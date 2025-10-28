Détails de la maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
Le passe de maîtrise et la maîtrise d'extension Magic: The Gathering® | ™Avatar, le dernier maître de l'air sont là pour guider et améliorer votre voyage. Jouez lors des événements ou livrez des matchs avec vos amis pour gagner des points d'EXP, qui vous feront progresser sur le chemin de maîtrise de l'extension pour gagner des boosters et des orbes de maîtrise que vous pourrez échanger contre des récompenses dans le bazar de maîtrise de l'extension.
Améliorez le passe de maîtrise pour déverrouiller le chemin de récompenses du passe de maîtrise pour gagner encore plus de prix, parmi lesquels des jetons d'événement, des récompenses de cartes, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !
Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.
Maîtrise de l'extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
- 26 boosters Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
- 5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air)
Passe de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
Cosmétiques
- Cosmétique de profil Aang
Cartes et boosters
- 20 boosters :
- 4 boosters Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
- 4 boosters Par-delà les percées de présage
- 4 boosters Aux portes des Éternités
- 4 boosters Tarkir : la tempête des dragons
- 4 boosters Aetherdrift
- 10 récompenses de carte individuelle (RCI) rares mythiques Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
- Niveau 61 et + : 1 RCI inhabituelle
- Protège-cartes Nouvelles aventures
- Splendide protège-cartes Maîtriser les éléments
- 40 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air)
- 15 styles de cartes courants
- 10 styles de cartes inhabituels
- 1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)
- 4 000 pièces d'or
- 1 200 gemmes
- 3 compagnons Appa
- 5 styles de cartes courants
- 5 styles de cartes inhabituels
- 10 styles de cartes rares
- 5 styles de carte rares mythiques
- 10 protège-cartes Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
Protège-cartes
Styles de carte
Jetons d'événement
Pièces d'or et gemmes
Compagnons
Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air ?
Pour Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 60. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 46. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 60... et au-delà !
Bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air contre des offres dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air :
Styles de carte
Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :
Protège-cartes
Chaque protège-cartes est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :