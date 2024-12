Wizards of the Coast

Imaginez pouvoir gagner des événements sur MTG Arena où les récompenses sont des boîtes de cartes physiques Magic: The Gathering livrées directement chez vous. Une telle chose est désormais possible grâce à la série d'événements Arena Direct sur MTG Arena !

Le prochain événement Arena Direct aura lieu du 27 au 30 décembre, et vous pourriez gagner deux boîtes de boosters de jeu Bloomburrow livrées directement chez vous. Si vous aimez jouer et collectionner Magic en personne avec des cartes physiques et en ligne sur MTG Arena, Arena Direct vous offre le meilleur des deux mondes.

Arena Direct est une série d'événements, dans laquelle les joueurs s'affrontent sur MTG Arena pour gagner des récompenses physiques, qu'ils recevront chez eux une fois l'événement terminé. Cependant, la participation aux événements Arena Direct est soumise à certaines restrictions et conditions :

Vous devez avoir au moins 18 ans pour participer.

Arena Direct n'est pas disponible dans toutes les régions ni tous les territoires, et est nul là où la loi l'interdit.

Vous devez posséder un compte Wizards actif et valide avec une adresse e-mail et des coordonnées à jour. (Consultez la FAQ d'Arena Direct pour savoir comment les mettre à jour.)

Nous pouvons envoyer les cartes physiques dans les pays suivants :

Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Bosnie-Herzégovine, Canada, Bulgarie, Chili, Croatie, Chypre, Colombie, Tchéquie, Costa Rica, Danemark, Guatemala, Estonie, Honduras, Finlande, France, Japon, Allemagne, Macao, Grèce, Mexique, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Islande, Panama, Irlande, Paraguay, Italie, Pérou, Lettonie, Liechtenstein, Corée du Sud, Lituanie, Luxembourg, États-Unis, Malte, Uruguay, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, et Royaume-Uni.

En outre, les joueurs résidant dans les régions et territoires suivants ne peuvent pas participer :

Biélorussie, République centrafricaine, Crimée, République démocratique du Congo, Cuba, Érythrée, Guinée-Bissau, Iran, Irak, Liban, Libéria, Libye, Myanmar (Birmanie), Corée du Nord, Russie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, et Syrie.

Détails de l'événement Arena Direct

Ouverture de l'événement : le 27 décembre 2024 à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC)

: le 27 décembre 2024 à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC) Fermeture des inscriptions : le 30 décembre 2024 à 5 h, heure du Pacifique (13 h UTC)

: le 30 décembre 2024 à 5 h, heure du Pacifique (13 h UTC) Fin de l'événement 1 : le 30 décembre 2024 à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC)

Aucun nouveau match ne doit commencer après cette heure, mais les matchs en cours pourront se terminer.

: le 30 décembre 2024 à 8 h, heure du Pacifique (16 h UTC) Format : Paquet scellé en élimination directe avec 6 boosters limités Bloomburrow

: Paquet scellé en élimination directe avec 6 boosters limités Frais d'inscription : 5 000 gemmes par inscription

: 5 000 gemmes par inscription Récompenses : 0 à 3 victoires : aucune récompense 4 victoires : 2 000 gemmes 5 victoires : 5 000 gemmes 6 victoires : 2 boîtes de boosters de jeu Bloomburrow *



*Les prix sous forme de boîtes de boosters de jeu sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Dans le cas peu probable où les stocks venaient à être épuisés, Wizards of the Coast peut, à sa seule discrétion, les remplacer par un prix en espèces d'une valeur de 250 $. Vous devez avoir au moins 18 ans pour participer. Pas disponible dans toutes les régions et territoires. Nul là où la loi l'interdit. La réception de dotations en numéraire nécessite la possession ou la création d’un compte Wizards, d’un compte DCI et d’un compte i-Payout. Consultez les conditions générales d'Arena Direct pour connaître tous les détails.

Des cartes Magic livrées directement chez moi ! Comment ça marche ?

Une fois la série d'événements MTG Arena terminée, les gagnants recevront un e-mail contenant les instructions pour récupérer leurs récompenses. Les gagnants auront 90 jours à compter de la fin de l'événement pour récupérer leurs récompenses.

Pour récupérer leurs récompenses, vous devez procéder comme suit :

Inscrivez-vous et vérifiez l'identité de votre compte eWallet, fourni par notre partenaire i-payout. Ceci permet de s'assurer que vous êtes bien éligible pour recevoir leur prix et d'assurer le bon suivi fiscal du processus. Passez une commande gratuite de leurs récompenses et indiquez votre adresse d'expédition à notre partenaire Scalefast.

L’expédition de votre commande peut prendre jusqu’à trois semaines après la date de sortie estimée indiquée dans l'e-mail de confirmation de votre commande. Nous vous tiendrons également au courant de tout délai inopiné.

Qu'en est-il des frais d'expédition et autres frais encourus ?

Dans la plupart des cas, tous les frais d'expédition seront gratuitement pris en charge. Dans certains cas, des frais d'importation supplémentaires peuvent s'appliquer à certains pays que nous ne pouvons pas couvrir.

Toutes les récompenses sont soumises aux taxes des États-Unis, même si vous résidez en dehors des États-Unis. Vous pourrez peut-être récupérer ces fonds, mais vous devrez vous adresser à un conseiller fiscal dans votre pays de résidence.

Comment puis-je obtenir de l'aide pour récupérer mon prix ?

Le service client peut vous aider si vous rencontrez un problème pour récupérer votre prix Arena Direct. Il vous suffit de créer une nouvelle demande de service client en procédant comme suit :

Accédez au formulaire de demande à l'adresse https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=30039837353748. Connectez-vous avec votre compte Wizards, sélectionner les bonnes options dans les menus déroulants du formulaires, et envoyez votre demande avec les détails nécessaires.

Où puis-je obtenir plus d'informations ?

Nous avons une page dédiée aux questions fréquentes, disponible à l'adresse https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/articles/31879284566548-Arena-Direct-FAQ.

Qu'adviendra-t-il des Opens Arena ?

Nous conserverons le même programme et les mêmes dotations en numéraire pour les Opens Arena. Arena Direct offre aux joueurs cherchant des prix plus concrets une nouvelle façon de jouer et de mettre leurs compétences à l'épreuve.