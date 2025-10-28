Détails de la maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

Le passe de maîtrise et la maîtrise d'extension Magic: The Gathering® | ™Avatar, le dernier maître de l'air sont là pour guider et améliorer votre voyage. Jouez lors des événements ou livrez des matchs avec vos amis pour gagner des points d'EXP, qui vous feront progresser sur le chemin de maîtrise de l'extension pour gagner des boosters et des orbes de maîtrise que vous pourrez échanger contre des récompenses dans le bazar de maîtrise de l'extension.

Améliorez le passe de maîtrise pour déverrouiller le chemin de récompenses du passe de maîtrise pour gagner encore plus de prix, parmi lesquels des jetons d'événement, des récompenses de cartes, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !

Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.

Maîtrise de l'extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

26 boosters Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air)

Passe de maîtrise Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

Cosmétiques

Cosmétique de profil Aang

Cartes et boosters