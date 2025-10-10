EXPÉRIENCE EN COOP

FAITES ÉQUIPE AVEC LES TORTUES



Quel que soit votre niveau à Magic, faites équipe avec les Tortues Ninja pour affronter les méchants dans ce nouveau format stratégie coopératif palpitant, conçu pour quatre joueurs ! Portez des équipements ninja à couper le souffle, jouez avec votre deck préféré parmi les quatre decks de héros préconstruits de 60 cartes, puis ouvrez les quatre boosters de jeu inclus pour avoir encore plus de chances de dominer le deck préconstruit d'ennemis, qui contient Shredder et ses acolytes !

