Les parties en Standard se jouent à un contre un, avec un minimum de 60 cartes dans le deck principal (et jusqu'à 15 cartes dans la réserve). Le vainqueur est déterminé en une partie, ou en trois parties. Ces parties en Modern ont une durée standard (environ 20 minutes en moyenne).

Le Standard est un format dynamique dans lequel les joueurs ne peuvent utiliser que des cartes des extensions de Magic récentes pour construire leurs decks. L'évolution du jeu et le renouvellement des stratégies font de ce format l'un des plus amusants et populaires de Magic.

Comment fonctionne la rotation des extensions ? De nouvelles extensions de Magic sortent chaque année et deviennent autorisées en Standard. Une fois par an, à la sortie de l'extension d'automne, les quatre plus vieilles extensions sont chassées du Standard.