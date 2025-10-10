Skip to main content
Date de sortie : 6 mars 2026

LIBÉREZ LA PUISSANCE DES TORTUES

Vos ninjas à carapace préférés sortent de leurs égouts pour débarquer dans Magic: The Gathering. Les Tortues Ninja débarquent sur des cartes Magic et utilisent toute la force et l'endurance des tortues pour protéger les rues de Shredder et des méfaits des mutants.

Images are digital renderings, not actual cards.

EXPÉRIENCE EN COOP

FAITES ÉQUIPE AVEC LES TORTUES


Quel que soit votre niveau à Magic, faites équipe avec les Tortues Ninja pour affronter les méchants dans ce nouveau format stratégie coopératif palpitant, conçu pour quatre joueurs ! Portez des équipements ninja à couper le souffle, jouez avec votre deck préféré parmi les quatre decks de héros préconstruits de 60 cartes, puis ouvrez les quatre boosters de jeu inclus pour avoir encore plus de chances de dominer le deck préconstruit d'ennemis, qui contient Shredder et ses acolytes !
GAMME DE PRODUITS

Boosters de jeu

La meilleure façon d'obtenir des cartes qui déchirent et d'explorer le monde des Tortues Ninja avec vos amis, le tout équilibré pour le jeu en Standard.

Boosters collector

Découvrez le meilleur des Tortues Ninja dans des boosters remplis de cartes absolument géniales. Vous pourrez même obtenir des cartes Source sans bordure, ainsi que des cartes Tête d'affiche Kevin Eastman.

Équipe de tortues

Quand Shredder attaque, les tortues le repoussent ! Jusqu'à quatre joueurs font équipe pour vaincre les méchants dans ce nouveau format de Magic prêt à jouer dès l'ouverture de la boîte !

Deck Commander

Vous allez adorer être une tortue ! Faites la loi dans les rues avec toutes vos tortues préférées, réunies dans un deck Commander.

Soirée de draft

Tout ce dont vous avez besoin pour organiser un Draft à deux choix se trouve dans la boîte ! Incarnez votre version préférée des tortues avec vos meilleurs amis !

Bundle Pizza

Dégustez un menu haut en couleurs avec des cartes inspirées par les pizzas, un compteur de points de vie Spindown géant, ainsi qu'un booster collector pour un peu plus de piquant ! Démarrez votre collection sur les chapeaux de roue !

Bundle

Construisez un deck avec des boosters, une carte promo, un dé Spindown, mais surtout : chaque boîte contient un condensé de la puissance des tortues !

Packs d'avant-première

Vivez l'action ninja en avance lors d'un événement près de chez vous. Jouez à l'extension Tortues Ninja avant sa sortie officielle.

