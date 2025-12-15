Cela fait un moment que le Brawl fait partie de MTG Arena. Il a commencé comme un modeste format, mais sa popularité a explosé au cours de ces dernières années pour devenir le deuxième format le plus joué sur MTG Arena. Cette évolution est merveilleuse, et nous sommes ravis de voir de plus en plus de joueurs apprécier Magic de différentes façons, mais cela s'accompagne de son lot de défis.

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Drain de mana 0040_MTGEOE_BonusLnd: Mine des morts-terrains

En plus de l'augmentation du nombre de joueurs, le Brawl a également vu sa réserve de cartes s'étoffer. De puissantes cartes incontournables, comme Drain de mana et Mine des morts-terrains, ont apporté beaucoup de puissance aux 99 cartes, et des extensions comme Horizons du Modern 3 ont apporté leur lot de nouveaux commandants redoutables. Aux yeux de certains joueurs, cela a ouvert de nouvelles possibilités pour leurs decks. Mais pour d'autres, cela a semblé réduire la variété en ajoutant des cartes qu'ils se sentaient obligés d'ajouter à tous les decks ou qu'ils savaient qu'ils allaient affronter dans tous leurs matchs.

Le Brawl a commencé son existence sur MTG Arena comme un format amusant et détendu où les joueurs utilisaient principalement des decks non-compétitifs. Plus récemment, l'augmentation de la puissance disponible, notamment dans les 99 cartes, a commencé à perturber cette ambiance détendue. Cela plaît à un certain type de joueurs, mais les autres ont l'impression que le Brawl a perdu ce qui leur plaisait dans ce format.

Lorsqu'un format évolue comme l'a fait le Brawl, il est normal qu'il soit amené à changer et à potentiellement évoluer, et nous avons pris les premières mesures à cet égard. Nous avons interdit certaines des cartes les plus puissantes pour que le format reste plus détendu, et nous avons l'intention de poursuivre nos itérations sur le format, afin d'en faire le lieu où livrer un match amusant avec votre commandant préféré. Mais cet aspect plus puissant et plus compétitif du Brawl nous ravit. Notre récent défi de métagame du Brawl a montré que certains joueurs étaient intéressés par une version différente et plus compétitive du Brawl. Et nous avons envie d'explorer et d'approfondir cet aspect.

Nous voilà donc avec un nouveau défi de métagame pour le Brawl. Il existe bien des façons de structurer une version plus compétitive du Brawl. Le Brawl devrait-il devenir un format où tout est permis, comme l'Intemporel ? Devrait-il devenir un format plus proche du Duel Commander, assorti d'une liste complète de cartes interdites ? Au cours des prochains mois, vous nous verrez tester différentes approches dans cet espace pour mieux comprendre ce que les joueurs apprécient.

0306_MTGTLA_SpBndlBF: Manœuvre irréprochable 0307_MTGTLA_SpBndlBF: Tutelle féroce 0309_MTGTLA_SpBndlBF: Ripaille mortelle 0311_MTGTLA_SpBndlBF: Claque déflectrice 0313_MTGTLA_SpBndlBF: Brume obscurcissante

La prochaine itération sur ce format se concentre sur le retrait de certains commandants à la puissance démesurée du premier événement. Ajani, paria nacatl a dominé le premier défi de métagame du Brawl, aux côtés de quelques autres commandants redoutables, qui limitaient la diversité des decks du format. Ces cartes seront interdites en commandant comme dans les decks. Nous allons également adopter une approche plus modérée pour le reste du deck, sans interdiction de niveau de puissance. Contrairement au Brawl normal, des cartes puissantes, comme Drain de mana et Mine des morts-terrains, seront légales, ainsi que ces cinq sorts gratuits si vous contrôlez un commandant : Manœuvre irréprochable, Tutelle féroce, Ripaille mortelle, Claque déflectriceet Brume obscurcissante.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours à ce sujet. Nous allons étudier de près vos retours concernant ces événements et nous allons voir les cartes qui stimulent ce format et comment. Nous avons hâte d'en savoir plus sur les nouvelles options qui intéresseront les joueurs de Brawl, et nous sommes impatients de vous proposer de nouvelles options.

Modification du défi de métagame du Brawl ouvert à tous

Du 16 décembre 2025 au 6 janvier 2026, nous organiserons un événement Brawl compétitif spécial sur MTG Arena, assorti d'une nouvelle liste de cartes interdites et d'une nouvelle structure. L'événement est avec classement, utilise un appariement avec classement et est ouvert à tous. Contrairement au Brawl, il n'y a pas de mulligan gratuit lors de cet événement.

Cet événement fera partie d'une série d'événements qui étudiera les diverses façons de créer une version compétitive du Brawl. Pour cette itération, nous allons interdire certains des commandants les plus performants du précédent événement de métagame du Brawl. Notre objectif est de proposer un plus large éventail de commandants viables, autour desquels les joueurs pourront construire leurs decks. Pour les 99 cartes, nous avons adopté une approche beaucoup plus ouverte et nous avons levé toutes les cartes interdites en Brawl. Des cartes interdites depuis longtemps, comme Aiguille à sectionner ou Magistrat de Drannith, des cartes récemment interdites comme Mine des morts-terrains, ainsi que des cartes inédites sur MTG Arena, comme Claque déflectrice , sont toutes légales pour cet événement. Cet événement est également ouvert à tous. Ainsi, les joueurs disposeront d'une liberté maximale pour essayer de nouveaux styles et de nouvelles approches.

Cartes interdites

Toutes les cartes à collectionner sur MTG Arena sont légales dans ce format, à l'exception des cartes suivantes :

Oko, voleur de couronnes

Ajani, paria nacatl

Rusko, horloger

Vieux brindodactyle

Wrenn et Six

Ragavan, habile chapardeur

Nadu, sagesse ailée

Lutri, le chasse-sorts

Remarque : ceci est la liste complète des cartes interdites pour cet événement. Les cartes interdites en Brawl, comme Aiguille à sectionner, Mine des morts-terrainsou un Claque déflectrice , sont légales lors de cet événement.

Détails de l'événement

Début de l'événement : le 16 décembre à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC)

: le 16 décembre à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC) Clôture des inscriptions : le 6 janvier 2026 à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC)

: le 6 janvier 2026 à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC) Il vous restera 3 heures pour terminer votre série de parties, mais vous ne pourrez plus participer passée cette échéance. Les matchs en cours seront autorisés à se terminer.

Fin de l'événement : le 6 janvier 2026 à 11 h, heure du Pacifique (19 h UTC)

: le 6 janvier 2026 à 11 h, heure du Pacifique (19 h UTC) Aucun nouveau match ne pourra débuter passée cette heure, mais les matchs en cours seront autorisés à se terminer.

Frais d'inscription : 5 000 pièces d'or ou 1 000 gemmes

Format : Brawl modifié en élimination directe

Durée de l'événement : 7 victoires ou 2 défaites

Récompenses :