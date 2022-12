Il existe six rangs de base pour chaque format : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant et Mythique. Chaque rang possède quatre différents niveaux. Vous passez du Bronze à l'Argent et ainsi de suite en remportant des matchs. Le passage d'un niveau au suivant varie en fonction de votre classement.

Il vous faut six points pour monter d'un niveau dans votre rang, peu importe le format. Pour le rang Or et ceux en dessous, une victoire rapporte deux points tandis qu'une défaite en ôte un seul.

Une fois au rang Platine, les choses se compliquent un peu. Chaque victoire vous rapporte un point, et chaque défaite vous en retire un. Vous devez donc remporter plus de la moitié de vos matchs pour passer au niveau suivant.

Une fois le rang Mythique atteint, il en va cependant autrement. À ce stade, votre « niveau » est remplacé par le centile où vous vous situez parmi les joueurs de rang Mythique. Lorsque vous atteignez le top 1 200, votre pourcentage est remplacé par un rang spécifique.