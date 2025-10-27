Des enjeux élevés, des prix massifs et une compétition qui place les formats Limités sur le devant de la scène vous attendent. C'est tout ce dont rêvent les amateurs des formats Limités, et bien plus encore. Aujourd'hui, nous annonçons un événement spécial et une structure de tournoi pour 2026-27. Commencez à mémoriser vos choix de boosters et de cartes, le Magic Limited Championship arrive !

Qu'est-ce que le Magic Limited Championship ?

Le Magic Limited Championship à venir est un tournoi spécial, centré sur les formats Limités, et soutenu par des événements dans le monde entier qui permettra aux meilleurs joueurs des formats Limités de se qualifier pour ce festival de haut niveau. Le Magic Limited Championship aura lieu en 2027, et les événements qualificatifs en 2026. C'est une nouvelle initiative palpitante mais, pour l'heure, nous annonçons uniquement cet événement et son parcours qualificatif. Ce n'est pas une nouvelle série.

Le Magic Limited Championship aura lieu en 2027, la date et le lieu exacts seront annoncés ultérieurement. Ce sera un tournoi palpitant de trois jours, centré sur les formats Limités, doté d'une structure similaire à celle du Pro Tour. Sauf que seuls les formats Limités seront autorisés. Gardez un œil sur Magic.gg et sur nos comptes de médias sociaux pour en savoir plus sur cet événement à mesure que la date approche.

Que puis-je gagner ?

Le Magic Limited Championship aura une dotation de 500 000 $, et la structure des dotations sera similaire à celle du Pro Tour. En plus des prix en numéraire, les 8 meilleurs joueurs de l'événement recevront également des invitations pour le Championnat du monde de Magic en 2027. Nous partagerons plus de détails sur les dotations dans le futur.

Comment puis-je me qualifier pour le Magic Limited Championship ?

Nous organiserons plusieurs événements en 2026 qui permettront aux joueurs de se qualifier pour cet événement ! Ces événements seront les Magic Limited Championship Qualifiers (ou LTQ) et seront organisés à divers endroits, en personne et en ligne ! Ces événements seront centrés autour de différents formats et auront différentes structures d'invitation selon le lieu.

Dans certaines régions, les Limited Championship Qualifiers peuvent remplacer certains événements « ouverts » qui permettent de gagner des invitations aux championnats régionaux et des dotations monétaires. Si tel est le cas, les invitations aux championnats régionaux et les dotations monétaires resteront en place en plus des invitations au Limited Championship.

Les joueurs suivants recevront également des invitations au Magic Limited Championship :

Les 16 meilleurs joueurs après avoir calculé les résultats des matchs en Booster Draft de chaque Pro Tour et championnat du monde de Magic de la saison 2025-2026 des événements majeurs (six rondes par Pro Tour ou Championnat du monde)

Le gagnant du 32e Championnat du monde de Magic

Par ailleurs, lors de la saison 2026-27 des événements majeurs, les membres du Hall of Fame du Magic Pro Tour pourront utiliser leur invitation annuelle pour participer à un Pro Tour de leur choix ou au Magic Limited Championship 2027.

Où puis-je me qualifier ?

Il y aura quatre types de LTQ en 2026 : les événements organisés lors des championnats régionaux, les événements organisés lors des Spotlight Series, les événements organisés lors des MagicCons, et les événements organisés sur MTG Arena. Voici un bref guide de ces événements et de leur structure.

LTQ organisés lors des championnats régionaux

Les Limited Championship Qualifiers organisés lors des championnats régionaux seront organisés sous forme de tournoi en Paquet scellé par rondes suisses, qui détermineront les joueurs qualifiés pour des éliminatoires en Booster Draft à élimination directe. La structure et le nombre d'invitations au Limited Championship lors de chacun de ces événements variera en fonction de l'organisateur et du lieu de l'événement, alors n'oubliez pas de consulter l'organisateur régional pour en savoir plus.

LTQ organisés lors des Spotlight Series

Les Limited Championship Qualifiers organisés lors des Spotlight Series seront organisés sous forme de tournoi en Paquet scellé par rondes suisses, qui détermineront les joueurs qualifiés pour des éliminatoires en Booster Draft à élimination directe. Les 4 meilleurs joueurs de chacun de ces LTQ recevront des invitations au Magic Limited Championship. Consultez l'organisateur de chaque événement Spotlight Series pour connaître la structure.

LTQ organisés lors des MagicCons

Les Limited Championship Qualifiers organisés lors des MagicCons dépendront de l'événement. Ces LTQ seront indiqués sur le programme des événements de jeu payants de chaque convention, disponible sur mtgfestivals.com. Le premier de ces événements sera organisé lors de la MagicCon: Las Vegas 2026.

LTQ organisés sur MTG Arena

Les Limited Championship Qualifiers organisés sur MTG Arena sont des événements exclusivement numériques. Ces événements seront annoncés via les annonces MTG Arena sur DailyMTG, ainsi que sur les médias sociaux de MTG Arena. Nous aurons bientôt de plus amples informations sur ces événements à une date ultérieure, alors restez à l'affût !

Nous avons hâte de célébrer tout ce que les joueurs adorent dans les formats Limités avec ces événements ! Nous espérons que vous saisirez cette occasion de vous qualifier lors d'un tournoi près de chez vous pour participer à cet événement spécial qu'est le Magic Limited Championship en 2027. Veuillez contacter votre organisateur régional pour savoir comment vous inscrire aux tournois éligibles à venir, et attendez-vous à avoir davantage de détails concernant le Limited Championship en 2026.

Tous les détails des événements, les dotations et les critères de qualification sont soumis aux règles officiels et peuvent être modifiés ou annulés à la discrétion de Wizards of the Coast. Nul là où la loi l'interdit. Tous les détails et les informations relatives à l'éligibilité seront disponibles sur Magic.gg.