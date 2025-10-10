Visuels des cartes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Préparez-vous pour un chaos mutagénique avec Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, qui sortira le 6 mars 2026 dans le monde entier ! Pour en savoir plus sur cette extension et ses traitements Booster Fun, soyez au rendez-vous pour sa présentation le 10 février 2026, et consultez l'article intitulé Collectionner Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles : premier aperçu.