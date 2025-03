Wizards of the Coast

Vous recherchez une collection de cosmétiques et des cartes dignes du trésor d'un dragon ? Alors vous êtes au bon endroit ! La maîtrise de l'extension Tarkir : la tempête des dragons et le passe de maîtrise offrent une flopée de récompenses pour vous aider à renforcer votre collection Tarkir : la tempête des dragons. Vous gagnerez des points d'expérience en jouant des parties avec vos amis, en participant à des événements, et bien plus encore ! À mesure que vous gagnez de l'expérience, vous recevrez des boosters et des orbes de maîtrise, que vous pouvez échanger contre des récompenses thématiques spéciales Tarkir : la tempête des dragons.

Améliorez le passe de maîtrise pour déverrouiller le chemin de récompenses du passe de maîtrise pour gagner encore plus de prix, parmi lesquels des jetons d'événement, des récompenses de cartes, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !

Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.

Maîtrise de l'extension Tarkir : la tempête des dragons

27 boosters Tarkir : la tempête des dragons

5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Tarkir : la tempête des dragons)

Passe de maîtrise Tarkir : la tempête des dragons

Avatars

Avatar Sarkhan

Cartes et boosters

20 boosters

4 boosters Tarkir : la tempête des dragons

4 boosters Aetherdrift

4 boosters Fondations de Magic: The Gathering

4 boosters Mornebrune : la Maison de l'horreur

4 boosters Bloomburrow

10 récompenses de cartes individuelles (RCI) rares mythiques Tarkir : la tempête des dragons

Niveau 71 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

Protège-cartes Guerrier Mardu

Splendide protège-cartes Narset

Styles de carte

30 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Tarkir : la tempête des dragons )

) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

4 compagnons Statuette de clan

Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Tarkir : la tempête des dragons ?

Pour Tarkir : la tempête des dragons, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 70. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 54. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 70... et au-delà !

Bazar de maîtrise Tarkir : la tempête des dragons

Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Tarkir : la tempête des dragons contre des offres dans le bazar de maîtrise Tarkir : la tempête des dragons :

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise.

5 styles de cartes courants

5 styles de cartes inhabituels

10 styles de cartes rares

5 styles de carte rares mythiques

Protège-cartes

Chaque protège-cartes est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise