une partie d'un combo. La répétition efficace qu'elle offre pour les stratégies sans interaction possible n'est pas la bienvenue en Historique.

Ensevelissement a peut-être un usage plus restreint que Préceptrice mystique, mais dans un format comportant Persistance et Nécromancie, il est simplement trop puissant et permet de façon trop efficace de profiter de la réanimation dès le deuxième ou le troisième tour. Des combos à deux cartes aussi puissants devraient être limités à l'Intemporel.

Avec les précepteurs de terrain disponibles en Historique, Profondeurs obscures permettent de remporter la victoire de façon trop sûre et irrémédiable avec Scène de théâtre. Rares sont les decks à pouvoir lutter face à la menace d'un Marit Lage lancé instantanément, surtout une fois soutenu par la redondance d'Assolement.

Intemporel

Écrit par Daniel Xu

Aucun changement.

L'Intemporel s'est adapté à l'ajout de Mine des morts-terrains et d'Ancienne tombe, avec l'essor de stratégies s'articulant autour d'Architecte hydroponique et de Garde de zone circonspect qui coexistent désormais avec les incontournables du format : Exposé libre et Énergie Mardu. Avec la polarité de la stratégie de jeu ciblée de Mine des morts-terrains, nous nous préparons à effectuer un changement si nécessaire. Mais jusqu'à présent, le format semble avoir absorbé ces puissants terrains sans souci. Nous allons continuer de surveiller l'Intemporel lors des prochains événements pour nous assurer que le format reste amusant et varié pour tous les amateurs de parties de Magic survoltées.

Brawl

Écrit par Daniel Xu

Mine des morts-terrains est interdite.

Drain de mana est interdit.

Mox de chrome est interdit.

Ancienne tombe est interdite.

Le Brawl a connu beaucoup de circulation ces derniers mois. De nombreuses cartes puissantes et aux applications variées ont été ajoutées avec les Anthologies MTG Arena, les feuilles bonus et les Invités spéciaux, ce qui a forcé les joueurs à s'adapter à de nouveaux standards et styles de jeu qui accélèrent la partie bien au-delà de ce qu'a connu le Brawl par le passé. Historiquement, nous ne touchions que peu au format, dans le but de permettre aux joueurs d'employer les cartes et les commandants de leur choix. Mais il est à présent évident que certains genres de cartes ont trop d'impact sur un format que nous voulons accessible, léger et amusant. C'est pourquoi nous revoyons la liste des cartes interdites ainsi que notre philosophie du format pour préserver l'expérience plaisante et ouverte que le Brawl promet, face à des changements continus.

Pour ces interdictions, nous avons pris en compte des cartes remplissant trois critères : elles sont homogénéisantes, efficaces, et polarisées. Les cartes homogénéisantes sont très présentes dans le format du fait de leur popularité et de leur force. Les cartes et terrains incolores puissants sont par essence plus homogénéisants puisqu'on peut les retrouver dans n'importe quel deck. Champ des morts et Ugin, le dragon-esprit comptent parmi les cartes interdites actuelles qui tombaient dans cette catégorie. Les cartes efficaces possèdent des taux élevés par rapport à leur coût, et peuvent souvent avoir un impact tôt dans la partie. Toutes les cartes à faible coût ne sont pas efficaces, mais la plupart des cartes efficaces ont un faible coût. Les cartes polarisées possèdent un avantage important, qui englobe une variété de résultats au-delà de ce qui serait attendu au vu de leur coût ; elles peuvent souvent remporter la partie d'emblée quand on les joue, mais elles peuvent aussi être inutiles si la situation ne s'y prête pas. En d'autres termes, toute la partie tourne autour d'elles. Quand on les combine, ces conditions décrivent une classe de cartes face à laquelle les joueurs se retrouvent tout le temps, et qui dictent unilatéralement l'issue de la partie. La construction de deck et la diversité du jeu peuvent s'en trouver affectées, ce que nous tenons à tout prix à éviter.

Mine des morts-terrains est l'un des ajouts récents au Brawl les plus discutés, et est représentative de ce type de cartes qui ont à nos yeux davantage leur place dans les formats plus compétitifs. Elle est extrêmement homogénéisante : on peut l'inclure dans n'importe quel deck, et comme il s'agit d'un terrain elle échappe aux coûts de construction de deck et de jeu. Elle est polarisée quand sa cible manque de terrains, et l'empêche de lancer des sorts. Mais si l'adversaire dispose d'assez de terrains, elle ne représente au mieux qu'un léger contretemps. Elle est efficace seule, mais quand on construit des stratégies autour d'elle pour réutiliser le cimetière, elle passe de désagrément à condition de victoire. En général, nous nous attendons à ce que le format soit plus amusant et varié sans Mine des morts-terrains.

Drain de mana est controversé depuis le début. Son taux de victoires général n'a jamais été élevé, mais en nous penchant à la fois sur ses statistiques et sur la philosophie de notre format, nous avons remarqué que Drain de mana remplit les conditions justifiant son interdiction. En raison de sa nature générique de contresort, il est inclut par défaut dans tous les decks bleus et est homogénéisant. Un Drain de mana joué au bon moment entraîne souvent une concession ; lorsqu'il est employé sur un commandant (ou n'importe quel sort valant un peu de mana tôt dans la partie), il fait basculer la partie de façon drastique. Et les statistiques le montrent : les joueurs qui piochent un Drain de mana dans leur main d'ouverture ont un taux de victoires 10 % plus élevé, le signe d'une carte à forte polarité. Même si, plus tard dans la partie, Drain de mana donne le change de façon plus équitable, nous sommes contents de retirer du Brawl le risque de devoir gérer ou subir un Drain de mana face à n'importe quel deck bleu.

Mox de chrome et Ancienne tombe relèvent d'une catégorie similaire. Les deux sont des accélérateurs de mana incolores qui ne coûtent aucun mana mais vous demandent de payer un autre coût à forte polarité, qu'il s'agisse d'une carte ou de points de vie. Quand on est le joueur proactif, ces coûts sont faibles en comparaison du mana supplémentaire obtenu, et il est aisé de décrocher la victoire avec son avantage de mana. Quand on est attaqué et qu'on se retrouve sur la défensive, Ancienne tombe devient inutilisable, et on perd soudainement un terrain. Mox de chrome est toujours utilisable dans ces situations, mais c'est un topdeck d'une pauvreté unique et, selon ce que vous piochez, il peut s'avérer inutile. Les deux cartes peuvent s'intégrer à n'importe quel deck et sont donc homogénéisantes, en plus d'être très dépendantes de l'évolution de la partie. Afin que le Brawl reste plutôt amical, elles sont interdites.

Notez bien que ces interdictions marquent une nouvelle approche dans notre gestion du Brawl, et nous serons attentifs aux retours de la communauté pour la suite. Par exemple, le défi de métagame du Brawl que nous avons organisé début octobre est une expérience qui nous aide à évaluer l'intérêt pour un espace de Brawl plus compétitif, distinct du Brawl amical standard. Nous sommes ravis d'explorer et de comprendre ce qui intéresse les joueurs ici pour voir s'il existe un public est suffisamment large pour justifier un mode de jeu viable.