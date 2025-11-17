L’Arena Limited Championship est un nouvel événement qui arrive en 2026 sur MTG Arena, et qui offrira aux participants une opportunité de se qualifier pour le Magic Limited Championship 2027 en jouant à MTG Arena.

Pour participer à l’Arena Limited Championship, les joueurs devront d’abord se qualifier lors de l’un des événements Arena Limited Championship Qualifier au cours de l’année 2026. Ces nouveaux Qualifiers centrés sur le format Limité s’inscrivent dans la lignée de l’Arena Open, et offrent aux joueurs l’opportunité de s’affronter pour remporter des dotations en numéraire en gagnant des parties sur MTG Arena, depuis chez eux.

Nous prévoyons quatre Arena Limited Championship Qualifiers en 2026, ce qui donnera aux joueurs plusieurs opportunités de se qualifier pour l’Arena Limited Championship 2026 au cours de l’année. Ces événements remplaceront les Arena Open en 2026.

Arena Limited Championship Qualifier ▼ Arena Limited Championship ▼ Magic Limited Championship 2027

Structure des Arena Limited Championship Qualifiers

Les Limited Championship Qualifiers sont des tournois ayant des dotations en numéraire qui permettent de gagner des jetons d’entrée pour l’Arena Limited Championship 2026.

Structure du tournoi

Contrairement aux Arena Open, ces nouveaux événements Arena Limited Championship Qualifier ne sont pas structurés en événements Jour un/Jour deux. À la place, les Arena Limited Championship Qualifiers seront composés de deux drafts en élimination directe, qui auront lieu en même temps. Une victoire lors du premier événement accorde un jeton d’accès au second, et une victoire lors du second événement qualifie le gagnant pour l’Arena Limited Championship. Les joueurs peuvent participer aux deux événements autant de fois qu’ils le souhaitent durant le week-end de l’événement. Le format de ces événements utilisera généralement l’extension la plus récente disponible sur MTG Arena, mais des extensions plus anciennes pourront parfois être utilisées. L’annonce de chaque événement indiquera les détails exacts du format.

Les joueurs ne peuvent gagner qu’un seul jeton d’entrée à l’Arena Limited Championship par an. Les joueurs qui ont déjà remporté leur jeton d’entrée à l’Arena Limited Championship pour l’année en cours pourront continuer à participer aux Arena Limited Championship Qualifiers afin de décrocher les dotations supplémentaires, qui incluent des récompenses en numéraire.

Draft un de l’Arena Limited Championship Qualifier

Options de participation :

25 000 pièces d’or

5 000 gemmes

Format : élimination directe, draft contre joueurs

Structure de l’événement : 7 victoires ou 2 défaites

Récompenses :

0 à 3 victoires : aucune récompense

4 victoires : 1 000 gemmes

5 victoires : 2 500 gemmes

6 victoires : 5 000 gemmes

7 victoires : 5 500 gemmes + jeton d’entrée au Draft deux de l’Arena Limited Championship Qualifier 2026

Draft deux de l’Arena Limited Championship Qualifier

Participation : un jeton d’entrée au Draft Deux de l’Arena Limited Championship Qualifier 2026

Format : élimination directe, draft contre joueurs

Structure de l’événement : 6 victoires ou 2 défaites

Récompenses :

0 victoire : aucune récompense

1 victoire : 6 500 gemmes

2 victoires : 7 500 gemmes

3 victoires : 8 500 gemmes

4 victoires : 10 000 gemmes

5 victoires : 1 000 USD + jeton d’entrée à l’Arena Limited Championship 2026

6 victoires : 2 000 USD + jeton d’entrée à l’Arena Limited Championship 2026





Structure de l’Arena Limited Championship

L’Arena Limited Championship est un tournoi fermé qui qualifie les joueurs pour le Magic Limited Championship 2027. Les joueurs ne peuvent participer à ce tournoi qu’au moyen d’un jeton d’entrée à l’Arena Limited Championship.

L’Arena Limited Championship aura lieu fin 2026. Les joueurs s’affronteront au cours d’un nombre de rondes suisses déterminé par le nombre de joueurs qualifiés. Le format du tournoi sera un draft en deux manches gagnantes.

L’Arena Limited Championship qualifiera environ 120 joueurs pour le Magic Limited Championship 2027. Les informations complètes seront annoncées avant l’événement, et nous partagerons plus de détails sur DailyMTG lorsqu’ils seront rendus publics.

Éligibilité

Les joueurs âgés de moins de 18 ans et les joueurs résidant dans les régions et territoires suivants ne sont pas éligibles à la participation aux Arena Limited Championships : Biélorussie, République centrafricaine, Crimée, République démocratique du Congo, Cuba, Érythrée, Guinée-Bissau, Iran, Irak, Liban, Libéria, Libye, Myanmar (Birmanie), Corée du Nord, Russie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, et Syrie. Les employés de Wizards et les membres de leur foyer, s’ils ont un lien de parenté, ne sont pas éligibles. Les individus qui ont déjà été disqualifiés de la participation aux événements par Wizards ne sont pas éligibles.

Nous publierons l’intégralité des conditions générales à l’approche du premier Arena Limited Championship Qualifier.