Magic: The Gathering | Les Tortues Ninja
Date de sortie : 6 mars 2026
LIBÉREZ LA PUISSANCE DES TORTUES
Vos ninjas à carapace préférés sortent de leurs égouts pour débarquer dans Magic: The Gathering. Les Tortues Ninja débarquent sur des cartes Magic et utilisent toute la force et l'endurance des tortues pour protéger les rues de Shredder et des méfaits des mutants.
Images are digital renderings, not actual cards.
FAITES ÉQUIPE AVEC LES TORTUES
Quel que soit votre niveau à Magic, faites équipe avec les Tortues Ninja pour affronter les méchants dans ce nouveau format stratégie coopératif palpitant, conçu pour quatre joueurs ! Portez des équipements ninja à couper le souffle, jouez avec votre deck préféré parmi les quatre decks de héros préconstruits de 60 cartes, puis ouvrez les quatre boosters de jeu inclus pour avoir encore plus de chances de dominer le deck préconstruit d'ennemis, qui contient Shredder et ses acolytes !
GAMME DE PRODUITS
Boosters de jeu
La meilleure façon d'obtenir des cartes qui déchirent et d'explorer le monde des Tortues Ninja avec vos amis, le tout équilibré pour le jeu en Standard.
Boosters collector
Découvrez le meilleur des Tortues Ninja dans des boosters remplis de cartes absolument géniales. Vous pourrez même obtenir des cartes Source sans bordure, ainsi que des cartes Tête d'affiche Kevin Eastman.
Équipe de tortues
Quand Shredder attaque, les tortues le repoussent ! Jusqu'à quatre joueurs font équipe pour vaincre les méchants dans ce nouveau format de Magic prêt à jouer dès l'ouverture de la boîte !
Deck Commander
Vous allez adorer être une tortue ! Faites la loi dans les rues avec toutes vos tortues préférées, réunies dans un deck Commander.
Soirée de draft
Tout ce dont vous avez besoin pour organiser un Draft à deux choix se trouve dans la boîte ! Incarnez votre version préférée des tortues avec vos meilleurs amis !
Bundle Pizza
Dégustez un menu haut en couleurs avec des cartes inspirées par les pizzas, un compteur de points de vie Spindown géant, ainsi qu'un booster collector pour un peu plus de piquant ! Démarrez votre collection sur les chapeaux de roue !
Bundle
Construisez un deck avec des boosters, une carte promo, un dé Spindown, mais surtout : chaque boîte contient un condensé de la puissance des tortues !
Packs d'avant-première
Vivez l'action ninja en avance lors d'un événement près de chez vous. Jouez à l'extension Tortues Ninja avant sa sortie officielle.
© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.